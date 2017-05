Μεγάλη συμμετοχή φορέων της Ρόδου στη συνάντηση για την δημιουργία του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των φορέων, συλλόγων και οργανώσεων στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε από τον κ. Φώτη Χατζηδιάκο, Δήμαρχο Ρόδου με σκοπό τη δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στόχος του Δικτύου είναι η υλοποίηση από κοινού δράσεων και πρωτοβουλιών, στηριζόμενες στον εθελοντισμό και με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων πολιτών του νησιού μας.

Ο κ. Φώτης Χατζηδιάκος, Δήμαρχος Ρόδου επισήμανε την αναγκαιότητα της ύπαρξης του δικτύου, μέσα από το οποίο θα εξασφαλιστούν πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία, ταυτόχρονα με τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων. Οι συνθήκες έχουν ωριμάσει, οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί, ώστε μόνο μέσα από τη συνέργια και συνεργασία να επιτευχθούν έργα που πραγματικά θα ωφελήσουν τον συνάνθρωπό μας.

Η κα. Άννα Ζωάννου, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων, Τρίτης Ηλικίας, Αμεα και Εθελοντισμού δήλωσε ότι επίκεντρο όλων των πολιτικών της Κοινωνικής πολιτικής είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι και ο στόχος όλων των φορέων και συλλόγων που παραβρέθηκαν στη συνάντηση. Με κοινό παρανομαστή τον άνθρωπο μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν γόνιμες και θετικές πολιτικές από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Σωτήρης Πετράκης, πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας και της ΑΜΚΕ Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης που ανέλυσε το ρόλο και τις δράσεις του δήμου στα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Ο Δήμος Ρόδου είναι πρωτοπόρος, καλύπτοντας καθημερινά ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών και παροχών στην τοπική κοινωνία για την υποστήριξη των ευάλωτων συνανθρώπων μας.

Η κα. Βάσω Ξεπαπαδάκη – Παπαδημητρίου, εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων παρουσίασε τα προγράμματα που κατέθεσε και κατάφερε να εγκρίνει η δημοτική αρχή για το Δήμο Ρόδου. Περίπου 4.000.000€ θα διατεθούν μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα προς όφελος των ευάλωτων ομάδων.

Το λόγο πήραν στη συνέχεια οι Σύλλογοι και οι φορείς, οι οποίοι παρουσίασαν τους στόχους και τους σκοπούς τους. Συνολικά, 43 φορείς εκδήλωσαν το ενδιαφέρον και χαιρέτησαν θετικά την πρωτοβουλία. Ανάμεσα τους οι: Inner Wheel Club of Rhodes/Εσωτερικός Κύκλος Γυναικών Ρόδου, Rotaract Club of Rhodes, Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου - Κοινωνική Υπηρεσία, Δ.Ι.Ε.Κ Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, Δωδεκανησιακός Σύλλογος Αυτοάνοσων Νοσημάτων και Λύκου ΘΑΛΕΙΑ, Ε.Ε.Σ Περιφερικό Τμήμα Ρόδου, Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Νήσων και Πελοποννήσου, Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου ΑΝ.ΔΩ, Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Νοτίου Αιγαίου, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ασκληπειάδες, Λέσχη Lions Ρόδου, Μαμάδες στη Ρόδο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Φιλόπτωχο ταμείο Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου, Πρόσκοποι Δωδεκανήσου Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Σύλλογος Ατόμων Με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου, Σύλλογος Ατόμων Με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Δωδεκανήσου, Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου Δωρεάς Οργάνων Σώματος και Αιμοποιητικών Κυττάρων ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ, Σύλλογος Καταστηματαρχών Κομμωτών-Κουρέων Ν. Δωδεκανήσου, Σύλλογος Στήριξης Καρκινοπαθών Δωδεκανήσου "ΜΑΖΙ", Συμβουλευτικός Σταθμός Σ.Α.Ε, Σύνδεσμος Αγάπης- Χριστιανικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος, Ύπατη Αρμοστεία Ο.Η.Ε για πρόσφυγες- Τοπική Ομάδα Ρόδου, Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, Χ.Ε.Ν Ρόδου, Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων Ρόδου, Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, Δικηγορικός Σύλλογος – Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οδοντιατρικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, Ανάδοχη Αγκαλιά, Σύλλογος Εφοριακών, Τουρνούα Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών «Ιστορίας και Φιλανθρωπίας» κα.

Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Ρόδου θα συμμετάσχει στα εγκαίνια του Κέντρου Κοινότητας, στα οποία θα έχουν την ευκαιρία όλοι οι φορείς να προβάλλουν το έργο τους.

Επίσης, στο άμεσο χρονικό διάστημα θα υπάρξει ιστοσελίδα που θα εμπεριέχει χρηστικές πληροφορίες για τη δράση τους καθώς και για πρώτη φορά θα δημιουργηθεί Μηνιαίο Ημερολόγιο Δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα γνωστοποιείται έγκαιρα στην τοπική κοινωνία, προκειμένου να δημιουργούνται πολλαπλασιαστικά οφέλη και διάχυση της ενημέρωσης.