Οι συμμετοχές στα Σταμάτεια

Χθες ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή του αγώνα «Σταμάτεια» τις δηλώσεις συμμετοχής για τους αγώνες αυτούς του στίβου σήμερα το απόγευμα (16.15) και αύριο το πρωί (9.30) στο ΔΑΚ «Καλλιπάτειρα», όσον αφορά την κατηγορία Παίδων-Κορασίδων.

Αναλυτικά:

 

 

100  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

 

 

Α΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΓΚΑΤΤΙ ΞΕΝΙΑ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

2003

ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ

ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ

2002

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΜΥΤΙΛΙΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

2003

ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ

ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΣΤΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

  ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

Β΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

2003

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΜΑΝΣΟΥΡ ΜΥΡΙΑΜ

2003

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

2003

ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ

ΖΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΑΤΖΕΛΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΤΡΙΓΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΠΛΙΑΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

Γ΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΙΤΣΑΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΒΕΛΕΜΙΡ ΑΝΝΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

Δ΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΠΑΥΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΛΙΑΚΗ ΒΑΛΑΣΙΑ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

Ε΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΔΗΜΑ  ΜΑΡΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΝΕΓΡΟΥΣΤΟΥΕΒΑ ΝΤΑΡΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ ΚΥΡΑ ΨΗΛΗ

2003

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΕΡΓΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΣΤ΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΖΑΡΚΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΠΑΝΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2000

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΜΑΝΩΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΜΝΙΚΗ

2002

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΦΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΤΕΦΑΝ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

200  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

Α΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

2002

ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ

ΤΣΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

2003

ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

Β΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΣΑΜ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΚΗ ΟΛΓΑ

2003

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

400  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΚΙΚΟΥΣ ΙΟΝΑ-ΤΖΕΑΝΙΝΑ

2002

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

2002

ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ

ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2001

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΣΑΒΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

2002

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2000

ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ

2.000  Φ.Ε. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

2001

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

800  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2000

ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΜΙΤΣΗ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ

2003

ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ

ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΠΑΙΡΑΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2003

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2001

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΚΑΠΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2003

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

1.500  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΤΣΑΤΣΑΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΖΩΟΠΗ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

3.000  ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

2003

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΠΟΥΛΛΗ ΧΡΥΣΗ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΚΟΥΚΟΥΤΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

100  ΕΜΠ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΗΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

2000

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΠΛΙΑΚΑ ΔΩΡΟΘΕΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΓΑΚΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΑΡΜΕΝΝΙΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

2001

ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

2003

ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ

ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΗΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΦΡΑΖΗ ΦΙΛΟΘΕΗ

2002

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΙΩΑΝΝΑ

2003

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΜΑΡΙΝΟΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

2002

ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΤΡΙΓΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΒΕΛΕΜΙΡ ΑΝΝΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΓΚΑΤΤΙ ΞΕΝΙΑ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΜΑΝΩΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΖΩΟΠΗ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΖΑΧΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΣΟΦΙΑ    ΠΑΠΠΟΥ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΟΥ  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΖΕΝΕΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΖΕΝΕΓΙΑ ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΟΛΥΜΠΙΡΗ ΜΑΡΙΑ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΣΦΑΙΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

2000

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

2001

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

2003

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

2002

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΚΑΜΙΤΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

2003

ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ

ΡΑΜΜΟΥ ΝΙΚΗ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΣΙΜΙΤΖΗ ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΑ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ ΘΕΜΙΣ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΔΗΜΑ  ΜΑΡΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΖΑΡΚΑΔΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΠΑΝΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΚΟΝΟΜΙ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΠΛΑΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

2001

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

2000

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΚΕΡΙ  ΕΙΡΗΝΗ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ  ΜΑΡΙΑ  

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΚΟΝΟΜΙ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΠΛΑΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΣΦΥΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΡΑΜΜΟΥ ΝΙΚΗ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΑΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΑΡΓΥΡΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΕΝΤΙ ΜΑΡΚΕΛΑ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΑΛΑΦΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ

2000

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΛΕΝΑ

2001

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΜΑΡΙΝΟΥ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

2003

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΚΑΜΙΤΣΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

2003

ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ

ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ

2001

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΚΟΥΤΣΑΦΑ ΑΡΙΣΤΙΝΑ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΧΑΝΤΑΜ ΜΑΡΙΑΜ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

4 Χ 100 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΣΑΒΒΑΚΗ ΟΛΓΑ

2003

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

2001

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ

2000

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΜΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

2003

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΣΤΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΕΡΓΑ ΕΥΔΟΚΙΑ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΙΧΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

 

 

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

 

 

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

 

 

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

 

 

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΧΟΥΣΕΪΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΣΑΜ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

4 Χ 400 ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

 

 

ΣΑΒΒΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

2002

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΛΕΝΑ

2001

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

2000

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

ΚΙΚΟΥΣ ΙΟΝΑ-ΤΖΕΑΝΙΝΑ

2002

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000

 

 

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

 

 

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

 

 

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

 

 

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

100  ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

Α΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΣΤΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΜΠΟΥΖΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

2000

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΞΗΠΟΛΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΔΑΙΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

2001

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΖΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

B' ΣΕΙΡΑ

 

 

ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΑΡΡΑΤΕΛΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

200  ΠΑΙΔΩΝ

 

 

Α΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΜΑΚΡΗΣ  ΟΡΕΣΤΗΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2000

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΣΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2001

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΑΜΜΑΣ

2002

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΖΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

Β΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2002

ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ

ΣΤΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΠΟΥΖΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

2000

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΞΗΠΟΛΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

Γ΄ ΣΕΙΡΑ

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ - ΟΝΟΜΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΕΤ. ΓΕΝ.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2001

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΚΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

2000

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

400Μ. ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2000

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

2002

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2002

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2000

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2000

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΣΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2001

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΣΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2001

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

800  ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΔΑΙΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ

2001

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2002

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΣΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2002

ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

1.500  ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

3.000Μ.  ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΣΑΒΒΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΚΑΪΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2000

ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ

110Μ.  ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ

 

 

1Η ΣΕΙΡΑ

 

 

ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

2001

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

2Η ΣΕΙΡΑ

 

 

ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΦΑΛΑΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

2001

ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

400  ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

2000

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΧΟΤΖΑ ΑΧΜΕΤ

2001

ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2001

ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ

ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2003

ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ

ΚΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2002

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΧΟΤΖΑ ΑΧΜΕΤ

2001

ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΚΕΦΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΑΓΟΥΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2003

ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ

ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΣΦΑΙΡΑ ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΚΙΡΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2001

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

2001

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

2000

ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ

ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΚΑΨΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΓΡΥΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2002

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΠΕΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΙΧ

2003

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΔΙΑΚΟΓΙΩΡΓΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

2000

ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ

ΣΦΥΡΑ ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

2001

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΕΝΤΙ ΜΑΡΙΟ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2000

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΜΕΜΑ ΜΑΡΚΕΛΟ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΚΑΨΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

2001

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2002

Γ.Σ. ΕΥΔΑΜΟΣ

ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"

 

 

 

4 Χ 100 ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

2003

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ

2002

ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009

ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΜΑΚΡΗΣ  ΟΡΕΣΤΗΣ

2001

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΚΑΡΡΑΤΕΛΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

2000

ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

4 Χ 400 ΠΑΙΔΩΝ

 

 

ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

2000

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

2002

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

ΚΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

2000

ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"

 