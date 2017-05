Η Ροδίτισσα Μαριάννα Παπακωνσταντίνου άφησε άφωνη την κριτική επιτροπή του “So you think you can dance”

"Άφωνη" έμεινε η κριτική επιτροπή του talent show "so you think you can dance" με τις επιδόσεις της Μαριάννας Παπακωνσταντίνου

Τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε την Πέμπτη το βράδυ η συντοπίτισσά μας Μαριάννα Παπακωνσταντίνου που συμμετέχει στο talent show “So you think you can dance”.

Η ταλαντούχα 20χρονη χορεύτρια που πραγματοποίησε σπουδές στην Αγγλία για 1,5 χρόνο, επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα ενώ πήρε μέρος στο τηλεοπτικό σόου χορού που ξεκίνησε πριν απο περίπου 2 εβδομάδες στο κανάλι του Antenna.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ, η ίδια άφησε άφωνους κριτές και τηλεοπτικό κοινό με τις εξαιρετικές επιδόσεις της, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως εκ των κριτών, ο Ιωάννης Μελισσανίδης, ανέφερε «έχεις λαμπρό μέλλον εντός και εκτός Ελλάδας». Όλη η κριτική επιτροπή διέκρινε το ταλέντο της Μαριάννας ενώ ο Ιβάν Σβιτάιλο αναφώνησε μεταξύ άλλων «ζήτω η Ρόδος» αμέσως μετά την εκπληκτική χορογραφία της Μαριάννας.

Η ταλαντούχα Ροδίτισσα πέρασε ομόφωνα στην επόμενη φάση, ενώ το πιθανότερο είναι να τη δούμε στην τελική εικοσάδα του διαγωνισμού.

Ποια είναι η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου

Η Μαριάννα Παπακωνσταντίνου με καταγωγή από τη Σορωνή της Ρόδου, ξεκίνησε τον χορό σε ηλικία τριών χρόνων και είναι απόφοιτη της σχολής χορού της Έφης Κρητικού «Love to dance».

Μόλις στα 14 της πήρε το Επαγγελματικό Δίπλωμα Κλασικού Μπαλέτου με ‘’ΑΡΙΣΤΑ’’ από την Βασιλική Ακαδημία της Αγγλίας.



Η αγάπη της, το ταλέντο της και η σκληρή της δουλειά πάνω στο χορό, την οδήγησαν λίγα χρόνια αργότερα στην Αγγλία όπου είχε την δυνατότητα να επιλέξει την φοίτησή της ανάμεσα σε τέσσερις Ακαδημίες Χορού. Επέλεξε να ακολουθήσει τη σχολή όπου της δόθηκε τριετής υποτροφία.



Με το ξεκίνημα των σπουδών της εκεί, στους πρώτους κιόλας μήνες επιλέχθηκε ανάμεσα στους φοιτητές που εκπροσώπησαν την Σχολή τους, στο δημοφιλέστερο μουσικοχορευτικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Λονδίνο, το «MOVE IT».



Πλέον έχει αποφασίσει να συνεχίσει τις σπουδές της στην Ελλάδα και ένας από τους πρώτους της σταθμούς είναι η συμμετοχή της στον διαγωνισμό χορού του Antenna.