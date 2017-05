Διεθνής διάκριση για 17χρονο ροδίτη πιανίστα

Ο 17χρονος Ροδίτης πιανίστας Αποστόλης Κωνσταντάκης με ακόμη μια διεθνή διάκριση.

Στις 30 Απριλίου του 2017 απέσπασε το 2ο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό ‘’ International Association of Art "The Muse’’ , υπό τη διδασκαλία της καθηγήτριάς του Ευτυχίας Σπύρου.



Πρόκειται για ακόμη μια σημαντική διάκριση του Αποστόλη που στο παρελθόν έχει αποσπάσει και τα εξής:

• 1ο βραβείο και χρυσό μετάλλιο στον Πανελλήνιο διαγωνισμό της ‘’Χ.Ο.Ν.’’ (Απρίλιος του 2015).



• 3ο Διεθνές βραβείο στο διαγωνισμό ‘’ International Association of Art "The Muse’’ (2016)



• 3ο Διεθνές βραβείο στο διαγωνισμό " International Music Competition Vienna Grand Prize Virtuoso’’ (2016)



Ο Αποστόλης Κωνσταντάκης θα εμφανιστεί σε όλο το δεύτερο μέρος της συναυλίας που διοργανώνει το Μουσικό σχολείο Ρόδου, σε συνεργασία με το Δ.Ο.Π.Α.Ρ, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαΐου στις 19:30 στο Δημοτικό θέατρο Ρόδου αφιερωμένο σε συνθέτες του 20 ου αιώνα.