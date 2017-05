My Market: Επιχειρηματικές πρακτικές κόντρα στα δεδομένα της αγοράς!

Πολλοί είναι εκείνοι που επισημαίνουν ότι το 2017 αποτελεί μια δύσκολη χρονιά για την αγορά λιανικής τροφίμων. Δεν είναι μόνο η συνεχής μείωση των οικονομικών δυνατοτήτων της κοινωνίας. Είναι παράλληλα και οι πιέσεις που δέχεται η ίδια η αγορά από το «κούρεμα» παλαιοτέρων χρεών, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες μειώσεων του κόστους και άλλα παρεμφερή.

Εξαίρεση στον κανόνα φαίνεται να αποτελούν τα My Market. Η καλοσχεδιασμένη εξαγορά του Βερόπουλου συνοδεύτηκε από μηδενικό κούρεμα χρεών και μηδενικές απολύσεις. Τα My Market μπορούν συνεπώς να μιλούν για «άλλο επιχειρηματικό μοντέλο» που θέτει νέα δεδομένα στην αγορά.

Επιπροσθέτως, η διοίκηση των My Market προέβη σε αυξήσεις στο προσωπικό της Βερόπουλος ώστε η ένταξή του στο ενοποιημένο δίκτυο να είναι ισότιμη και δίκαιη σε σχέση με τα δεδομένα που αντιμετώπιζαν αναφορικά με τις παλαιότερες παροχές τους.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, τους επόμενους μήνες, η αλυσίδα των My Market, θα συνεχίσει την μετρημένη και πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική ανάπτυξης επενδύοντας σε νέα σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα- 10 νέα σημεία έχουν προγραμματιστεί- αλλά και σε ανακαινίσεις. Παράλληλα, τα My Market έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικές προσφορές, εστιασμένες σε βασικά προϊόντα που χρειάζεται κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Στη στρατηγική της για ενίσχυση των χαμηλών τιμών, η αντίστοιχη επένδυση των My Market αγγίζει φέτος τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, η αλυσίδα θα προχωρήσει σε επενδύσεις 80 εκατομμυρίων Ευρώ την διετία 2017-18.

Παράλληλα, τα My Market έχουν χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους προμηθευτές τους, η οποία βασίζεται και στην πολιτική πληρωμών. Ενδεικτικό είναι ότι αμέσως μετά την εξαγορά του Βερόπουλου, όλοι οι προμηθευτές πληρώθηκαν στο ακέραιο μέσα σε 15 μέρες.

Σε μια εθνική πραγματικότητα που το επιχειρείν έχει «ταυτιστεί» με σκληρές πρακτικές που αποσκοπούν μόνο στο κέρδος, τα My Market προωθούν για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ένα επιχειρηματικό μοντέλο που στο επίκεντρό είναι ο άνθρωπος και μετά όλα τα υπόλοιπα.