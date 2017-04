Μάνος Κόνσολας: «H κυβέρνηση αδιαφορεί για την υποστελέχωση της ΕΛ.ΑΣ στην Κω και την ίδρυση τμήματος τροχαίας στο νησί»

Αδιαφορία συνεχίζει να επιδεικνύει η κυβέρνηση απέναντι στην ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στην Κω και της ίδρυσης Τμήματος Τροχαίας στο νησί. Δύο ζητήματα που είχε αναδείξει με Ερώτησή του στη Βουλή ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας.

Ο Αν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Τόσκας, στην απάντησή του περιορίζεται σε γενικολογίες και δεν δίνει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Κόνσολας.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με το ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών αποδεικνύεται ότι το Υπουργείο δεν γνωρίζει τις κενές θέσεις και την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού στις αστυνομικές υπηρεσίες της Κω.

Δεν υπάρχει, επίσης, κανένας σχεδιασμός για την ίδρυση του Τμήματος Τροχαίας Κω στο νησί, όπου τα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων είναι αυξημένα το τελευταίο διάστημα.

Στην απάντηση του Υπουργού αναφέρεται μεν ότι προβλέπεται η λειτουργία Τμημάτων Τροχαίας και Διαχείρισης Μετανάστευσης στην Κω σύμφωνα με το άρθρο 53 του προεδρικού διατάγματος 7/2017 (ΦΕΚ Α΄ - 14), αλλά δεν υπάρχει σαφής προγραμματισμός για το σχεδιασμό και τη δημιουργία του Τμήματος Τροχαίας στην Κω.

Αποτέλεσμα είναι ότι η Κως έχει μείνει, για ακόμη μία φορά μετέωρη, παρόλο που αποτελεί τον τρίτο κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας.

Επίσης, το Υπουργείο δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται την ακαταλληλότητα του

κτιρίου που στεγάζει την Αστυνομική Διεύθυνση της Κω και την κακή κατάσταση των κρατητηρίων, αλλά και την ανεπάρκεια των υποδομών.

Δεν κάνει, επίσης, καμία αναφορά για χρονοδιάγραμμα ίδρυσης και λειτουργίας τμήματος συνοριοφυλάκων ή δίωξης της παράνομης μετανάστευσης στην Κω.

Με αφορμή την απάντηση του Υπουργού, ο κ. Κόνσολας δήλωσε:

«Οι «προθέσεις» της ηγεσίας της κυβέρνησης είναι να καλύψει τις ανάγκες με τις τακτικές μεταθέσεις τρέχοντος έτους, οι οποίες, όμως, θα είναι, όπως κάθε χρόνο 10 θέσεις, που θα καλύψουν όλες τις υπηρεσίες της Β΄ Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανήσου και θα αντικαταστήσουν όσους προβλέπεται να αποχωρήσουν.

Επισημαίνω τις ευθύνες της κυβέρνησης σε περίπτωση που υπάρξουν επεισόδια στο hot spot. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Το πρόβλημα της υποστελέχωσης, όμως, διογκώνεται με την έλευση της τουριστικής περιόδου και το Υπουργείο δεν δίνει σαφείς απαντήσεις για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα τοποθέτησης αστυνομικών στο νησί.

Ακόμη και για το αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου της Κω «έχουν δρομολογηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες» για την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, όπως αναφέρεται στην απάντηση του Υπουργού, αλλά δεν αναφέρεται ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες και πότε θα τοποθετηθούν αστυνομικοί.

Αν οι θέσεις καλυφθούν με δόκιμους, που είναι μια πιθανή εξέλιξη, αυτό θα δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα στην ομαλή εξυπηρέτηση των επισκεπτών, καθώς οι δόκιμοι, όντας στην πρακτική φάση εκπαίδευσής τους, δεν θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του αστυνομικού σώματος που είναι απαραίτητες για την ταυτοποίηση των επισκεπτών.

Μάλλον, το Υπουργείο υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών της Κω».

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Υπουργού:

