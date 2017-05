20 χρόνια Γαλάζια Σημαία για τον Όμιλο Aldemar Resorts

Με τη «Γαλάζια Σημαία» πιστοποιήθηκε για μία ακόμη φορά ο Όμιλος ALDEMAR RESORTS, συμπληρώνο-ντας 20 χρόνια συνεχούς βράβευσης.



Συγκεκριμένα, βραβεύθηκαν οι παραλίες των ξενοδοχείων Aldemar Olympian Village & Royal Olympian στην Σκαφιδιά, Ηλείας, Aldemar Royal Mare, Knossos Royal & Cretan Village με τις παραλίες του Ανισσαρά και Αγ. Γεωργίου, στη Χερσόνησο Κρήτης και Aldemar Amilia Mare & Paradise Village με την παραλία Καβουράκια, Καλλιθέας Ρόδου για την εξαιρετική ποιότητα των υδάτων τους.

Η διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Aldemar Resorts, “Mare Verde” που, με αφετηρία το 1997, αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα ΕΚΕ που εφάρμοσε επιχείρηση τουρισμού στην Ελλάδα.

Το 2017, στα πλαίσια του Διεθνούς Έτους Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον τουρισμό, ο Όμιλος Aldemar Resorts προχώρησε σε μετονομασία του μέχρι πρότινος προγράμματος Mare Vere σε CARE το οποίο βασίζεται σε 3 πυλώνες, το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την οικονομία.

Άλλα συστήματα Αειφορίας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει ο Όμιλος είναι τα Travelife, ISO14001, Green Key, ενώ ενεργή συμμετοχή έχει σε σχετικές οργανώσεις όπως Mesogeios SOS, WWF Hellas, Αρκτούρος, Clean Up the Med. Βραβεύεται με Γαλάζια Σημαία τα τελευταία χρόνια και επίσης έχει βραβευθεί στα Greek Hospitality Awards by Ethos Media (2015-2017).