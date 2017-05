Εκδήλωση στο Ροδίων Παιδεία για τις προοπτικές των επαγγελμάτων

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Απριλίου, η πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, "Career Day", μέσω της οποίας ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές του Λυκείου του σχολείου απο 30 επιστημονικούς συνεργάτες, για τις προοπτικές των επαγγελμάτων για τα οποία ενδιαφέρονται.

Με τη συμμετοχή 30 νέων σε ηλικία, άρτια καταρτισμένων αποφοίτων και εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών του συλλόγου, ο κάθε μαθητής του λυκείου, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον αντίστοιχο επαγγελματία του οποίου η ειδικότητα τον ενδιαφέρει, καθώς και να ενημερωθεί σχετικά με τον τρόπο που ο νέος επαγγελματίας ακολούθησε όταν ήταν μαθητής και πέτυχε στις εξετάσεις της τρίτης λυκείου.

Η συζήτηση μεταξύ τελειόφοιτων και νέων επιστημόνων-επαγγελματιών, δεν οριοθετήθηκε μόνο στο πλαίσιο της ιδανικής μεθοδολογίας-μελέτης κατά τη φοίτηση στην τρίτη λυκείου, αλλά έγινε εξατομικευμένη ενημέρωση σε βάθος σχετικά με τη φοιτητική ζωή, τον κορμό μαθημάτων των σχολών που ενδιαφέρουν τους μαθητές, τις επαγγελματικές δυνατότητες που υπάρχουν μετά την απόκτηση του πτυχίου, τις τρέχουσες εξελίξεις του ανάλογου κλάδου που ενδιαφέρονται, αλλά και τις μετέπειτα μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές που μπορούν να πραγματοποιήσουν, ώστε να είναι άκρως ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

Η εκδήλωση με τον χαρακτηριστικό τίτλο "Career Day", αγκαλιάστηκε από τους μαθητές, καθώς έθεσαν πλήθος ερωτήσεων και κυριολεκτικά περίμεναν με ανυπομονησία τις συμβουλές και πληροφορίες των νέων επιστημόνων που στελέχωσαν την εκδήλωση.



Η εκδήλωση ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό - καλωσόρισμα από τον Προέδρο του Συλλόγου Αποφοίτων κ. Γεώργιο Πιπικάκη. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ένας σύντομος χαιρετισμός τόσο από τον κ. Βλάση Τσίννα, Διευθυντή Εκπαιδευτικού σχεδιασμού, Οργάνωσης και Διοίκησης των εκπαιδευτηρίων, όσο και από τον κ. Γεώργιο Σκιαδόπουλο, Πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου και επιστημονικού συνεργάτη της εκδήλωσης.



Στη συνέχεια ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος διοικητικών του συλλόγου κ. Ελένη Κυριακούλη, παρουσίασαν τους απόφοιτους και επιστημονικούς συνεργάτες που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση, ανέλυσαν σε μαθητές και προσκεκλημένους τον τρόπο λειτουργίας του Συλλόγου Αποφοίτων και ανέφεραν τις μελλοντικές δράσεις που σχεδιάζονται τόσο για τους τελειόφοιτους όσο και για τους απόφοιτους του σχολείου.



Τη σκυτάλη παρέλαβε ο κ. Βαγγέλης Αφαντενός, ιδιοκτήτης της εταιρείας Trinity Vision, o οποίος μέσω μιας σύντομης παρουσίασης, ενέπνευσε τους μαθητές να αναπτύξουν προσωπικές αρετές και δυνατότητες πέραν από τις ακαδημαϊκές σπουδές και γνώσεις που θα επιλέξουν.



Με τη λήξη της εισήγησής του, οι μαθητές επισκέφθηκαν τους νέους επιστήμονες στα τραπεζάκια τους, συζήτησαν μαζί τους για αρκετή ώρα, απέκτησαν εφόδια, γνώσεις και αντάλλαξαν προβληματισμούς και ανησυχίες.



Τέλος, κατά τη λήξη της εκδήλωσης, ο Σύλλογος Αποφοίτων επέδωσε στους επιστημονικούς συνεργάτες που παρευρέθησαν, τον τίτλο του "αρωγού μέλους" του Συλλόγου και τους προέτρεψε να συμμετάσχουν και στο πρόγραμμα "mentoring" αποφοίτων (συναφές με τα προγράμματα ακαδημαϊκής καθοδήγησης φοιτητών στα πρότυπα του εξωτερικού), το οποίο σύντομα θα αρχίσει να υλοποιείται.

Με μεγάλο ενδιαφέρον συμμετείχαν στην εκδήλωση «Career Day» τόσο οι μαθητές Λυκείου όσο και οι επαγγελματίες που παραβρέθηκαν

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο κ. Πιπικάκης δήλωσε: "Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το σχολείο για τη φιλοξενία της εκδήλωσης και όλους τους νέους επιστήμονες και απόφοιτους του σχολείου που έθεσαν σήμερα τις βάσεις, ώστε μια γενιά αποφοίτων του σχολείου να εφοδιαστεί με χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες.



Σκοπός μας ήταν, οι μαθητές του λυκείου να εμπνευστούν από νέους ανθρώπους ώστε να επιτύχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις της τρίτης λυκείου και να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε στόχος που θα θέσουν είναι εφικτός και υλοποιήσουν. Η μεγαλύτερη επιβράβευση για το Δ.Σ. του Συλλόγου, ήταν τα αμέτρητα χαμόγελα που είδαμε σήμερα χαραγμένα στα πρόσωπα των μαθητών.



Στα μάτια τους βλέπαμε το πόσο πολύ θέλανε να βρίσκονται μελλοντικά στη θέση των επιστημονικών συνεργατών και να δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα. Ο Σύλλογος Αποφοίτων θα σταθεί δίπλα τους τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στηρίζοντας τους ενεργά με εκδηλώσεις όπως η σημερινή, που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχες εκδηλώσεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού."



Την εκδήλωσαν τίμησαν με την παρουσία οι παρακάτω επιστημονικοί συνεργάτες: (τυχαία σειρά)

1) Τσοπανάκη Λίζα - Δημοσιογράφος Ροδιακής

2) Σκιαδόπουλος Γιώργος - Αρχιτέκτων, ιδιοκτήτης της εταιρείας G&K Skiadopoulos and Partners και Πρόεδρος του συλλόγου αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου

3) Πιπικάκης Γιώργος - Σύμβουλος επιχειρήσεων και Assistant quality manager της εταιρείας H Hotels Collection - (Πρόεδρος του Συλλόγου)

4) Κυριακούλη Ελένη - Εκπαιδευτικός, στέλεχος των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία (Αντιπρόεδρος Διοικητικών του Συλλόγου)



5) Γεωργαλλίδης Γιώργος - Οικονομολόγος (Αντιπρόεδρος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Συλλόγου)

6) Κτενάς Ανδρέας - Οικονομολόγος, στέλεχος της επιχείρησης Euroeconomics (Ταμίας του Συλλόγου)

7) Γεωργαλλίδης Δημήτρης - Οικονομολόγος

8) Λαρδοπούλου Νόρμα - Λογοθεραπεύτρια

9) Κουμέντος Γιώργος - Φυσικοθεραπευτής



10) Γλυνός Γιώργος - Οδοντίατρος

11) Μάτση Μαρίνα - Αρχιτέκτων, ιδιοκτήτρια της επιχείρησης M.Matsi & architects

12) Τσουρδιού Χριστίνα - Μηχανολόγος Μηχανικός, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Τεχνικό Γραφείου Τσουρδιού Χριστίνα

13) Κλαδογένη Άννα- Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

14) Γιαννίκη Χρυσούλα - Φιλόλογος

15) Στεργενάκη Καθολική - Κτηνίατρος, ιδιοκτήτρια της εταιρείας Doctor Zoo



16) Κασσαπάκης Δημήτριος - Οπτικός, Οπτομέτρης, ιδιοκτήτης της εταιρείας Gr Optics

17) Πότσου Νίκος - Φαρμακοποιός, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Παραδείσι

18) Τουβράς Παναγιώτης - Γραφίστας, στέλεχος της εταιρείας marketing Dingo

19) Ζέλκας Θάνος - ΙΤ, computing and digital marketing specialist,CEO της εταιρείας THAZA

20) Βαβίτσα Φωτεινή - Οικονομολόγος και digital marketing specialist της εταιρείας marketing Dingo

21) Σπυρίδη Σεβαστή - Αρχιτέκτων



22) Κλαρκ Φαίδρα - Tourism and marketing specialist

23) Σκιαδόπουλος Ανδρόνικος - Πολιτικός μηχανικός

24) Αφαντενός Βαγγέλης - IT specialist, Ιδιοκτήτης της εταιρείας Trinity Vision

25) Βουλής Λυκούργος - Πολιτικός μηχανικός

26) Μαστραντώνη Τάνια - Οικονομολόγος, marketing specialist

27) Παπακωνσταντίνου Λίδα - Διαιτολόγος Διατροφολόγος - Ιδιοκτήτρια της εταιρείας Dieta

28) Ψυλλάκη Κατερίνα - Ιατρός

29) Μπακιρσιώρης Φωτεινός - Δικηγόρος

30) Κουτσομανώλης Πανορμίτης - Οικονομολόγος

Οι επιστημονικοί συνεργάτες που συζήτησαν με τους μαθητές Λυκείου για το επάγγελμά τους