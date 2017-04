Συμμετοχή από 1800 αθλητές στον Μαραθώνιο της Ρόδου

Στο ξενοδοχείο PLAZA, κέντρο διανομής υλικού, έγινε χθες το μεσημέρι η τελευταία συνέντευξη Τύπου για το Μαραθώνιο Ρόδου, η εκκίνηση του οποίου θα δοθεί μεθαύριο στις 7.30 το πρωί.

Παρόντες ήταν η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής Μαριέττα Παπαβασιλείου, ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου και αντιπρόεδρος της επιτροπής, Βασίλης Ζήκας, ο τεχνικός διευθυντής των αγώνων, Νίκος Πολιάς και ο Σέργιος Αϊβάζης ως εκπρόσωπος του Δήμου Ρόδου.

Η Μαριέττα Παπαβασιλείου ανέφερε ότι αθλητές από 24 χώρες θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση της Κυριακής ως ένα ακόμα βήμα για να γίνει ένα παγκόσμιο γεγονός. Ευχαρίστησε όλους όσοι είναι κοντά στον αγώνα, όπως τους εθελοντές και τους σημαντικούς χορηγούς:



Adidas Ρόδου, Aegean Airlines, Blue Star Ferries, Mitsis Hotels και H Hotels. Βάσει του αριθμού των συμμετοχών, οι διοργανωτές είναι ευχαριστημένοι από την ανταπόκριση των δρομέων αλλά και από το γεγονός ότι ο Μαραθώνιος, ως «ναυαρχίδα» του προγράμματος επιμήκυνσης σταδιακά της τουριστικής περιόδου, εκπληρώνει το σκοπό του.



Τέλος, ανέφερε ότι το 2018 ο Μαραθώνιος της Ρόδου θα γίνει στις 29 Απριλίου, ώστε να είναι εν γνώσει των αθλητών εγκαίρως αλλά και όλων όσοι ενδιαφέρονται γι’ αυτόν, παρουσιάζοντας και το πιστοποιητικό έγκρισης των διαδρομών από την IAAF και την AIMS.



Στη συνέχεια, ο Βασίλης Ζήκας τόνισε πόσο σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση παίζουν οι φορείς, οι χορηγοί όπως και το σύνολο του ροδίτικου πληθυσμού για το πολυπόθητο αποτέλεσμα, ώστε οι συμμετέχοντες στο Μαραθώνιο να έχουν μια αξέχαστη εμπειρία. Ευχαρίστησε επίσης, τους εθελοντές και όλους όσοι προσφέρουν για το αγαθό του αθλητισμού που έχει ανάγκη η κοινωνία.



Ο Σέργιος Αϊβάζης εξέφρασε την ικανοποίησή του που όλα κύλησαν άψογα όσον αφορά την προετοιμασία του Μαραθωνίου, ενώ ανέφερε επίσης το ότι Διευθύνσεις, Οργανισμοί και Εταιρείες του Δήμου Ρόδου θα είναι κοντά στη διοργάνωση.



Το «φυτώριο» της Φιλαρμονικής Ρόδου θα διανθίσει τις εκδηλώσεις όπως και μια μπάντα κρουστών του Μουσικού Σχολείου. Χώροι επίσης, όπως το ανοικτό θέατρο «Ρόδον», θα διατεθούν για τις ανάγκες της διοργάνωσης.



Τέλος, ο Νίκος Πολιάς έδωσε κάποια στοιχεία για τις συμμετοχές σε κάθε αγώνα από τα οποία προκύπτει, πως στο Μαραθώνιο θα λάβουν μέρος 130 δρομείς, στον ημιμαραθώνιο 150, στα 10χλμ. 300, στα 5χλμ. 850 και στα 1000μ. μαθητών-μαθητριών δημοτικών σχολείων 400.



Η εξαιρετική διαδρομή, συνέχισε, είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της διοργάνωσης στο εξωτερικό ενώ προσκάλεσε τον κόσμο, ανεξαρτήτως του αν συμμετέχει ή όχι, να βρεθεί κατά μήκος των διαδρομών και να ενισχύσει την προσπάθεια των δρομέων. Μάλιστα, σημείωσε το πολύ σημαντικό έργο της Τροχαίας με τους 23 μοτοσικλετιστές της για την ασφάλεια των δρομέων.

Βράβευση Κορακάκη, Κοζομπόλη

Στη Ρόδο θα βρεθεί και η χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίου Άννα Κορακάκη, καθώς και η Ολυμπιονίκης και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Κοζομπόλη, οι οποίες θα βραβευθούν σε μια ξεχωριστή τελετή στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας, αύριο στις 12:30 από τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και την αντιπεριφερειάρχη Μαριέττα Παπαβασιλείου.

Οι σημαντικές παρουσίες

Από τις συμμετοχές στον αγώνα, ξεχωρίζει της πρωταθλήτριας Ράνιας Ρεμπούλη που θα τρέξει στα 10χλμ. λόγω του ότι θα ακολουθήσει η παρουσία στο Μαραθώνιο του Αμβούργου για την επίτευξη του ορίου και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Λονδίνου τον Αύγουστο. Η Κατερίνα Ασημακοπούλου θα έχει παρουσία στο Μαραθώνιο, ενώ λόγω ενός σοβαρού προσωπικού προβλήματος δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στη Ρόδο ο πρωταθλητής στην απόσταση Μιχάλης Παρμάκης.

Οι εκκινήσεις

Όσον αφορά τη διαδρομή, θα είναι η ίδια φέτος με του περσινού αγώνα, απλώς οι αθλητές θα τη διανύσουν με αντίθετη φορά προκειμένου να μην έχουν τον ήλιο κόντρα.

Να σημειωθεί πως οι δρομείς για το μαραθώνιο και τον ημιμαραθώνιο θα ξεκινήσουν στις 7.30 από την πλατεία Δημαρχείου, στις 11.50 θα ξεκινήσουν τα 5χλμ. μπροστά από το «Ήχος και Φως», σημείο εκκίνησης και στα 10χλμ. στις 12.15, ενώ οι μαθητές των 1000μ. θα έχουν ώρα εκκίνησης στις 13.55.



