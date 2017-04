Τεράστια η συμβολή των χορηγών στο Μαραθώνιο

Η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου ευχαριστεί θερμά όλους τους χορηγούς που στήριξαν την κορυφαία αθλητική εκδήλωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που έγινε στη Ρόδο στις 9 Απριλίου.

Η συμβολή τους τεράστια! Μόνο με παρόμοιες συνεργασίες ο Μαραθώνιος Ρόδου μπορεί να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, να ενισχύσει την προσπάθεια για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στο νησί μας και να τονώσει την τοπική μας κοινωνία.



Οι Χορηγοί και οι Εθελοντικές ομάδες θα βραβευθούν από την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κα Μαριέττα Παπαβασιλείου, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον ανακαινισμένο χώρο του «Sisitio» με την χορηγία του.



Οι χορηγοί-συνεργάτες του Μαραθωνίου Ρόδου 2017, των άλλων αγώνων που έγιναν παράλληλα (Ημιμαραθώνιος, 10χλμ., 5χλμ. και 1χλμ.) και των παράλληλων εκδηλώσεων (Έκθεση Αθλητικής Φωτογραφίας, Πάστα Πάρτι, κτλ), ήταν οι εξής:



ADIDAS-Κατάστημα Ρόδου-Χρυσός Χορηγός

H Hotels-Χορηγός- αγώνα 5χιλ

BLUE STAR FERRIES-Επίσημος χορηγός ακτοπλοϊκών μεταφορών

AEGEAN-Επίσημος χορηγών αερομεταφορών

MITSIS GRAND HOTEL-Χορηγός φιλοξενίας και pasta party

EUROBANK



ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ

SEMIRAMIS HOTEL- ΙΝΤΖΑΣ

BEST WESTERN PLAZA HOTEL

IOANNIDIS GROUP OF HOTELS

GARDEN OF PANTHENOLS-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΙΟΣΗΣ

ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ-Παροχή όλων των νερών του αγώνα

RED BULL



ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

SISSITIO -ΠΑΜΠΡΗΣ

LINDOS HOTELS

PEUGEOT-Παρασκευάς

Blue Bay hotel

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Κατάλυμα της Γαλλίας και η Πρόξενος Αλίκη Μοσχή

GEM TRAVEL-Χρήστος Μιχαλάκης

DESTINATION ONE-Τάσος Χατζηλιαμής

MARIANNA PALACE HOTEL

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ

MID EAST Travel

TAKIS TASTE



MEDITERRANEAN HOTEL

PARTHENON CITY HOTEL

DRIVE RENT A CAR -Κασάπης

RONDA CAFÉ

ΤΑΤΑΚΙS WINES

ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟ ΠΕΤΑΛΑΔΙΚΑ

October Hotel

Gran Gafe



Super Market Ιωάννης Πάππου και Ιάκωβος Κοζάς

HIGH5 GEL

PELLOS TRAVEL-ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ

Dj set by TASOS GIASIRANIS

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ κ ΣΙΑ, CLEAN AND PAPER

Δωδεκάνησος Seaways

Memphis bbq grill

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

NOVA

INNEWS

RADIO 1

NOTOS NEWS

PALMOS

TOP FM

KSD Χρήμα και Τουρισμός

Τέλος, η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά τα ΜΜΕ της Ρόδου και τους δημοσιογράφους του αθλητικού και πολιτικού ρεπορτάζ, για την αγάπη και την στήριξή τους στην όλη προσπάθεια.

Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βρείτε στο: http://www.myrace.gr



Για περισσότερες πληροφορίες

http://www.roadstorhodes.com

Facebook:

https://www.facebook.com/roads2rhodes

Twitter: https://twitter.com/RoadstoRhodes

Instagram:

https://www.instagram.com/roadstorhodes