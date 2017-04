Ημέρα γιορτής και χαράς ο 4ος Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος της Ρόδου!

Γιορτάζει η Ρόδος και μαζί της, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου! Κυριακή 9 Απριλίου 2017, ημερομηνία διεξαγωγής του 4ου Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου!

Ημέρα χαράς και γιορτής για τη «Γη των Ολυμπιονικών», αφού θα φιλοξενήσει το Μαραθώνιο για τέταρτη συνεχή χρονιά, όπως και Ημιμαραθώνιο, αλλά και αγώνες 10.000μ., 5.000μ. και 1.000μ.(για Μαθητές Δημοτικών Σχολείων).

Πάνω απο 2.000 αθλητές, μικροί μεγάλοι, θα πάρουν μέρος στην εκδήλωση του δρομικού κινήματος που πρωταρχικό στόχο έχει, την καθιέρωση της σε υψηλά στάνταρς, ώστε να αποκτήσει ισχυρή διεθνή ταυτότητα και να βοηθήσει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο Μαραθώνιος Δρόμος (42.195μ.) σε μια όμορφη διαδρομή (περιφερειακή από την Φανερωμένη από τη δυτική πλευρά έως τα τελευταία φανάρια πριν την επιχείρηση Παλιούρη από την ανατολική) θα ξεκινήσει στις 7.30 το πρωί, μαζί με τον Ημιμαραθώνιο.

Στην γραμμή της εκκίνησης την Κυριακή 9 Απριλίου θα βρεθούν δρομείς από 24 χώρες και συγκεκριμένα από τις ΗΠΑ, Αυστρία, Βέλγιο, Μ Βρετανία, Κύπρο, Τσεχία, Ολλανδία, Αιθιοπία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Πακιστάν, Αλβανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Νότιο Αφρική, Ελβετία, Τουρκία και Ελλάδα.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

07:30 Μαραθώνιος Εκκίνηση Πλατεία Ελευθερίας

07:30 Ημιμαραθώνιος Εκκίνηση Πλατεία Ελευθερίας

11.50 Αγώνας δρόμου 5.000μ (εκκίνηση Πλατεία Ρίμινι (Ήχος και Φως)

12.15 Αγώνας δρόμου 10.000μ (εκκίνηση Πλατεία Ρίμινι (Ήχος και Φως)

12:30 Τελετή απονομής στην Πλατεία Ελευθερίας (Πλατεία Δημαρχείου)

13.55 Παιδικός Αγώνας 1.000μ.

Διαδρομές του Μαραθωνίου 2017 και των άλλων μεγάλων αγώνων - Κλειστές για τους οδηγούς από τις 6 π.μ. έως 2.30 μ.μ.

Μαραθώνιου Ρόδου 2017

Η διαδρομή των 42.195μ. αποτελείται από δύο στροφές Ημιμαραθωνίου και ξεκινάει από: Κέντρο Ρόδου Πλατεία Ελευθερίας ➢ Ακτή Σαχτούρη ➢ Οδός Αυστραλίας ➢ Νέα περιφερειακή Ρόδου ➢ 1η Αναστροφή στα φανάρια της διασταύρωσης της Νέας περιφερειακής Ρόδου με τη Λεωφόρο Καλλιθέας ➢ Νέα περιφερειακή Ρόδου ➢ Οδός Αυστραλίας ➢ Ακτή Σαχτούρη ➢ Πύλη Ελευθερίας ➢ Μύλοι ➢ 2η Αναστροφή στο Ελαφάκι ➢ Μαρίνα Μανδρακίου ➢ Κέντρο, Πλατεία Ελευθερίας ➢ Πλ. Κουντουριώτη ➢ Οδός Σάββα Νικολάου ➢ Οδός Γεωργίου Παπανικολάου ➢ Οδός Κω ➢ Οδός Λέρου ➢ Οδός Καλύμνου ➢ Ακτή Μιαούλη ➢ Κάτω Πέτρες ➢ Οδός Κρητικά/Ιαλυσού ➢ 3η Αναστροφή στα φανάρια της διασταύρωσης της οδού Ιαλυσού/Κρητικά με τη οδό Ηλιάδων (Φανερωμένη) ➢ Οδός Ιαλυσού/Κρητικά ➢ Κάτω Πέτρες ➢ Ακτή Μιαούλη ➢ Οδός Καλύμνου ➢ Οδός Λέρου ➢ Οδός Κω ➢ Οδός Γεωργίου Παπανικολάου ➢ Πλατεία Ελευθερίας ➢ Τερματισμός: Κέντρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.

Ημιμαραθώνιου Ρόδου 2017

Η διαδρομή του Ημιμαραθώνιου ξεκινάει από: Κέντρο Ρόδου Πλατεία Ελευθερίας ➢ Ακτή Σαχτούρη ➢ Οδός Αυστραλίας ➢ Νέα περιφερειακή Ρόδου ➢ 1η Αναστροφή στα φανάρια της διασταύρωσης της Νέας περιφερειακής Ρόδου με τη Λεωφόρο Καλλιθέας ➢ Νέα περιφερειακή Ρόδου ➢ Οδός Αυστραλίας ➢ Ακτή Σαχτούρη ➢ Πύλη Ελευθερίας ➢ Μύλοι ➢ 2η Αναστροφή στο Ελαφάκι ➢ Μαρίνα Μανδρακίου ➢ Κέντρο, Πλατεία Ελευθερίας ➢ Πλ. Κουντουριώτη ➢ Οδός Σάββα Νικολάου ➢ Οδός Γεωργίου Παπανικολάου ➢ Οδός Κω ➢ Οδός Λέρου ➢ Οδός Καλύμνου ➢ Ακτή Μιαούλη ➢ Κάτω Πέτρες ➢ Οδός Κρητικά/Ιαλυσού ➢ 3η Αναστροφή στα φανάρια της διασταύρωσης της οδού Ιαλυσού/Κρητικά με τη οδό Ηλιάδων (Φανερωμένη) ➢ Οδός Ιαλυσού/Κρητικά ➢ Κάτω Πέτρες ➢ Ακτή Μιαούλη ➢ Οδός Καλύμνου ➢ Οδός Λέρου ➢ Οδός Κω ➢ Οδός Γεωργίου Παπανικολάου ➢ Πλατεία Ελευθερίας ➢ Τερματισμός: Κέντρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.

10 χλμ. 2017

Αφετηρία: Πλατεία Ρίμινι (Ήχος και Φως) ➢ Ακτή Σαχτούρη ➢ Οδός Αυστραλίας ➢ Νέα περιφερειακή Ρόδου ➢ Αναστροφή στα φανάρια της διασταύρωσης της Νέας περιφερειακής Ρόδου με τη Λεωφόρο Καλλιθέας ➢ Νέα περιφερειακή Ρόδου ➢ Οδός Αυστραλίας ➢ Ακτή Σαχτούρη ➢ Πύλη Ελευθερίας ➢ Κέντρο, Πλατεία Ελευθερίας ➢ Πλ. Κουντουριώτη ➢ Οδός Σάββα Νικολάου ➢ Οδός Γεωργίου Παπανικολάου ➢ Τερματισμός: Κέντρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.

5 χλμ. 2017

Αφετηρία: Πλατεία Ρίμινι (Ήχος και Φως) ➢ Ακτή Σαχτούρη ➢ Οδός Αυστραλίας ➢ Αναστροφή στη διασταύρωση της Οδού Αυστραλίας με την Μακρυγιάννη ➢ Οδός Αυστραλίας ➢ Ακτή Σαχτούρη ➢ Πύλη Ελευθερίας ➢ Κέντρο, Πλατεία Ελευθερίας ➢ Οδός Σάββα Νικολάου ➢ Οδός Γεωργίου Παπανικολάου ➢ Τερματισμός: Κέντρο Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας.

Δήλωση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου

«Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι σε εκδηλώσεις διεθνούς εμβέλειας που ενισχύουν την εξωστρέφεια που ταιριάζει σ’ αυτόν τον τόπο. Το ρεκόρ συμμετοχών απ’ όλη την υφήλιο στον 4ο Μαραθώνιο της Ρόδου, που αποτελεί πλέον επιτυχημένο θεσμό, μας καθίστα υπερήφανους για την επίτευξη του στόχου μας

Μεγάλες, διεθνείς διοργανώσεις όπως αυτή, συνδέουν ιδανικά τον αθλητισμό με τον τουρισμό και δημιουργούν νέες ταξιδιωτικές εμπειρίες δίνοντας στους επισκέπτες μας τη δυνατότητα όχι μόνο ενός θεάματος υψηλής ποιότητας, αλλά και της συμμετοχής.

Όμως, πέρα από την διοργάνωση, επιβάλλεται να σταθούμε και στους συμβολισμούς της. Είναι σημαντικό να αναλογιστούμε ότι όλοι εμείς, οι σύγχρονοι Έλληνες, έχουμε στις πλάτες μας μια βαριά κληρονομιά. Είμαστε οι θεματοφύλακες των αξιών που συμβολίζει ο Μαραθώνιος δρόμος: Του διαρκούς αγώνα, όχι απαραιτήτως για την διάκριση, αλλά για την υπέρβαση των ατομικών ορίων μας, για την διαρκή αυτοβελτίωση, μέσα από την επίμονη προσπάθεια. Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία για όλους μας, η αναζήτηση αυτών των αξιών, που είναι ανεξίτηλα γραμμένες στο DNA μας ως λαού, είναι πιο απαραίτητη από ποτέ».

Χαιρετισμός του Δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου

«Για 4η συνεχόμενη φορά διοργανώνεται στη Ρόδο διεθνής Μαραθώνιος με τη στήριξη του Δήμου Ρόδου και του ΔΟΠΑΡ, με παράλληλους αγώνες του Ημιμαραθωνίου, των 5 & 10 χιλιομέτρων και τον παιδικό αγώνα.

Ως Δήμος χαιρετίζουμε την εκδήλωση που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τη την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, παρέχοντας τη στήριξη που θα επιτρέψει την επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων. Με τη συμμετοχή καταξιωμένων αθλητών από 24 διαφορετικές χώρες η επιτυχία της οργάνωσης, η οποία έχει καθιερωθεί σαν θεσμός, και ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου είναι βέβαιη. Η Ρόδος αποτελεί έναν προορισμό εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, με πλούσιο πολιτισμικό υπόβαθρο, το οποίο και οι αθλητές θα απολαύσουν μέσα από την παρουσία τους σε αυτό το γεγονός.

Καλωσορίζουμε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές και αθλήτριες, και τους ευχόμαστε κάθε αγωνιστική επιτυχία, καθώς και μια ευχάριστη διαμονή».

Τρίτος Μαραθώνιος για καλό σκοπό απο την Πολύζου

Από τις προσωπικότητες που επίσης θα δώσουν το παρόν στη Ρόδο ξεχωρίζει και αυτή της Μαρίας Πολύζου η οποία συμπληρώνε το εγχείρημά της «3 Μαραθώνιοι για καλό σκοπό» με δύναμη ψυχής και το «Όραμα Ελπίδας» ξεκινώντας από τον Μαραθώνιο της Αρχαίας Ολυμπίας, της Θεσσαλονίκης και τελευταίο σταθμό την Ρόδο.

