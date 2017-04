Η ερμηνεύτρια Ίρις Μαυράκη συμμετέχει σε εκδήλωση στο Λονδίνο για τα 50 χρόνια από το Απριλιανό Πραξικόπημα

Η Greece Solidarity Campaign & Anti-Fascist Action for Greece (H Oμάδα Αλληλεγγύης προς την Ελλάδα - και το Αντι-Φασιστικό κίνημα για την Ελλάδα), διοργανώνουν στην αίθουσα DISKUS του μεγαλύτερου Συνδικάτου της Βρετανίας και Ιρλανδίας “Unite the Union” ́ (128 Theobalds Road WC1X 8TN) στο Λονδίνο στις 6μμ στις 28 Απριλίου 2017 αφιέρωμα για τα πενήντα χρόνια από το ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ την 21η Απριλίου 1967 και την πτώση της Χούντας.

Ο Steve Jefferys, o οπoίος ήταν τότε φοιτητής στο London School of Economics and Political Science συνοψίζει σε ένα άρθρο του στο “Searchlight Magazine” όλα όσα συνέβησαν τότε, πριν τόσα χρόνια. ήταν ένας από τους εκατό φοιτητές οι οποίοι τον Απρίλη του ‘67 κατέλαβαν την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο σε ένδειξη συμπαράστασης στον Ελληνικό λαό και το κίνημα ενάντια στο Στρατιωτικό Πραξικόπημα.

Στην εκδήλωση, εκτός απο τους ομιλητές, θα ανταμώσουν και οι τότε εκατό φοιτητές. Η Ροδίτισσα ερμηνεύτρια Ίρις Μαυράκη που διαμένει στο Μάντσεστερ, έχει προσκληθεί να ερμηνεύσει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Γιώργου Σεφέρη και Μπρένταν Μπήαν μαζί με τον μουσικό και δημοσιογράφο του euGreeka Κώστα Βώρο και τον Βρετανό μουσικό Aidan Jolly. Το δελτίο Τύπου και η πρόσκληση που είναι στην Αγγλική γλώσσα, κλείνει με το παρακάτω κείμενο του Οδυσσέα Ελύτη, από συνέντευξη που δόθηκε το 1988 και δημοσιεύεται στο βιβλίο “Τριάντα εφτά συνεντεύξεις του Οδυσσέα Ελύτη” επιμέλεια Ηλ. Καφάογλου.

Η Ίρις Μαυράκη με το Βρετανικό συγκρότημα Rise και την χορωδία OPEN VOICES COMMUNITY CHOIR στις 17 Δεκεμβρίου 2016 σε εκδήλωση στο Manchester για τα θύματα- επιζώντες βασανιστηρίων

«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις’, όπως δηλαδή την βρήκες κι εσύ».

"Even if Greece were one day to be completely destroyed, there will still remain an olive tree, a grape vine and a boat. These will be enough to rebuild it from scratch."