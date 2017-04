Ολλανδοί μαθητές φιλοξενήθηκαν από το 4ο γυμνάσιο της Ρόδου

Για 2η συνεχή χρονιά, το διάστημα 19-25 Μαρτίου 2017, το 4ο Γυμνάσιο Ρόδου (Καζούλλειο) βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να φιλοξενήσει 16 μαθητές και 2 καθηγητές του Ολλανδικού σχολείου Mencia de Mendoza Lyceum στην πόλη Breda της Ολλανδίας, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος e-Twinning.

Παίρνοντας μέρος στο πρόγραμμα “WE ARE THE STARS OF EUROPE, part 2” οι μαθητές των δύο σχολείων έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή, να γνωριστούν και να ταξιδέψουν σε Ελλάδα και Ολλανδία αντίστοιχα, φιλοξενούμενοι στις οικογένειες των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Αποσκοπώντας στην γνωριμία του τρόπου ζωής, του πολιτισμού, της νοοτροπίας και των συνηθειών της χώρας υποδοχής με αποκλειστική γλώσσα επικοινωνίας την αγγλική, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια μοναδική εμπειρία για όλους τους εμπλεκόμενους και συμμετέχοντες.

Οι μαθητές επικοινωνούν με τους ξένους φίλους τους μέσω e-mail, Skype, Facebook και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εξοικειώνεται ο ένας με τον άλλο ανταλλάσσοντας ιδέες, απόψεις και γνώμες και αναλύουν θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα, τις συνήθειες, τον πολιτισμό, την πολιτική, την ιστορία, το περιβάλλον των τόπων τους.

Συντονιστές του προγράμματος είναι ο διευθυντής του 4ου Γυμνασίου κ. Ν. Τσατταλιός και η εκπαιδευτικός κ. Α. Βεργωτή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές παρουσίασαν τις δράσεις που είχαν προετοιμάσει από την αρχή του σχολικού έτους.

Δημιούργησαν βίντεο, στο οποίο παρουσίασαν την πόλη τους και τις συνήθειες των κατοίκων, έφτιαξαν κουίζ με ερωτήσεις και πληροφορίες για τις δύο χώρες μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Εν συνεχεία επισκέφτηκαν τους αρχαιολογικούς και τουριστικούς προορισμούς του νησιού μας (Μεσαιωνική πόλη, λόφο Φιλερήμου, Ακρόπολη Λίνδου, Λουτρά Καλλιθέας), το Κ.Π.Ε Πεταλούδων, όπου συμμετείχαν σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα και δράσεις, παρακολούθησαν την ιστορία της Ρόδου στο 9D Throne of Helios και έλαβαν μέρος σε αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου.

Σειρά έχει τώρα το Καζούλλειο Γυμνάσιο να μεταβεί στην Breda της Ολλανδίας το Μάϊο για την ανταπόδοση της φιλοξενίας και την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Όμως για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων και την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης του σχολείου Mencia de Mendoza Lyceum συνέβαλαν τα μέγιστα αρχές, φορείς, επιχειρηματίες και συμπολίτες μας στους οποίους σε μεγάλο βαθμό οφείλουμε την αποτελεσματική τελεσφόρηση του προγράμματος.

Ως εκ τούτου ευχαριστούμε:

• Τον Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο, τον αντιδήμαρχο κ. Ι. Κορωναίο, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και το Τμήμα Παιδείας του Δήμου για την άμεση ανταπόκριση και την στήριξη που μας παρείχε σε οτιδήποτε χρειάστηκε για την υλοποίηση του προγράμματος.

• Την δημοτική επιχείρηση ΡΟΔΑ για την διευκόλυνση στις μετακινήσεις και εκδρομές των μαθητών.

• Το Εμπορικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου για την παραχώρηση της αίθουσας όπου έγιναν οι παρουσιάσεις του προγράμματος.

• Το πρακτορείο Sais Travel για την παραχώρηση ανοιχτού λεωφορείου και τον γύρο της πόλης.

• Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα τον ξεναγό κ. Ν. Μαστροχρήστο για την πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και το Αρχαιολογικό Μουσείο.

• Την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Β’θμιας Εκπ/σης Δωδεκανήσου, κ. Ε. Μουλά.

• Το ΚΠΕ Πεταλούδων και τους υπεύθυνους καθηγητές κ. Χ. Συργιάννη και κ. Ε. Συμονοπούλου.

• Τον κ. Μ. Βιτζηλαίο για την παραχώρηση των γηπέδων 5Χ5 για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων.

• Τον κ. Α. Καμπουράκη για την φιλοξενία των καθηγητών στο ξενοδοχείο Mediterranean.

• Τα εστιατόρια ‘Αυγουστίνος’ για την προσφορά γευμάτων στους φιλοξενούμενους καθηγητές.

• Τέλος, οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς των μαθητών του σχολείου μας καθώς και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την υποστήριξη, την κατανόηση και την υπέροχη συνεργασία και για την απλόχερη φιλοξενία που παρείχαν στα παιδιά του ολλανδικού σχολείου καθιστώντας την παραμονή τους στο νησί μας αξέχαστη.

Χάρη σε όλους, η εικόνα του νησιού μας ταξίδεψε μακριά και η ανεπανάληπτη ελληνική φιλοξενία επιστέγασε τη φιλία των νέων των σχολείων μας.