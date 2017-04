Μαθητές από Ουγγαρία, Ιταλία και Πολωνία στη Ρόδο

To Δημαρχιακό Μέγαρο επισκέφθηκαν την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017, μαθητές σχολείων από την Ουγγαρία, την Ιταλία και την Πολωνία & ομάδα μαθητών του 1ου Γυμνασίου Ρόδου στο πλαίσιο του προγράμματος “Passport to the future”, ενταγμένο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο ενθαρρύνεται η συνεργασία των σχολείων μας με τα αντίστοιχα σχολεία άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αυξάνεται ο αντίκτυπος της ενωσιακής υποστήριξης και να προάγονται οι συνέργειες μεταξύ διαφορετικών μορφών συνεργασίας, όπως η κινητικότητα των μαθητών και διάφορα εκπαιδευτικά σχέδια.

Σκοπός του προγράμματος είναι η καθοδήγηση των νέων για την σωστή επιλογή του επαγγέλματος των, λαμβάνοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή στρατηγική της ανάπτυξης δεξιοτήτων και προσόντων και της σύνδεσης σχολείου και αγοράς εργασίας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων του 21ου αιώνα.

Τα παιδιά των παραπάνω σχολείων της σύμπραξης, συνόδευσαν εκπαιδευτικοί υπεύθυνοι του προγράμματος και μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του 1ου Γυμνασίου Ρόδου.

Τους μικρούς μαθητές και συνοδούς , αλλά και τον Δήμαρχο της πόλης PIEKOSZOW της Πολωνίας κ.ZBIGNIEW PIATEK εκ των συνοδών της Πολωνικής αποστολής , υποδέχθηκε στην αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχιακού Μεγάρου, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης και Προσχολικής Αγωγής κ. Γιάννης Κορωναίος, μεταφέροντας ευχές του Δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου για καλή διαμονή στην πόλη μας και υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.

Μεταξύ άλλων, ο Αντιδήμαρχος απευθυνόμενος προς τους επισκέπτες επεσήμανε την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, αναφέροντας τα εξής:

« Θεωρώ ότι το θέμα της δράσης που πραγματεύεστε είναι προκλητικό για εμάς. Παρά το ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα επιθυμεί να έχει ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, το αντικείμενό της είναι αποκλειστικά υποστηρικτικό. Εντούτοις οφείλει και να αφουγκράζεται τις εξελίξεις της έρευνας στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να μπορεί να είναι αποτελεσματική στον ρόλο της.

Ως Δήμος Ρόδου εκφράζουμε την επιθυμία , να μας κοινοποιήσετε τα πορίσματα του προγράμματος από το οποίο σίγουρα θα προκύψουν εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία, πολύτιμα για την χάραξη της πολιτικής μας και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας στον συγκεκριμένο τομέα.

Με αυτές τις σκέψεις μου , σας καλωσορίζω στην όμορφη Ρόδο μας , συγχαίροντας τους εκπαιδευτικούς που συντονίζουν το έργο σας και εύχομαι η δουλειά σας να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά επ' ωφελεία των συμμαθητών σας αλλά και των επόμενων που θα περάσουν από τα θρανία σας».

Στους μαθητές και συνοδούς απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και ακολούθησε ξενάγηση στο Δημαρχείο.