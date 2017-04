Σον Μπένσον: Λαχταρώ την Πάτμο, τη θέα από την Σκάλα

Πίστη εναντίον πάθους. Το δίλημμα αυτό απασχολεί την Άντζελα Ισμαήλου στην ταινία της «Η Πόλη της Σιωπής» (Interlude) με ένα διεθνές καστ και έτερο πρωταγωνιστή το νησί της Πάτμου.



Ο καναδός ηθοποιός Σον Μπένσον ερμηνεύσει τον Θεόντορικ, έναν ιερέα που αναζητά στην Πάτμο σπάνια χειρόγραφα στο μοναστήρι. Θα γνωρίσει την Δάφνη, μια γυναίκα που έχει επιλέξει την απομόνωση και θα συγκινηθεί από τη θλίψη της.



To in.gr μίλησε με τον ηθοποιό, γνωστό από σειρές όπως τα General Hospital και Channel Zero και από ταινίες όπως η γαλλική κωμωδία Populaire.



Πώς προέκυψε η συμμετοχή σας στην ταινία «Η Πόλη της Σιωπής»;

Έλαβα ένα τηλεφώνημα επειδή η Άντζελα, η σκηνοθέτις της ταινίας, είχε δει μια ταινία που είχα κάνει στη Γαλλία, το Populaire (Χτυποκάρδια στο γραφείο) και αισθάνθηκε ότι ίσως ήμουν ο κατάλληλος για να ερμηνεύσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, τον Θεόντορικ. Ήμουν σε μία στιγμή της ζωής μου που μια ιστορία για έναν άνδρα που βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι όσον αφορά την πίστη και τα πάθη του μού φάνταζε πολύ συναρπαστική. Με την Άντζελα μιλήσαμε μέσω Skype και επικοινωνήσαμε πραγματικά για τις ιδέες της και τη δική μου προσέγγιση. Σύντομα βρισκόμουν στο αεροπλάνο για Ελλάδα.



Η Πάτμος είναι ένα ιδιαίτερο μέρος. Πώς ήταν τα γυρίσματα στο νησί;

Η Πάτμος είναι πραγματικά φανταστική. Έχει τον δικό της χαρακτήρα στην ταινία και ακόμα αισθάνομαι τη λαχτάρα να δω τη θέα από τη Σκάλα την ώρα που ο ήλιος δύει. Σχεδόν κάθε βράδυ, όταν δεν είχα γυρίσματα, έπαιρνα το ποδήλατο και ανέβαινα ή κατέβαινα τον λόφο, παίρνοντας κάθε δρόμο που μπορούσα πριν σκοτεινιάσει. Νομίζω ότι κάλυψα κάθε εκατοστό δρόμου και μερικούς χωματόδρομους του νησιού. Περιττό να σας πω ότι έφυγα αδυνατισμένος και έτοιμος να ανέβω σε κάθε λόφο που συναντούσα από εκεί και έπειτα!



Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανάμνηση από τα γυρίσματα της ταινίας που έχει διατηρηθεί μέσα σας;

Οι πιο συγκεκριμένες αναμνήσεις από σκηνές της ταινίας είναι εκείνες που περπατώ στα απίστευτα μπερδεμένα, στενά σοκάκια με τα λευκά ξεπλυμένα σπίτια. Υπάρχει ένας ήχος και ένα αίσθημα που αρχικά μού φαινόταν ξένο και στη συνέχεια έγινε οικείο και αυτή η αντίληψη είναι ένα από τα θετικά του να γυρίζεις σε συγκεκριμένη τοποθεσία και όχι σε στούντιο.



Πώς ήταν το να συνεργάζεστε με ένα πολυεθνικό καστ και συνεργείο;

Ένα από τα σπουδαία δώρα της καριέρας μου είναι τα ταξίδια που κάνω και οι συναντήσεις που αυτά μου παρέχουν. Ανεξαρτήτως τον τόπο προέλευσης του καθενός, όλοι προσπαθούμε να φέρουμε μια δυναμική και έμπνευση στην οθόνη και κάποια στιγμή το υπόβαθρο θολώνει μέχρι που γινόμαστε όλοι μια ομάδα που ασχολείται με τη δουλειά της ημέρας. Αυτή είναι η πιο όμορφη στιγμή σε ένα πρότζεκτ σαν αυτό: όταν μοναδικός μας στόχος είναι να παρέχουμε την καλύτερη δουλειά μας -και αυτό να επαναληφθεί και την επόμενη μέρα.



Έχετε εργαστεί σε τηλεόραση και σινεμά. Πώς επιλέγετε τα πρότζεκτ σας κάθε φορά;

Πρώτα από όλα, το σενάριο είναι αυτό που θα με ενθουσιάσει. Αυτό καθορίζει το τι θα κάνω. Αυτό περιλαμβάνει επίσης και σκέψεις που δεν αφορούν μόνο τις ερμηνείες. Πρόσφατα ερμήνευσα τον αρχηγό μιας ομάδας μοτοσικλετιστών. Με προσέλκυσε πολύ το ότι έπρεπε να οδηγώ μοτοσικλέτα συνεχώς. Αλλά ασχολούμαι (με ένα πρότζεκτ) μόνο όταν το σενάριο βρίσκεται σε ένα επίπεδο με το οποίο αξίζει να ασχοληθώ.



Τι σας έκανε να γίνετε ηθοποιός;

Ήθελα να γίνω ηθοποιός εξαιτίας της παιδικής μου εμμονής με το Singing' in the Rain! Αυτό, σε συνδυασμό με την επιθυμία μου να τραβάω τα βλέμματα, να ερμηνεύω, να χορεύω και να «αισθάνομαι» έκαναν την απόφαση μου φυσική.

