Δύο ταλαντούχα παιδιά από τη Ρόδο στο XFactor (βίντεο)

Δύο ταλαντούχα παιδιά από τη Ρόδο διαγωνίζονται στο τραγούδι στο x Factor 2017 που προβάλεται από την τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Πρόκειται για τον Δημήτρη Δεληγιάννη από τα Μαριτσά και την Αλεξάνδρα Μάτση από την Κρεμαστή που πέρασαν εντυπωσιάζοντας την πρώτη φάση του διαγωνισμού.

O Δημήτρης Δεληγιάννης ερμήνευσε το κομμάτι Stand by me now και η Αλεξάνδρα ερμήνευσε το κομμάτι ZOMBIE.

Πηγή: 12vima.gr