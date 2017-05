Πρόκληση Ερντογάν: Με αποκλεισμό του Καστελλόριζου «απαντά» στη μη έκδοση των 8!

NAVTEX, με την οποία αποκλείει το Καστελόριζο εξέδωσε η Τουρκία, λίγη ώρα μετά την απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης για την μη έκδοση των 8 Τούρκων στρατιωτικών.

Η Τουρκία με την συγκεκριμένη NAVTEX, η οποία αφορά ανθυποβρυχιακή δραστηριότητα πλοίου του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, αναμένεται να αποκλείσει το Καστελόριζο για 4 ώρες τα ξημερώματα.

Η NAVTEX:

ZCZC FA25 ANTALYA TURK RADIO

ZCZC

041452 UTC MAY 17

TURNHOS N/W: 457/17

MEDITERRANEAN SEA

TURKISH WARSHIP TOW UNDERWATER DEVICE ON 05 MAY 17 FROM 0001Z TO 0400Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY.

36 10.00 N – 029 50.00 E

35 50.00 N – 029 50.00 E

35 50.00 N – 029 20.00 E

36 14.70 N – 029 20.00 E

1NM BERTH REQUSTED

Πηγή: imerisia.gr