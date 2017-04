Συναυλία κλασικής μουσικής στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου

Συναυλία κλασσικής μουσικής με τίτλο "4 εποχές" πρόκειται να πραγματοποιηθεί τη μεγάλη Τρίτη 11 Απριλίου, στο Δημοτικό θέατρο Ρόδου στις 20:00.



Ο νεαρός πιανίστας Στέφανος Αργυρίου Σαράγια θα παρουσιάσει έργα που ερμήνευσε στις εξετάσεις Διπλώματος πιάνου, στις οποίες έλαβε μέρος τον Ιανουάριο 2017 αποφοιτώντας από το Αττικό Ωδείο Αθηνών με καθηγήτρια την Μεμνουε Κιαζιμ, λαμβάνοντας τον βαθμό Άριστα.



Πρόγραμμα συναυλίας

1. Bach Toccata in G Minor BWV 915

2. Scarlatti Sonata in D minor K141

3. L.V.Beethoven Sonata Appassionata

4. Rachmaninov prelude in c sharp minor

5. Liszt Funerailles

6. G.Konstantinidis Sonatina

Ποιος είναι ο Στέφανος Αργυρίου Σαραγιας

Ο Στέφανος, άρχισε μαθήματα με τη μουσικοσυνθέτη Μεμνουνέ Κιαζίμ το 2011 σε ηλικία 15 και μισό ετών μην έχοντας ιδιαίτερες γνώσεις στη μουσική



-Το 2015 πήρε με καθηγήτρια την κυρία Μεμνουνε Κιαζίμ το πτυχίο Ειδικού εις την Αρμονία από το Δωδεκανησιακό Μουσικό Όμιλο Ρόδου με το βαθμό Άριστα.



-Το 2013 έδωσε την πρώτη σόλο συναυλία του με την καθοδήγησή της στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου,σε ηλικία 17 μιση ετών ερμηνεύοντας ένα αντάξιο έργο αυτό που θα ακούγαμε σε μία συναυλία τέτοιας δυναμικής.



-Το 2013 διαγωνίστηκε με καθηγήτρια την Μεμνουνε Κιαζίμ,

σε διεθνή διαγωνισμό πιάνου νέων πιανιστών ηλικίας 16-18 στη Σαντορίνη λαμβάνοντας την 4η θέση.



-Τον Ιανουάριο του 2017 πήρε με καθηγήτρια την Μεμνουνέ Κιαζίμ το Δίπλωμα Σολίστ Πιάνου από το Αττικό Ωδείο Αθηνών με το βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΡ

Εισοδος ελέυθερη

Δημοτικό Θέατρο Ρόδου

Τρίτη 11 Απριλίου

20:00-22:00