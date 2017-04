Ροδίτισσα χορεύτρια στο νέο show του Antenna

Έντονο Ροδίτικο ενδιαφέρον θα έχει το νέο τηλεοπτικό show χορού του Antenna, το «So You Think You Can Dance», αφού σε αυτό συμμετέχει η ταλαντούχα ροδίτισσα χορεύτρια Μαριάννα Παπακωνσταντίνου!

Το νέο τηλεοπτικό σόου έκανε πρεμιέρα χθες, το βράδυ με το πρώτο επεισόδιο της πρώτης φάσης και τις οντισιόν.

Η Μαριάννα φιλοδοξεί να περάσει και τα τρία στάδια (Auditions, Bootcamps, Live) πείθοντας τους κριτές για τις σπουδαίες –ούτως ή άλλως- χορευτικές τις ικανότητες.



Ο δρόμος είναι μεγάλος, ωστόσο οι φιλοδοξίες της Μαριάννας Παπακωνσταντίνου φτάνουν… μακριά, καθώς, ευελπιστεί βάσιμα να επιλεγεί στην τελική 20αδα που θα συμμετέχει στα Live, ανάμεσα από 2.000 υποψήφιους.



Ωστόσο η δασκάλα της ροδίτισσας χορεύτριας κα Έφη Κρητικού με δηλώσεις της στην «Ροδιακή», είναι όχι μόνο αισιόδοξη, αλλά και βέβαιη ότι «όλοι θα είμαστε εκεί για να την καμαρώσουμε», όταν δηλαδή θα έρθει η ώρα να δρέψει τους καρπούς των προσπαθειών της.



Ειδικότερα η κα Κρητικού τόνισε ότι, «από μικρή η Μαριάννα ξεχώριζε σε όλα τα είδη χορού και πραγματικά πιστεύω πως το αξίζει να βρίσκεται στο δυναμικό του So You Think You Can Dance!



Στο χέρι της είναι με σκληρή δουλειά, αφοσίωση, πειθαρχία και λατρεία για το χορό να φτάσει όπου την βγάλει αυτό το μαγικό ταξίδι!!!

Το μόνο που έχω να της ευχηθώ είναι να το ζήσει στο μέγιστο βαθμό! Εμείς όλοι θα είμαστε εκεί να την καμαρώνουμε!!!».

Ποια είναι η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου

Η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου με καταγωγή από τη Σορωνή της Ρόδου, ξεκίνησε τον χορό σε ηλικία τριών χρόνων και είναι απόφοιτη της σχολής χορού της Έφης Κρητικού «Love to dance».

Μόλις στα 14 της πήρε το Επαγγελματικό Δίπλωμα Κλασικού Μπαλέτου με ‘’ΑΡΙΣΤΑ’’ από την Βασιλική Ακαδημία της Αγγλίας.



Η αγάπη της, το ταλέντο της και η σκληρή της δουλειά πάνω στο χορό, την οδήγησαν λίγα χρόνια αργότερα στην Αγγλία όπου είχε την δυνατότητα να επιλέξει την φοίτησή της ανάμεσα σε τέσσερις Ακαδημίες Χορού. Επέλεξε να ακολουθήσει τη σχολή όπου της δόθηκε τριετής υποτροφία.



Με το ξεκίνημα των σπουδών της εκεί, στους πρώτους κιόλας μήνες επιλέχθηκε ανάμεσα στους φοιτητές που εκπροσώπησαν την Σχολή τους, στο δημοφιλέστερο μουσικοχορευτικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λονδίνο, το «MOVE IT».



Πλέον έχει αποφασίσει να συνεχίσει τις σπουδές της στην Ελλάδα και ένας από τους πρώτους της σταθμούς είναι η συμμετοχή της στον διαγωνισμό χορού του Antenna.

Η συνέχεια αναμένεται με ιδιαίτερη αγωνία επί της οθόνης…



Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι η παρουσιάστρια του show είναι η συμιακής καταγωγής Δούκισσα Νομικού, ενώ η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους Κωνσταντίνο Ρήγο, Πάνο Μεταξόπουλο, Ιβάν Σβιτάιλο, Ελένη Φουρέιρα και Ιωάννη Μελισσανίδη.