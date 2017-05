Άρωμα Ρόδου στην καρδιά του Μανχάταν - Η Ροδίτικη Ομογένεια της Αμερικής στο πλευρό του Δήμου (φωτορεπορτάζ)

Τον μοναδικό ιστορικό, πολιτιστικό, πνευματικό και φυσικό πλούτο που διαθέτει, αιώνες τώρα, το νησί της Ρόδου, ανέδειξε ο Δήμος Ρόδου, αυτή τη φορά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στην 1η Έκθεση Τουρισμού, Πολιτισμού και Γαστρονομίας “Greek Panorama 2017- Tourism, Culture, Gastronomy”, που ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε από τις 11-13 Μαϊου 2017 στην καρδιά του Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη.

Η έκθεση έλαβε χώρα στον εμβληματικό σταθμό Grand Central Terminal, ένα ιστορικό κτίριο - σύμβολο αρχιτεκτονικής, στη καρδιά του Μανχάτταν, στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για έναν χώρο από τον οποίο διέρχονται καθημερινά περισσότερα από 750.000 άτομα, εργαζόμενοι και ξένοι επισκέπτες.

Δυναμική και ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Διεύθυνση Τουρισμού Δήμου Ρόδου, στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο οποίο συμμετείχαν και τα νησιά Κάσος , Λέρος, Πάρος, Αντίπαρος και Μήλος.

Η έκθεση “Greek Panorama 2017 διοργανώθηκε από την Hellas North Events Inc. Και ήταν η πρώτη φορά που πραγματοποιήθηκε μία τέτοια έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αποκλειστικά για την προβολή της Ελλάδας, του τουρισμού και της γαστρονομίας της.

Επιφανείς προσωπικότητες του Απόδημου Ελληνισμού,παράγοντες της θρησκευτικής, πολιτικής, τουριστικής και επιχειρηματικής ζωής της Αμερικής, πρέσβεις, δημοσιογράφοι Έλληνες και ξένοι, επισκέφθηκαν τo stand της Ρόδου και συνομίλησαν με την αντιδήμαρχο Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Αποδήμων Ροδίων κα Μαρίζα Χατζηλαζάρου, η οποία μαζί με την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κα Βεατρίκη Σέρβου και σε συνεργασία με την Ελληνική Ομογένεια και δη τους Απόδημους Ρόδιους, παρουσίασαν ολοκληρωμένα το νησί της Ρόδου.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Ροδίτικης Ομογένειας με επικεφαλής τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ροδίων των ΗΠΑ «Απόλλων» κο Στηβ Πελαρδή και τη συμμετοχή στελεχών του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας Αποδήμων Ροδίων ΗΠΑ.

Ανάμεσα στους επιφανείς Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής, επισκέπτες της έκθεσης, που στήριξαν και την παρουσία της Ρόδου, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ. Δημήτριος και ο ελληνικής καταγωγής διάσημος και με πολλές διακρίσεις μαραθωνοδρόμος Mr. Dean Karnazes.

Σημαντικές επαφές και συνεργασία είχε επίσης η κα Χατζηλαζάρου με τον Γενικό πρέσβη της Ελλάδος στην Αμερική κο Κωνσταντίνο Κούτρα, τον πρέσβη στη Νέα Υόρκη κο Μάνο Κουμπαράκη, τον πρόεδρο της μεγαλύτερης Ομοσπονδίας Ελλήνων Ομογενών του Federation of Hellenic Societes of Greater New York κο Πέτρο Γκαλατούλα, τη γενική διευθύντρια του ΕΟΤ ΗΠΑ και Καναδά κα Γρηγορία Καματερού, με τον γενικό διευθυντή της διοργανώτριας εταιρείας North Events κο Λεωμίδα Μπαμπάνη, με το μέλος του Δ.Σ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Εμμανουήλ Τσακαλάκη, τον πρόεδρο του Paneliakos Society New York κο Γιώργο Αβραμόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Ιωάννη Μαργαρίτη και τους αντιδημάρχους Τουρισμού Ηρακλείου και Πάρου κυρίους Gian Andrea Garancini και Χρήστο Χριστοφόρου αντίστοιχα και με πολλούς δημοσιογράφους ομογενειακών μέσων ενημέρωσης.

Αλλά και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κα Βεατρίκη Σέρβου είχε συνεργασία με Ρόδιους επιχειρηματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι μάλιστα συνέβαλαν στη συλλογική προσπάθεια για ακόμα πιο δυναμική και αποτελεσματική παρουσίαση της αγαπημένης τους πατρίδας στη Νέα Υόρκη, μοιράζοντας ακόμα και ενημερωτικό έντυπο υλικό της Διεύθυνσης Τουρισμού στους επισκέπτες της έκθεσης. Ανάμεσα τους ήταν ο κος Κώστας Μακράκης –Τσάκλας, ο κος Νίκος Καρτάλης, ο κος Γιάννης Χατήρης, η κα Δανάη Τζεδάκη και ο σύζυγος της κος Μιχάλης Παπακαλοδούκας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέλη του χορευτικού τμήματος νέων της Ακαδημίας Ελληνικής Παιδείας στη Νέα Υόρκη, παρουσίασαν με τη συνοδεία ελληνικού μουσικού σχήματος, ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, αποσπώντας τα θερμά χειροκροτήματα όλων.

Πέραν της έκθεσης “Greek Panorama 2017 “ ο Δήμος Ρόδου με τις θεματικές δράσεις στη Νέα Υόρκη στόχευσε -και το κατάφερε, βάσει των εκτιμήσεων αρμοδίων φορέων του τουρισμού- στην περαιτέρω προβολή της Ρόδου στις ΗΠΑ και την προσέλκυση περισσοτέρων Αμερικανών τουριστών στο νησί από τη φετινή κιόλας τουριστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, πέραν της καθιερωμένης ενημέρωσης των επισκεπτών της έκθεσης και της διανομής εντύπων από στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού στο stand της Ρόδου, στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο Δήμος Ρόδου συμμετείχε στις εξής δράσεις:

ellari Manhattan – Εκδήλωση Παρουσίασης: Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις b2b της κα Χατζηλαζάρου με στελέχη και παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας της Αμερικής.

Στη συνέχεια η αντιδήμαρχος παρουσίασε σε ειδική αίθουσα, σε βίντεο και power point τη Ρόδο ως τουριστικό προορισμό, αλλά και ως τόπο διεξαγωγής μεγάλων διοργανώσεων, πάντα με την αρωγή του Δήμου Ρόδου.

Αυτό που εντυπωσίασε τους παρευρισκομένους, όπως ανέφεραν στην αντιδήμαρχο, ήταν το πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων από πλευράς Δήμου Ρόδου, εστιάζοντας στον τουρισμό των 365 ημερών. Επιπλέον ζήτησαν αναλυτικότερα στοιχεία προκειμένου να διεξαχθούν στη Ρόδο μεγάλες διοργανώσεις.

Την ίδια βραδιά οι εκπρόσωποι του Δήμου Ρόδου μετείχαν σε γκαλά της διοργανώτριας εταιρείας North Events με προσκεκλημένους πρέσβεις και ανώτατα στελέχη πρεσβειών, φορέων του τουρισμού απ΄ όλη την Αμερική και επιφανών Αμερικανών, για μία πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τους τουριστικούς φορείς και όχι μόνον, των ΗΠΑ.

Astoria FM - Hellas FM: Με συνεντεύξεις της αντιδημάρχου Τουρισμού σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Ομογένειας, από τα μεγαλύτερα στην Αμερική, όπως οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Cosmos Astoria FM και Hellas FM που εκπέμπουν σε όλο τον Απόδημο Ελληνισμό, ο Δήμος της Ρόδου είχε την ευκαιρία σε εκπομπές υψηλή ακροαματικότητας, να παρουσιάσει τη Ρόδο και να προβάλλει το νησί, τις δράσεις όλων των φορέων του τόπου που καθιστούν τον τόπο αυτό μοναδικό τουριστικό προορισμό.

Την ικανοποίηση της από την αισθητή και κατά γενική ομολογία ξεχωριστή παρουσίαση της Ρόδου στην έκθεση και στις υπόλοιπες δράσεις, αποδίδοντας εύσημα όχι μόνον στα στελέχη της Διεύθυνσης Τουρισμού Δήμου Ρόδου, αλλά και στους Ρόδιους ομογενείς για τη σημαντική στήριξη που έφερε και τα θετικά αποτελέσματα, εξέφρασε η αντιδήμαρχος Τουρισμού κα Μαρίζα Χατζηλαζάρου τονίζοντας:

«Ήταν μία συλλογική προσπάθεια, μία πρώτη προσέγγιση με την τουριστική αγορά της Αμερικής, που απέδωσε, όπως όλα δείχνουν, καρπούς. Θέλω να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες τις δικές μου και όλης της δημοτικής αρχής σε όλους τους Απόδημους Ρόδιους των ΗΠΑ, καθώς απέδειξαν για άλλη μία φορά στην πράξη, ότι λατρεύουν την πατρίδα τους, το νησί τους όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσα χρόνια κι αν ζουν και δραστηριοποιούνται σε ξένη χώρα.

Θα αναφερθούμε εν ευθέτω χρόνω, στις από κοινού δράσεις που στοχεύουμεγια φέτος και την επόμενη χρονιά. Η δική τους συμβολή στην πρώτηέκθεση “Greek Panorama 2017 “ υπήρξε καθοριστική. Αλλά και η συνεργασία με τουριστικούς και άλλους φορείς στης Νέας Υόρκης πιστεύω ότι έχει δημιουργήσει μία γερή βάση για να «ανακαλύψουν» και πάλι τη Ρόδο οι Αμερικανοί επισκέπτες και φυσικά οι Απόδημοι Έλληνες».