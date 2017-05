Έκθεση φωτογραφίας και παιδικών έργων, 13 και 14 Μαΐου

Το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Μαΐου 2017 στην Έκθεση Φωτογραφίας και Παιδικών έργων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του κοινωνικοπολιτιστικού προγράμματος Ani-Mate & Meet the Other στο εντευκτήριο του Συλλόγου για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στο Κατάλυμα της Γλώσσας της Αγγλίας στην Πλατεία Μουσείου της Παλαιάς Πόλης της Ρόδου.



Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος θα γίνει το Σάββατο στις 7 μ.μ.

Στην έκθεση παρουσιάζονται φωτογραφίες και παιδικά έργα από τα εργαστήρια διαπολιτισμικής μη τυπικής εκπαίδευσης για παιδιά προσφύγων και παιδιά Δημοτικών Σχολείων του Ani-Mate & Meet the Other που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2017 στη Ρόδο.

Ώρες λειτουργίας: Σάββατο-Κυριακή: 10:00 – 13:00 & 17:00-21:00.