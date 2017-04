«Θετικότατα τα σχόλια για το Μαραθώνιο Ρόδου»

Ιδιαίτερα ευχαριστημένος από το πως κύλισε οργανωτικά ο 4ος Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος Ρόδου, έμεινε ο Τεχνικός Διευθυντής του, Νίκος Πολιάς.

Με τεράστια εμπειρία στη διοργάνωση παρόμοιων αγώνων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο παλαιότερα πρωταθλητής μαραθωνοδρόμος μίλησε για «υψηλά στάνταρς», για «θετικότατα σχόλια» και για «τεράστια προοπτική».

Ο κ. Πολιάς, συγκεκριμένα, τόνισε:

«Οργανωτικά κυμανθήκαμε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τα σχόλια πολλών αθλητών, φίλων, γνωστών, αλλά και μη, ήταν πάρα πολύ θετικά. Η «καθαρή» διαδρομή, οι σταθμοί τροφοδοσίας, ο προγραμματισμός ακόμη και λεπτομερειών, δεν πέρασαν απαρατήρητα.

Ο ενθουσιασμός των εθελοντών, οργανωμένων ομαδικά και μεμονωμένων, έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Υπήρχε τρομερή ζωντάνια, παλμός παντού, χαρά, χαμόγελα, πειράγματα! Στοιχεία που απέδειξαν ότι ήταν μια πολύ όμορφη και αξέχαστη αθλητική γιορτή.

Η Ρόδος κέρδισε και πάλι μέσα από το δρομικό κίνημα. Ακούστηκε και σε όλη την Ελλάδα, όπως και στο εξωτερικό.

Όλα πήγαν καλά και οφείλεται στη συλλογική δουλειά. Νομίζω ότι βάλαμε τις βάσεις για μεγαλύτερα πράγματα, όπως να ενισχύσουμε την προσπάθεια, να φέρουμε περισσότερους αθλητές από το εξωτερικό.

Ευχαριστώ την Τροχαία Ρόδου για την εξαιρετική δουλειά της. Τους καταπληκτικούς εθελοντές. Την Οργανωτική Επιτροπή. Τους Φορείς που μας στήριξαν, όπως και όλο το προσωπικό-συνεργάτες. Τα ΜΜΕ της Ρόδου και την υπόλοιπη χώρα.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στους Ροδίτες, αθλητές και μη, που αγκάλιασαν ζεστά τη δική τους γιορτή.

Είμαι σίγουρος ότι το χάρηκαν και όσοι στήριξαν με τον οποιοδήποτε τρόπο τον Μαραθώνιο Δρόμο Ρόδου το 2017».

