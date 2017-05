Απονεμήθηκαν 38 βραβεία σε ξενοδοχεία του νησιού

Με θετικές αναφορές στη Ρόδο και για τη σεζόν του 2017, προχθές το βράδυ, σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ρόδος-Πάλλας, η TUI Nordic, στην καθιερωμένη της εκδήλωση, απένειμε 38 βραβεία σε ξενοδοχεία του νησιού που ξεχώρισαν για τους επισκέπτες τους όσο αφορά στις εγκαταστάσεις, το περιβάλλον που έχουν δημιουργήσει και βέβαια την παροχή υπηρεσιών.

Καταρχήν, στην ομιλία που προηγήθηκε της απονομής, ειπώθηκαν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία: Η TUI Nordic λοιπόν προβλέπει 11% αύξηση στο τουριστικό ρεύμα για τη χώρα μας το 2017 από τις χώρες που εκπροσωπεί.

Ειδικότερα, στη Ρόδο το καλοκαίρι του 2017 αναμένεται να έρθουν από εκεί πάνω από 120 χιλιάδες τουρίστες.



Ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζει και το πως βλέπουν οι τουρίστες που διακινεί, το νησί και τα ξενοδοχεία του. Συγκεκριμένα, όσο αφορά στο δείκτη NPS (Net Promoter Score), που έχει να κάνει με το κατά πόσον οι επισκέπτες συστήνουν τον προορισμό και το ξενοδοχείο όταν επιστρέφουν στις χώρες τους, η Ρόδος παίρνει 33 πόντους, το οποίο θεωρείται αρκετά ικανοποιητικό.

Σε πολύ υψηλό ποσοστό όμως βρίσκεται και το λεγόμενο «hotel score», η βαθμολογία δηλαδή που βάζουν οι επισκέπτες στα ξενοδοχεία του νησιού, αφού στην κλίμακα από 1 μέχρι 10, η Ρόδος συγκεντρώνει ποσοστό 8,19 το οποίο θεωρείται πολύ καλό αφού είναι πάνω από το μέσο όρο των υπολοίπων προορισμών που δραστηριοποιείται η TUI Nordic.



Τα βραβεία

Οι κατηγορίες των βραβείων είναι:

-Καθαριότητα ξενοδοχείου

-Παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό

-Η γενική εντύπωση για το ξενοδοχείο

-Δύο ειδικά βραβεία



Καθαριότητα ξενοδοχείου

«Pearl Hotel» στην πόλη της Ρόδου

«Lisa Hotel» στην Ιξιά

«Alexandra» στην Ιξιά

«Annapolis Inn» στην πόλη της Ρόδου

«Cactus» στην πόλη της Ρόδου

«Katia» στην Ιξιά

«Rhodos Horizon Resort» στην πόλη της Ρόδου

«TUI Magic Life Plimmiri By Atlantica», στο Πλημμύρι

«TUI Family Life Aegean Blue By Atlantica»

«Elysium Resort & Spa» στην Καλλιθέα

«La Marquise Resort» στην Καλλιθέα

«TUI Sensimar Imperial Resort & Spa By Atlantica» στα Κολύμπια



Παροχή υπηρεσιών από το προσωπικό

«Pearl Hotel» στην πόλη της Ρόδου

«Lisa Hotel» στην Ιξιά

«Vassilia» στην πόλη της Ρόδου

«Annapolis Inn» στην πόλη της Ρόδου

«Aquarium View» στην πόλη της Ρόδου

«Cactus» στην πόλη της Ρόδου

«TUI Family Life Aegean Blue by Atlantica» στα Κολύμπια

«TUI Magic Life Plimmiri By Atlantica» στα Κολύμπια

«Blue Star Atlantica Holiday Village Rhodes» στα Κολύμπια

«La Marquise Resort» στην Καλλιθέα

«Elysium Resort & Spa» στην Καλλιθέα

«TUI Sensimar Imperial Resort & Spa by Atlantica» στα Κολύμπια

Γενική εντύπωση για το ξενοδοχείο

Χάλκινο Βραβείο

«Lisa Hotel» στην Ιξιά

«Sea Melody» στην Ιξιά

«Rhodos Horizon Resort»

«TUI Sensimar Imperial Resort & Spa By Atlantica»

Ασημένιο Βραβείο

«Alexandra» στην Ιξιά

«Cactus» στην πόλη της Ρόδου

«TUI Family Life Aegean Blue By Atlantica» στα Κολύμπια

«La Marquise Resort» στην Καλλιθέα

Χρυσό Βραβείο

«Pearl Hotel» στην πόλη της Ρόδου

«Annapolis Inn» στην πόλη της Ρόδου

«TUI Magic Life Plimmiri By Atlantica» στο Πλημμύρι

«Elysium Resort & Spa» στην Καλλιθέα

Ειδικό Βραβείο NPS (Net Promoter Score)

(Βραβεύτηκε επειδή πέτυχε το καλύτερο)

«TUI Family Life Aegean Park By Atlantica» στα Κολύμπια

Ειδικό Βραβείο Sustainability

(Βραβεύτηκε επειδή χαρακτηρίστηκε ως το πιο φιλικό προς το περιβάλλον ξενοδοχείο)

«Elysium Resort & Spa» στην Καλλιθέα