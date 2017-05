Η Ρόδος αγκάλιασε το «Ocean Lava»

Με ανακοίνωσή του ο Απόλλων Ρόδου κάνει έναν απολογισμό του «Ocean Lava» της περασμένης Κυριακής ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία του ποδηλατικού αγώνα:

«Σε μια απίστευτα εορταστική ατμόσφαιρα που συνεπήρε αθλητές και κοινό διεξήχθη ο δεύτερος διεθνής αγώνας τριάθλου «OCEAN LAVA RHODES OLYMPIC DISTANCE» υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου-Τριάθλου.



Πρώτος έκοψε και πάλι το νήμα διατηρώντας τον τίτλο του ο περσινός πρωταθλητής Μόσχος Καντής, δείχνοντας άλλη μια φορά την κλάση του κι αφήνοντας πίσω τον Τούρκο Μπαρλάς Καζαντσί, πρωταθλητή στο ΙRONMAN της χώρας του, ενώ 3ος ήταν ο Παναγιώτης Δημόπουλος από την Αθήνα. Την εξάδα συμπλήρωσαν κατά σειρά ο Χρήστος Γείτονας, ο παγκόσμιος πρωταθλητής τριάθλου στην κατηγορία του Χρήστος Γαρέφης από τη Θεσσαλονίκη και ο Γιώργος Κυπριάδης από τη Ρόδο.



Από τις ομάδες σκυταλοδρομίας, πρώτη ήταν η «APOLLON FRIENDS» με τους Φλουρίδη, Τριομμάτη, Μαστρογεωργίου, που μοιράστηκαν τα τρία σκέλη της απόστασης. Την παράσταση όμως έκλεψε η ομάδα «Ι CAN – EΓΩ ΜΠΟΡΩ ΑΜΕΑ» (άτομα με ειδικές αρετές) αποτελούμενη από τους Θανάση Σύρμα στο κολύμπι (ακρωτηριασμένο πόδι), Νίκο Μούνδρο στο χειρήλατο αμαξίδιο (παραπληγικός) με συνοδό ασφαλείας τον Βασ. Σακελλάρη και τέλος τον παραολυμπιονίκη Θανάση Μπαράκα στο τρέξιμο (τυφλός), που είχε συνοδό τον δρομέα Ξενοφώντα Ασπράκη.



Όταν το σώμα αδυνατεί, έρχεται η δύναμη της ψυχής να πραγματοποιήσει τον άθλο. Μάθημα ψυχής για όλους μας.



O αγώνας ξεκίνησε νωρίς τα χαράματα με τις απίστευτες προσπάθειες των δεκάδων εθελοντών που φρόντισαν για την ασφάλεια, την τροφοδοσία, τη χρονομέτρηση και την περιφρούρηση του αγωνιστικού πεδίου.



Στις 8.30 ξεκίνησε αυτή η γιορτή του τριάθλου με την έπαρση της κυανόλευκης υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας και την παρουσία του τιμητικού στρατιωτικού αγήματος. Στις 9 ακριβώς περισσότεροι από 100 αθλητές ξεκίνησαν το κολύμπι σε μια απίστευτη γαλήνια θάλασσα ως την άκρη του ορίζοντα.



Η Φιλαρμονική Ορχήστρα των Καλυθιών με τα εμβατήρια της δίπλα στο κύμα συνόδευσε την εκκίνηση τους διαλύοντας το άγχος.



Ο μαγικός ήχος της φιλαρμονικής μαζί με τον παφλασμό από το κολύμπι των αθλητών εντυπωσίασαν τους πάντες. Το τρίαθλο είναι εντυπωσιακό και κρατάει ζωηρό το ενδιαφέρον των θεατών και στα τρία σκέλη του αγώνα.



Αμέσως μετά το κολύμπι ο αθλητής τρέχοντας πάει στη ζώνη αλλαγής βγάζει γυαλάκια, σκουφάκι, φόρμα κολυμπιού, αλλάζει ρούχα, βάζει κράνος, ειδικά παπούτσια και φεύγει για ποδηλασία. Η ποδηλατική διαδρομή ήταν από το ΑΚΤΑΙΟΝ παραλιακά προς ΚΑΖΙΝΟ και Κρητικά με αναστροφή στη Φανερωμένη και επιστροφή 4 φορές χ 10χλμ.



Δυστυχώς, παρά την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας στη διάρκεια του αγώνα, την περιφρούρηση από πλήθος εθελοντών και ισχυρών δυνάμεων της Τροχαίας και την ειδοποίηση όλων των ενδιαφερομένων φορέων (ταξί, πούλμαν, ξενοδοχεία Ένωση Ξενοδόχων, ΠΡΟΤΟΥΡ κλπ), υπήρχε εξαιτίας της έλλειψης αθλητικής παιδείας επανειλημμένη παραβίαση από ασυνείδητους οδηγούς και πεζούς.



Από μια τέτοια στάση προέκυψε και ένα ατύχημα, ευτυχώς με ελαφρύ τραυματισμό ποδηλάτη.

Χωρίς να υπολογίσει την απαγόρευση και χωρίς να σεβαστεί έναν διεθνούς ακτινοβολίας αγώνα, κάποιος άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου ξαφνικά με αποτέλεσμα ο ποδηλάτης, να προσκρούσει, να πέσει και να τραυματιστεί (ράμματα ράγισμα οστού κλπ).



Το ατύχημα συνέβη στην ευθεία των Κρητικών, ενώ μετά από τις πρώτες βοήθειες από τον ιατρό του αγώνα, Μιχαήλ Τηλιακό-ορθοπεδικό, τους Σαμαρείτες και το ασθενοφόρο της EUROMEDICA που έσπευσαν άμεσα αλλά και την επισκευή του ποδηλάτου από τον τεχνικό κ Δανιήλ Κελεπέρα (service), o αθλητής Σπύρος Τσαμπικάκης, αν και τραυματίας, συνέχισε και ολοκλήρωσε την ποδηλατική διαδρομή. ΝGU !!! never give up !!!



Αφού τελειώσει το ποδήλατο, ο αθλητής το αφήνει στη ζώνη αλλαγής βγάζει κράνος, φοράει τα δρομικά παπούτσια και ξεκινάει το τρέξιμο πίσω από τον ιερό ναό του Ευαγγελισμού προς Μανδράκι κι από κει μέσα από τον λιμενοβραχίονα των Μύλων φτάνει στο θηλυκό ελαφάκι, για να κάνει αναστροφή και να φτάσει και πάλι στη ζώνη αλλαγής.



Αυτή τη φανταστική διαδρομή με φόντο το λιμάνι του Μανδρακιού, τους μύλους και το παλάτι των ιπποτών απόλαυσαν πραγματικά οι τριαθλητές και κράτησαν πανέμορφες εικόνες από τον αγώνα. Το Λιμενικό Σώμα με πολλούς εθελοντές μαζί με την Ομάδα Διάσωσης φύλαξαν την διαδρομή.



Μοναδικό δείγμα έλλειψης αθλητικής παιδείας ήταν όταν κάποιο από τα τουριστικά σκάφη-ημερόπλοια έκρινε σκόπιμο να γεμίσει με μαύρο καπνό και απίστευτα καυσαέρια τα πνευμόνια των αθλητών πού έτρεχαν δίπλα από τη μαρίνα, δοκιμάζοντας εκείνη ακριβώς την ώρα τις μηχανές του ως ένα… θερμό ευχαριστώ σε όλη τη διάρκεια.



Τα παιδιά από το μουσικό Γυμνάσιο με την μπάντα των κρουστών τους, έδιναν ρυθμό στους δρομείς ενισχύοντας τους αθλητές ψυχολογικά. Μία όμορφη νότα στη γιορτή μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ όλους τους συντελεστές, εθελοντές, φορείς και χορηγούς μας.



Στην εταιρεία Bn’G TODAY της κυρίας Θεοδωράκη Κατερίνας που είχε τη γενική ευθύνη της διοργάνωσης, φροντίζοντας με κάθε λεπτομέρεια όχι μόνο τις ανάγκες του αγώνα αλλά και το καλλιτεχνικό κομμάτι. Θερμά συγχαρητήρια για την άψογη διοργάνωση κα Καίτη.



-Στο Μέγα χορηγό μας, Α. Ισμαήλο Α.Ε, που εκτός του χρηματικού ποσού, διέθεσε και τρία πολυτελή αυτοκίνητα Mercedes και Smart για την ασφάλεια και το service των αθλητών στην ποδηλασία.



-Στο ξενοδοχείο PEGASOS και ιδιαίτερα την κυρία Τερέζα, μητέρα του χορηγού Ανδρέα Διακομιχάλη, αθλητού του συλλόγου, που εκτός από τη χορηγία, ήταν και η βασική εθελόντρια.



-Στο ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΣΠΑΝΟΣ που εκτός της χορηγίας, στόλισε την αφετηρία του τρεξίματος με τον μεγάλο φουσκωτό Σπανούλη!



-Στην εταιρία Cube, το Ράδιο Λυχνάρι, τη Φλόγα, την εφημερίδα Ροδιακή, την εταιρία DUNIS, την εταιρία Universe Core.



-Στα ξενοδοχεία Plaza και Parthenon, στον Γρηγόρη με τα ωραία εδέσματα του στον τερματισμό των τριαθλητών.



-Στον κο Κάτρη και την εταιρεία ΒΙΟ-ΛΕΜ για τα άφθονα νερά και αναψυκτικά που πρόσφερε.



-Ο κ Τζωρτζής πρόσφερε πάρα πολλές ενεργειακές μπάρες, γλυκίσματα, καρύδες, μαντολάτα για την ενεργειακή κάλυψη με φυσικά προϊόντα των αθλητών.



-Ευχαριστούμε τον κο Δημ. Νταβιγλάκη που παρείχε φιλοξενία με καταπληκτικά φαγητά στην φημισμένη ταβέρνα «Οι Δροσουλίτες» στο κέντρο της πόλης στους VIP καλεσμένους μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ



-Στην SECFOR security για την άρτια φύλαξη της ζώνης αλλαγής του αγώνα.



-Στο Τρόπαιον Έπαθλα για τα εξαιρετικά μετάλλια και κύπελλα, στη BLUE STAR FERRIES, στη Μεταφορική Εταιρεία Τσίμπλης Μιχαηλ, στο φωτογράφο κο Πρέντιτς, στη Μεταξοτυπική, στην εταιρεία RACE SYSTEMS για την ηλεκτρονική χρονομέτρηση και την live on-line μετάδοση των αποτελεσμάτων.



Για την ασφάλεια των αθλητών φρόντισαν στη θάλασσα ο κ Σταύρος Γαλάντης πού διέθεσε αφιλοκερδώς 2 jet-ski: το ένα οδηγούσε ο ίδιος, το άλλο ο αθλητής και εθελοντής του συλλόγου μας Λεβέντης Γρηγόρης. Στο κανό ήταν ο κ Ελένας Κώστας και ναυαγοσώστες από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης με την αθλήτρια και εξαιρετική κολυμβήτρια Ντοβέλλου Μαρία αλλά και τον κ Καζανα.



Η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Σαλάκου, η ΟΑΚ, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, η Τροχαία Ρόδου το Λιμεναρχείο Ρόδου και πλήθος εθελοντών φρόντισαν για την ασφάλεια των τριαθλητών στην ποδηλατική διαδρομή και το τρέξιμο. Το ευχαριστώ όλων μας, είναι λίγο.



Ο κ Τηλιακός Μιχαήλ- ιατρός ορθοπεδικός, οι Εθελοντές Σαμαρείτες ,η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, το ασθενοφόρο προσφορά της Euromedica και η ασφαλιστική κάλυψη της Intersalonica, φρόντισαν για την υγειονομική κάλυψη των αθλητών και των εθελοντών.



Ευχαριστούμε το κατάστημα VANGELIS για την ηχητική κάλυψη, την Φιλαρμονική Καλυθιών που μάγεψε τα πλήθη και τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου που ενθάρρυναν τους αθλητές και τις μπαλαρίνες της σχολής Μαίρης Μάρκου-Βελιδάκη. Ευχαριστούμε από βάθους καρδίας και ελπίζουμε να ομορφύνουν και τις επόμενες τριαθλητικές γιορτές μας.



Ευχαριστίες και συγχαρητήρια στον DJ και speeker Νίκο Σεΐτη και τη βοηθό του Γιώτα Ιωάννου, που φρόντισαν για τη μουσική και την παρουσίαση της εξέλιξης του αγώνα.

Ευχαριστούμε επίσης τον κ Κασέρη για τις Χημικές τουαλέτες, τον κ Ζήση για την μεταφορά των υλικών και όλους τους εθελοντές που πρόσφεραν τον καλύτερο εαυτό τους και την κυριακάτικη ξεκούραση τους για να βοηθήσουν το OCEAN LAVA RHODES OLYMPIC TRIATHLON.



Θερμές ευχαριστίες από βάθους καρδίας επίσης, στον παλιό και αγαπημένο μας εθελοντή κ Νίκο Κυριακάκη, που μόλις ανάρρωσε από σοβαρό πρόβλημα υγείας, έσπευσε να βοηθήσει τον αγώνα.



Χωρίς τη συνδιοργάνωση και την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν θα μπορούσε να γίνει ο αγώνας αυτός όπως και τόσα άλλα αθλητικά γεγονότα στον τόπο μας, που προβάλλουν το νησί και συντελούν στην εδραίωση του αθλητικού τουρισμού. Η κα Μαριέττα Παπαβασιλείου, πραγματικά είχε καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή και την ευχαριστούμε πολύ.



Ο ΔΟΠΑΡ και ο Δήμος Ρόδου πρωταγωνίστησαν στηρίζοντας μας άλλη μια φορά υλικοτεχνικά .

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον κ Θόδωρο Θεοδώρου από τον ΔΟΠΑΡ για τη βοήθεια του και τον διευθυντή του ΡΟΔΑ.



Το χειροκρότημα του ροδιακού κοινού που έχει αγκαλιάσει το τρίαθλο, η υψηλή διάκριση του περσινού αγώνα ως TOP RATED EVENT στην Ελλάδα, η συμμετοχή αθλητών από Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ρωσία και τα υψηλά standard που μας θέτει ο OCEAN LAVA, διεθνής οργανισμός, δημιουργούν τεράστια υποχρέωση ώστε ο επόμενος αγώνας μας «ΟCEAN LAVA RHODES 70,3», 29 Οκτωβρίου του 2017 στο «Έλλη» να είναι με τη βοήθεια όλων ακόμη καλύτερος και με περισσότερες διεθνείς συμμετοχές.



ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ.»