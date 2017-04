Ποιοι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί την Κυριακή για τον Μαραθώνιο της Ρόδου

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του 4ου Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου Ρόδου και η Οργανωτική Επιτροπή του, υπενθυμίζει ότι η κυκλοφορία για όλα τα οχήματα θα είναι κλειστή από τις 6 το πρωί έως τις 2.30μ.μ. στον περιφερειακό δρόμο από το «Ρόδος Πάλας» έως και το ύψος του Παλιούρη, στην Λεωφόρο Ρόδου-Καλλιθέας.

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Ρόδου, η διαδρομή που θα είναι κλειστή, είναι η εξής:

«Κέντρο Ρόδου Πλατεία Ελευθερίας ➢ Ακτή Σαχτούρη ➢ Οδός Αυστραλίας ➢ Νέα περιφερειακή Ρόδου ➢ 1η Αναστροφή στα φανάρια της διασταύρωσης της Νέας περιφερειακής Ρόδου με τη Λεωφόρο Καλλιθέας ➢ Νέα περιφερειακή Ρόδου ➢ Οδός Αυστραλίας ➢ Ακτή Σαχτούρη ➢ Πύλη Ελευθερίας ➢ Μύλοι ➢ 2η Αναστροφή στο Ελαφάκι ➢ Μαρίνα Μανδρακίου ➢ Κέντρο, Πλατεία Ελευθερίας ➢ Πλ. Κουντουριώτη ➢ Οδός Σάββα Νικολάου ➢ Οδός Γεωργίου Παπανικολάου ➢ Οδός Κω ➢ Οδός Λέρου ➢ Οδός Καλύμνου ➢ Ακτή Μιαούλη ➢ Κάτω Πέτρες ➢ Οδός Κρητικά/Ιαλυσού ➢ 3η Αναστροφή στα φανάρια της διασταύρωσης της οδού Ιαλυσού/Κρητικά με τη οδό Ηλιάδων (Φανερωμένη) ➢ Οδός Ιαλυσού/Κρητικά ➢ Κάτω Πέτρες ➢ Ακτή Μιαούλη ➢ Οδός Καλύμνου ➢ Οδός Λέρου ➢ Οδός Κω ➢ Οδός Γεωργίου Παπανικολάου ➢ Πλατεία Ελευθερίας ➢ Τερματισμός: Κέντρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας».

Η Οργανωτική Επιτροπή ζητά την κατανόηση όλων των οδηγών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των αθλητών, αλλά και όλων εκείνων που θα ενισχύουν τη διοργάνωση και θα βρίσκονται στη διαδρομή.

«Αφήστε το τιμόνι και χειροκροτήστε την προσπάθεια των αθλητών», είναι ένα από τα συνθήματα των υπευθύνων συνδιοργανωτών για την Κυριακή 9 Απριλίου 2017!

Η παράδοση του υλικού στους αθλητές

Εξάλλου, ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο Σάββατο 8 Απριλίου 2017, η διανομή του εξοπλισμού προς τους εγγεγραμμένους αθλητές των αγώνων της Κυριακής.

Από το BEST WESTERN Plaza Hotel - Αίθουσα ‘ΘΑΛΕΙΑ’ οι αθλητές του Μαραθωνίου, του Ημιμαραθωνίου, των 10.000μ., των 5.000μ. και των 1.000μ. (μαθητικός αγώνας) μπορούν να πάρουν το υλικό τους (τσάντα, μπλουζάκι, νούμερο αγώνα, αυτοκόλλητο στίκερ και πληροφοριακό υλικό της διαδρομής).

Βράβευση Κορακάκη και Κοζομπόλη

Η χρυσή και χάλκινη Ολυμπιονίκης του Ρίου Αννα Κορακάκη και η Ολυμπιονίκης και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών Βούλα Κοζομπόλη, θα βραβευθούν σε μια ξεχωριστή τελετή στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αύριο Σάββατο στις 12:30 από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο και την Αντιπεριφερειάρχη, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου, κα. Μαριέττα Παπαβασιλείου.

Το πάστα πάρτυ

Το καθιερωμένο «Pasta Party» των αθλητών θα γίνει το Σάββατο στις 20:00 στο ξενοδοχείο «Mitsis Grand Ηotel» (Ακτή Μιαούλη και Παπανικολάου-Ρόδος).

Χρυσός χορηγός του Mαραθωνίου Ρόδου, που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, με την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π.Α.Ρ., καθώς και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, θα είναι και φέτος η Adidas, μέσω του τοπικού της καταστήματος Adidas Rhodes, ενώ ο αγώνας των 5 χλμ θα έχει φέτος την χορηγία και τα χρώματα του Ομίλου H Hotels.

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών είναι η Aegean Airlines και επίσημος Χορηγός Ακτοπλοϊκών Μεταφορών η Blue Star Ferries. Χορηγός Φιλοξενίας της διοργάνωσης είναι το ξενοδοχείο GRAND HOTEL MITSIS. Άλλοι

χορηγοί του αγώνα είναι, η Eurobank, τα Lindos Hotels, το Semiramis Hotel, o Αθλητικός Όμιλος του Ιδρύματος Εμμανουήλ και Μαίρης Σταματίου και ο ανανεωμένος χώρος του Συσσιτίου στην Παλιά Πόλη. Ακόμη, η Red Bull, το Best Western Plaza Hotel που έχει ταυτιστεί ως το κέντρο διανομής υλικού του Μαραθωνίου, το Ioannidis Group of Hotels, η ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, το Garden of Panthenols και το Blue Bay Group of Hotels.

Το Mediterranean Hotel, το Marianna Palace Hotel, το Parthenon City Hotel, η Μελισσοκομική Δωδεκανήσου, η Mid Εast travel, το πρακτορείο GEM Travel, το Destination One, το Takis Taste και η Peugeot του κ. Παρασκευά.

Υποστηρικτές, είναι: Pellos Travel, Drive Rent a Car, Ronda Cafe, Memphis bbq Grill, Gran café, οινοποιία Τατάκης, dj κ. Τάσος Γιασιράνης, η high 5 gel, τα Super Market Ιωάννης Πάππου και Ιάκωβος Κοζάς, η Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ-CLEAN AND PAPER, αλλά και η Δωδεκάνησος Seaways.

Xoρηγός επικοινωνίας είναι τα αθλητικά κανάλια Novasports, Media Partner είναι η κορυφαία εταιρεία αποδελτίωσης στην Ελλάδα, Innews.