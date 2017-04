Discover Greece: Η σπονδυλωτή καμπάνια για το μυθικό ελληνικό καλοκαίρι

Διάσημοι κι ανερχόμενοι προορισμοί, τουριστικές επιχειρήσεις και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας είναι έτοιμοι να αναδείξουν το σημαντικότερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, την ελληνική φιλοξενία που υποδέχεται εκατομμύρια τουρίστες! Και η Marketing Greece προσκαλεί το διεθνές και ελληνικό ταξιδιωτικό κοινό να συμμετέχει στη λαμπερή πρεμιέρα του ελληνικού καλοκαιριού, μέσα από τα «καρέ» των ασυναγώνιστων θερινών στιγμών στην Ελλάδα, στοχεύοντας στη περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης και την πληρότητα.

Το Trailer Video της νέας καμπάνιας “Greek Summer. A True Legend”, αποτελεί το πρώτο βίντεο μιας σειράς τεσσάρων inspirational ταινιών, ύμνο στο ελληνικό καλοκαίρι. Η καμπάνια με οδηγό τον ελληνικό ήλιο, τα καταγάλανα νερά, τις γαστριμαργικές απολαύσεις, τη διασκέδαση, το μοναδικό μωσαϊκό νησιωτικών & ηπειρωτικών προορισμών και των χιλιάδων επιλογών τους, προσκαλεί το ταξιδιωτικό κοινό και αποτυπώνει με τον πιο ρυθμικό τόνο την προσμονή για αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα.



«Παράθυρο» στην πιο δροσερή βουτιά δίνει ο διαγωνισμός της καμπάνιας, με έπαθλο ένα ταξίδι 2 ατόμων σε έναν ονειρικό νησιωτικό προορισμό και η Aegean! To διαδραστικό Campaign Microsite www.summeriscoming.gr, φιλοξενεί το διαγωνισμό κι ο χρήστης γίνεται πρωταγωνιστής των δικών του θρυλικών καλοκαιρινών διακοπών στην Ελλάδα.



Ο χρήστης καλείται να δημιουργήσει το προσωπικό του καλοκαιρινό poster, να συνθέσει την καλοκαιρινή εμπειρία που ονειρεύεται να ζήσει και να τη μοιραστεί με τη social παρέα του, λαμβάνοντας ταυτόχρονα μέρος στο διαγωνισμό.



Η καμπάνια “Greek Summer. A True Legend” διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πλάνο προώθησης στο ταξιδιωτικό κοινό του εξωτερικού, που στοχεύει στη δημιουργία επιθυμίας συμμετοχής στο ελληνικό καλοκαίρι, την προβολή της μοναδικότητάς του και την περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης.



Το πλάνο προώθησης περιλαμβάνει:

-Πλάνο ψηφιακής διαφήμισης στα μεγαλύτερα online δίκτυα

-Ειδική Social Media Καμπάνια στην κοινότητα μελών του Discovergreece.com που απαριθμεί περισσότερα από 1.000.000 μέλη

-Ειδικά σχεδιασμένη ΥοuTube Ad Campaign

-Ενέργειες E-mail Marketing

-PR Media Activation μέσω κορυφαίων μέσων της Γαλλίας, Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών



Το θρυλικό ελληνικό καλοκαίρι is coming soon & καλεί το κοινό να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, να ζήσει την ασύγκριτη καλοκαιρινή εμπειρία... totally made in Greece! To be continued…

H καμπάνια “Greek Summer. A True Legend” υποστηρίζεται από την Aegean, στο πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας.