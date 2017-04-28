Οι συμμετοχές στο Περιφερειακό του στίβου στη Ρόδο

Χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα από τους διοργανωτές, οι συμμετοχές για τους Περιφερειακούς Αγώνες Στίβου Ανδρών-Γυναικών, αύριο και την Κυριακή στο ΔΑΚ «Καλλιπάτειρα» με παρουσία από σωματεία της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων.
Η διοργάνωση γίνεται με τη στήριξη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου του Δήμου Ρόδου και χορηγό την BLUE STAR FERRIES.
Οι συμμετοχές:
100Μ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
3 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
4 ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
5 ΜΑΚΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
6 ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
7 ΚΑΡΡΑΤΕΛΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
8 ΖΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
10 ΚΑΤΣΑ ΑΛΕΣΙΟ ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ
11 ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
12 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ
13 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ
14 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ
15 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
16 ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
17 ΞΥΠΟΛΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
18 ΣΤΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
19 ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
20 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
21 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
22 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
23 ΚΑΤΣΟΥΡΕΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
24 ΜΟΣΧΟΣ ΜΟΣΧΗΣ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
25 ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
26 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
27 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΝΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΠΕΛΤΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
3 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
4 ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
5 ΧΟΥΣΕΙΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
6 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
7 ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
8 ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
9 ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
10 ΜΗΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
11 ΕΜΠΙΠ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ
12 ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ
13 ΖΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
14 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΟ ΠΑΡΟΥ
15 ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
16 ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
17 ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
18 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
19 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
20 ΓΚΑΤΤΙ ΞΕΝΙΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
21 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
22 ΙΣΚΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
23 ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
24 ΖΩΡΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
25 ΔΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
26 ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
27 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
28 ΜΠΕΛΙΜΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
200Μ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
5 ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
6 ΖΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
7 ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
8 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
10 ΠΙΠΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
11 ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΟ ΠΑΡΟΥ
12 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
13 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
14 ΞΥΠΟΛΗΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
15 ΣΤΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
16 ΠΙΣΣΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
17 ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
18 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
19 ΚΑΤΣΟΥΡΕΛΙ ΓΚΕΡΑΛΝΤ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
20 ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
21 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
22 ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
200Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
3 ΓΚΑΜΜΙΣ ΡΑΦΑΕΛΑ=ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
5 ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
6 ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΟ ΠΑΡΟΥ
7 ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ
8 ΣΑΛΠΙΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
9 ΓΚΙΑΤΑ ΕΦΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
10 ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
11 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
12 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
13 ΓΚΑΤΤΙ ΞΕΝΙΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
14 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
15 ΙΣΚΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
16 ΘΑΝΑΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
17 ΖΩΡΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
18 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
19 ΜΠΕΛΙΜΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
20 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
400Μ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2 ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4 ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
6 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
7 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΣΚ "Ο ΚΑΖΩΝΗΣ"
8 ΣΕΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΣΥΚΙΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΚΟΥΛΛΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ
3 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ
4 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
5 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
6 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
800Μ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2 ΔΙΑΚΟΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ
3 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
800Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
2 ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
3 ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ.Σ.ΕΥΔΑΜΟΣ
5 ΘΕΟΔΩΡΗ-ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
6 ΛΟΥΚΙΣΣΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
1500Μ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
3 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
1500Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
3 ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5 ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
6 ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
7 ΘΕΟΔΩΡΗ-ΧΑΡΙΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
8 ΚΙΚΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
5000Μ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
3 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
4 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
5 ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
6 ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
7 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΜΑΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
3 ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΚΙΚΟΥΣ ΛΑΡΙΣΑ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
3000 Φ. ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΜΑΤΖΙΑΡ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
10000 ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
110 ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΠΙΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
3 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5 ΣΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
100Μ ΕΜΠ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΑΡΜΑΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5 ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
6 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
7 ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
8 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
9 ΚΟΤΣΟΜΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
10 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
400. ΕΜΠ. ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
2 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4 ΧΟΤΖΑ ΑΧΜΕΤ ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ
5 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΑΣ Η ΥΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΝΙΚΟΛΑΕ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΓΑΚΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2 ΚΛΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
2 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
3 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΚΛΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΝΙΚΟΛΑΕ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΠΙΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
6 ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
7 ΛΑΤΟ ΚΡΙΣΤΙ ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ
8 ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΟ ΠΑΡΟΥ
9 ΠΟΥΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
10 ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
11 ΚΟΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
12 ΒΕΛΕΜΙΡ ΝΙΚΟΛΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
13 ΧΟΤΖΑ ΑΧΜΕΤ ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ
14 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
15 ΣΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
16 ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
17 ΚΑΤΣΑ ΑΛΕΣΙΟ ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4 ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5 ΖΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
7 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
8 ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
9 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΡΡΑ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
10 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
11 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
2 ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΕΡΡΑ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
4 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
2 ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
4 ΚΟΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
5 ΒΕΛΕΜΙΡ ΝΙΚΟΛΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
6 ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
7 ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
8 ΧΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΑΡΜΑΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ΚΑΝΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΔΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
5 ΚΑΛΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
6 ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΜΟΣΧΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΓΙΜΟΥΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
3 ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
4 ΦΑΝΑΡΤΖΗΣ ΙΜΠΡΑΗΜ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
5 ΧΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
2 ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΜΟΣΧΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΚΑΝΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΜΑΡΙΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
2 ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
4 ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ
2 ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΑΛΑΦΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
4Χ100Μ ΑΝΔΡΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΣΙΑΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2 ΜΑΚΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ΑΔΑΛΟΥΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4 ΚΑΡΡΑΤΕΛΟ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
5 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
1 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
2 ΠΑΘΙΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
3 ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΖΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
1 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
2 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
3 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
4 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
1 ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
2 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
3 ΣΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
4 ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
5 ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
4Χ100Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ(ΚΕΦΑΛΑΙΑ) ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΓΚΑΜΜΙΣ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2 ΠΙΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ΧΟΥΣΕΙΝ ΓΚΙΟΥΝΑΗ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
1 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
2 ΜΩΡΑΪΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
3 ΚΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΡΑΜΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5 ΜΗΛΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
1 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
2 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
3 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
4 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
1 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
2 ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΛΕΝΑ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
3 ΚΟΥΤΕΛΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
4 ΜΙΑΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 2000
1 ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
2 ΜΠΕΛΙΜΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
3 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
4 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
4Χ400Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΖΗΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2 ΣΕΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ΠΙΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
4 ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
1 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
3 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΕΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5 ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
6 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
7 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
1 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
2 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
3 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
4 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
1 ΣΕΡΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
2 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ Α.Ο.
4Χ400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΓΙΟΡΔΑΜΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
2 ΜΠΑΛΛΑ ΝΤΕΝΙΣΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
3 ΡΕΜΠΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
4 ΣΚΑΡΠΕΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
5 ΚΛΩΝΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009
1 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
2 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
3 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
4 ΑΟ ΡΟΔΟΥ "Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ"
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