Οι συμμετοχές στα Σταμάτεια

Χθες ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή του αγώνα «Σταμάτεια» τις δηλώσεις συμμετοχής για τους αγώνες αυτούς του στίβου σήμερα το απόγευμα (16.15) και αύριο το πρωί (9.30) στο ΔΑΚ «Καλλιπάτειρα», όσον αφορά την κατηγορία Παίδων-Κορασίδων.
Αναλυτικά:
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100 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
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Α΄ ΣΕΙΡΑ
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ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΓΚΑΤΤΙ ΞΕΝΙΑ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
|
2003
|
ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
|
ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
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2002
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Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΜΥΤΙΛΙΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|
2003
|
ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
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ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΣΤΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
Β΄ ΣΕΙΡΑ
|
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|
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
|
2003
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΜΑΝΣΟΥΡ ΜΥΡΙΑΜ
|
2003
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
|
2003
|
ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
|
ΖΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΑΤΖΕΛΑ
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2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΤΡΙΓΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΠΛΙΑΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
Γ΄ ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΙΤΣΑΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΒΕΛΕΜΙΡ ΑΝΝΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
Δ΄ ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΛΙΑΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
Ε΄ ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΝΕΓΡΟΥΣΤΟΥΕΒΑ ΝΤΑΡΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΚΥΡΑ ΨΗΛΗ
|
2003
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΕΡΓΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΣΤ΄ ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΖΑΡΚΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΠΑΝΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|
2000
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΜΑΝΩΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ
|
2002
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΦΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΤΕΦΑΝ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
200 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
Α΄ ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
|
2002
|
ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
|
ΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
|
2003
|
ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
|
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
Β΄ ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΣΑΜ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΣΑΒΒΑΚΗ ΟΛΓΑ
|
2003
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
400 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΚΙΚΟΥΣ ΙΟΝΑ-ΤΖΕΑΝΙΝΑ
|
2002
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
|
2002
|
ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
|
ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
2001
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΣΑΒΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
|
2002
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|
2000
|
ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
|
2.000 Φ.Ε. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|
2001
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
800 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|
2000
|
ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
|
ΚΑΜΙΤΣΗ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ
|
2003
|
ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
|
ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|
2003
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
2001
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΚΑΠΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|
2003
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
1.500 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΤΣΑΤΣΑΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΖΩΟΠΗ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
3.000 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
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|
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|
2003
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΠΟΥΛΛΗ ΧΡΥΣΗ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΚΟΥΚΟΥΤΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
100 ΕΜΠ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΗΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
|
2000
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΠΛΙΑΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΓΑΚΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΑΡΜΕΝΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
|
2001
|
ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ
|
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
|
2003
|
ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ
|
ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΗΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ
|
2002
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΑ
|
2003
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
|
2002
|
ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
|
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΤΡΙΓΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΒΕΛΕΜΙΡ ΑΝΝΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΓΚΑΤΤΙ ΞΕΝΙΑ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΜΑΝΩΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΖΩΟΠΗ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΠΟΥ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
|
2000
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|
2001
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
|
2003
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
|
2002
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΚΑΜΙΤΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
|
2003
|
ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ
|
ΡΑΜΜΟΥ ΝΙΚΗ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΖΑΡΚΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΠΑΝΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΚΟΝΟΜΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΠΛΑΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
|
2001
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ
|
2000
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΚΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΚΟΝΟΜΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΠΛΑΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΣΦΥΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΡΑΜΜΟΥ ΝΙΚΗ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΕΝΤΙ ΜΑΡΚΕΛΑ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΑΛΑΦΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
|
2000
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΛΕΝΑ
|
2001
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
|
2003
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΚΑΜΙΤΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
|
2003
|
ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ
|
ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
|
2001
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΚΟΥΤΣΑΦΑ ΑΡΙΣΤΙΝΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
4 Χ 100 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΣΑΒΒΑΚΗ ΟΛΓΑ
|
2003
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|
2001
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
|
2000
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
|
2003
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΣΤΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΕΡΓΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
|
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
|
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
|
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
|
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΣΑΜ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
4 Χ 400 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
|
|
|
ΣΑΒΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
|
2002
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΛΕΝΑ
|
2001
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|
2000
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
ΚΙΚΟΥΣ ΙΟΝΑ-ΤΖΕΑΝΙΝΑ
|
2002
|
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
|
|
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
|
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
|
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
|
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
100 ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
Α΄ ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΣΤΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΜΠΟΥΖΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|
2000
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΞΗΠΟΛΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΔΑΙΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
|
2001
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΖΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
B' ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΑΡΡΑΤΕΛΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
200 ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
Α΄ ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΜΑΚΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
2000
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΣΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
2001
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΜΜΑΣ
|
2002
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΖΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
Β΄ ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|
2002
|
ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
|
ΣΤΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΠΟΥΖΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|
2000
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΞΗΠΟΛΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
Γ΄ ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΕΤ. ΓΕΝ.
|
ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
|
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|
2001
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΚΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
|
2000
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
400Μ. ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|
2000
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
|
2002
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
2002
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
2000
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|
2000
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΣΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
2001
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΣΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
2001
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
800 ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΔΑΙΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
|
2001
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
2002
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΣΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|
2002
|
ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
|
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
1.500 ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
3.000Μ. ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΚΑΪΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|
2000
|
ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
|
110Μ. ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
1Η ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|
2001
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
2Η ΣΕΙΡΑ
|
|
|
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΦΑΛΑΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|
2001
|
ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ
|
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
400 ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|
2000
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΧΟΤΖΑ ΑΧΜΕΤ
|
2001
|
ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ
|
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
2001
|
ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ
|
ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|
2003
|
ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ
|
ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
2002
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΧΟΤΖΑ ΑΧΜΕΤ
|
2001
|
ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ
|
ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|
2003
|
ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ
|
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΚΙΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|
2001
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
|
2001
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|
2000
|
ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
|
ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΚΑΨΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΓΡΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|
2002
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΠΕΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΙΧ
|
2003
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
|
2000
|
ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
|
ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|
2001
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΕΝΤΙ ΜΑΡΙΟ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
2000
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΚΑΨΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
|
2001
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
2002
|
Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ
|
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
|
|
|
|
4 Χ 100 ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
|
2003
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ
|
2002
|
ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
|
ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΜΑΚΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
|
2001
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΚΑΡΡΑΤΕΛΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
|
2000
|
ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
|
4 Χ 400 ΠΑΙΔΩΝ
|
|
|
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|
2000
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
|
2002
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
|
ΚΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
|
2000
|
ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
Tο rodiaki.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.Παρακαλούμε πολύ, τηρείτε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς έναντι των υπολοίπων σχολιαστών και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια. Τα σχόλια με ύβρεις αποδημοσιεύονται αυτόματα. Επίσης, όποια σχόλια είναι συκοφαντικά ή υβριστικά θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Σχολιαστές που επαναλαμβανόμενα προκαλούν ή υβρίζουν άλλους σχολιαστές θα αποκλείονται χωρίς προειδοποίηση