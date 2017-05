10ο Διεθνές Φόρουμ Πιάνου Ρόδου και Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τέχνης Ρόδου

Το Διεθνές Φόρουμ Πιάνου Ρόδου και Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τέχνης Ρόδου , γιορτάζει την 10η επέτειο πραγματοποίησής του στις 25-28 Μαίου 2017, με συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών Πιάνου και Σολίστ Μουσικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών το φιλόμουσο κοινό της Ρόδου θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ποιοτική μουσική από επιφανείς και διακεκριμένους σολίστ ,όπως τον Χριστόδουλο Βασιλειάδη /Κύπρος , Αντώνη Λιοπύρη Ρόδος /Ελλάς , Καίτη Καστρουνή Ρόδος/Ελλάς , Carlos Acotto Iταλία/Γαλλία, Μiha Haas/ Σλοβενία , Mario Pech Rivero/ Μεξικό , Dora – Christina de Marinis/Αργεντινή, Jakub Kuszlik/Κρακοβία , Adam Wibrowski/Πολωνία/Γαλλία,Graciela Jimenez/ Ισπανία/Αργεντινή κ.α.

Επίσης θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις , σεμινάρια και Master Classes Πιάνου τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά η σπουδάζουσα πιάνο και μουσική νεολαία μας.

Το γεγονός αυτό πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της κ. Καίτης Καστρουνή διευθύντριας του Ωδείου Ρόδου με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη της μουσικής παιδείας, τη διάδοση της κλασικής και εν γένει της ποιοτικής μουσικής ,την προβολή και καθιέρωση του τόπου μας πανελληνίως και διεθνώς ως σημείο πραγματοποίησης ενός υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικού γεγονότος και την προσέλκυση συμμετοχής σ’αυτό διαπρεπών καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο.

Το ανωτέρω γεγονός πραγματοποιείται με μέγα χορηγό την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου , με την στήριξη του ΔΟΠΑΡ του Δήμου Ρόδου και άλλων κοινωνικών φορέων και χορηγών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους παραπάνω σκοπούς , είναι υποστηρικτές του θεσμού και επιθυμούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του πολιτισμού στον τόπο μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ ΠΙΑΝΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 25-28 ΜΑΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΔΟΥ

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ,

10TH RHODES INTERNATIONAL PIANO FORUM &

RHODES ART INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL 25-28 MAY 2017

THE ART OF MUSICAL INTERPRETATION AND

TEACHING

RHODES-GREECE 25-28 MAY 2017

MUNICIPALITY THEATRE OF RHODES

THURSDAY 25 MAY 2017

10,30- 18,00 REGISTRATION

11,00 – 12,30 PRESS CONFERENCE AT THE MAYOR’S HOUSE

13,00 - 15,00 LUNCH

15,30 - 16,30 PIANO MASTER CLASS ADAM WIBROWSKI POLAND/FRANCE

16,30 - 17,00 COFFEE BREAK

17,00 - 20,00 PIANO MASTER CLASS ADAM WIBROWSKI POLAND/FRANCE

20,30 OPENING CONCERT BY DORA CRISTINA DE MARINIS PIANO / ARGENTINA

PROGRAMME

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Neun Variationen über ein Menuett von Duport–Kv573

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Sonate Op.111

Maestoso - Allegro con brio ed appassionato

Arietta: Adagio molto, semplice e cantabile

II

Frederick Chopin (1810-1849) Ballade N°3 in Ab Major op.47

Graciela Jimenez (1967 - ) En la Quebrada de Humahuaca

Carlos Guastavino (1912-2000) La Siesta (tres preludios) - 1952

1. El Patio

2. El Sauce

3. Gorriones

Alberto Ginastera (1916-1983) Malambo op.7

Suite de Danzas Criollas op.15

22,00 -24,00 WELCOME RECEPTION BY THE MAYOR OF RHODES MR FOTIS CHATZIDIAKOS

FRIDAY 26 MAY 2017

10.00 – 10,30 CHRISTODOULOS VASSILIADES CYPRUS LECTURE Either you are or you become

10,30 - 11,00 MARIO PECH RIVERO /MEXICO

PIANO RECITAL Twelve Mayan Preludes and Mayan Sonata

11,00 - 11,30 COFFEE BREAK

11,30 - 12,30 GRACIELA CIMENEZ SPAIN/ARGENTINA PIANO RECITAL

PROGRAMME

Part I

Haikus para piano. Libro I (2012)…………………………………………. Graciela Jiménez

Se sumerge una rana

La mariposa amarilla sobre el agua

Oirás florecer al loto

Una luna perfecta

Pétalos del ciruelo, caed

Haikus para piano. Libro II (2013)…………………………………………. Graciela Jiménez

Noche de verano

Magnolia caída

Vuela la libélula

Una hormiga sobre la peonía

Part II

Haikus para piano. Libro III (2013) ……………………………………… Graciela Jiménez

Luna de otoño

Cuando sopla el viento

Un grillo

Por este camino nadie va

Haikus para piano. Libro IV (2013)……………………………………… Graciela Jiménez

La hilera de casas brilla en la nieve

Viento de invierno

Luna de invierno

13,00-15,00 LUNCH

15,30 – 16,30 PIANO WORKSHOP ADAM WIBROWSKI POLAND/FRANCE

16,30- 17,00 COFFEE BREAK

17,00 – 18,30 PIANO WORKSHOP ADAM WIBROWSKI POLAND/FRANCE

18,30 - 19,30 MIHA HAAS/ SLOVENIA LECTURE/RECITAL Manners of improvising embellishments on the existing compositions in the 18th century (with a performance

of a full Mozart Sonata )

19,30- 20,30 ADAM WIBROWSKI LECTURE/RECITAL "A Unique Double Glory: the Phenomenon of Paderewski as Artist and His Destiny as

Statesman". PART I

20,30- 22,00 CARLOS ACOTTO FRANCE/ARGENTINA PIANO RECITAL

PROGRAMME

Part I

Ludwig Van Beethoven (1770-1827) Sonata Op. 101 No 28 in A major

Allegretto ma non troppo

Vivace alla marcia

Adagio ma non troppo , con affetto

Allegro

Frederyck Chopin ( 1810-1849) Nocturne op.37 No 2 in G Major

Etudes Op.10 No1,No 2, op.25 No 8, No 10

Part II

A. Ginastera (1916-1983) Dances Argentinas Op. 2

Dance for the old cowboy

Dance of the donor girl

Dance of the matrero gaucho

O.Lorenzo Fernandez (1897-1948) Sonata Breve

Energico

Largo e Pesante

Impetuoso,Allegro pesante

G.Gershwin (1898 – 1937) Rhapsody in Blue ( Gershwin’s original for Piano Solo)

22,00-24,00 CELEBRATION OF THE EVENT'S

10TH ANNIVERSARY

SATURDAY 27 MAY 2017

10,00-11,00 PANEL DISCUSSION : TO PERFORM OR NOT TO PERFORM

PUTTING STUDENTS ON STAGE .

HOW TO MAKE A PERFORMANCE SUCCESFUL

Adam Wibrowski

Carlos Acotto

Dora Christina de Marinis

Mario Pech Rivero

Katy Kastrouni

11,00-13,00 ADAM WIBROWSKI FRANCE/POLAND PIANO WORKSHOP

13,00-15,00 LUNCH

16,00-17,00 ADAM WIBROWSKI FRANCE/POLAND PIANO WORKSHOP

17,00-17,30 ANTONIOS LIOPYRIS RHODES/HELLAS GUITAR RECITAL

PROGRAMME

H. Villa-Lobos (1887-1913) Prelude no.4

H. Villa-Lobos “ Etude no.8 -

H. Villa-Lobos “ Etude no.11

K. Tzortzinakis (1989-2007) 4 Greek Images

(sea song, field song, mountain song, village song)

L. Brouwer (1939- ) Sketch based on a Bulgarian folk song

R. Dyens (1955-2016) Flying Wigs

R. Dyens “ Fuoco

17,30-18,30 KATY KASTROUNI RHODES/HELLAS LECTURE/RECITAL Can playing a musical instrument make you a genius?

The performance of my students :

1. Petros Tzanetoulakos Keyboard

Pachelbel Arr. Proudler Pavane

2. Angelina Tzanetoulakou Piano

, J.S Bach Prelude in E. Kleine Preludien

3. Konstantinos Papadopoulos Piano

F.Chopin Valse , op.64 No1

18,30-19,30 ADAM WIBROWSKI POLAND/FRANCE LECTURE/RECITAL "A Unique Double Glory: the Phenomenon of Paderewski as

Artist and His Destiny as Statesman". PART II

19,30-20,30 MIHA HAAS SLOVENIA Tone colours on the piano: acoustic predisposition or contextual illusion (with the performance of the

full piece by Debussy, Image II

20,30-22,00 JAKUB KUSZLIC CRAKOW PIANO RECITAL

PROGRAMME

Part I

Ignace Jan Paderewski :

- Legenda in A flat, op.16 nr 1

- Menuet in G, op.14 nr 1

- Nokturn in B, op.16 nr 4

- Cracovienne Fantastique in B, op.14 nr 6

- Polonez in B, op.9 nr 6

Frederic Chopin :

- Variations on La ci-darem la mano in B flat, op.2

Part II

Johannes Brahms

- Sonate No3, in f, op.5

• Allegro maestoso

• Andante. Andante espressivo - Andante molto

• Scherzo. Allegro energico avec trio

• Intermezzo (Rückblick / Regard en arrière) Andante molto

• Finale. Allegro moderato ma rubato

22,00- 22,30 AWARDS OF PARTICIPATION

22,30-24,00 Farewell Reception

SUNDAY 28 MAY 2017