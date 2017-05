Καλές θέσεις για τον Ίκαρο στη Μεγαλόπολη

Με πρωτιές και θέσεις στο βάθρο, επέστρεψαν από τη Μεγαλόπολη οι Ροδίτες αθλητές που έτρεξαν με τα χρώματα του «Ικάρου» στον προτελευταίο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Moto Cross για το 2017.

Στην κατηγορία ΜΧ1, ο Άρης Τσαρνάς έδειξε τις διαθέσεις του από το Σάββατο, αφού ήταν ο μοναδικός αθλητής που… κατέβασε τα χρονόμετρα κάτω από τα δύο λεπτά και δεν άφησε περιθώρια να αμφισβητήσει κανείς την ταχύτητά του.

Την Κυριακή στο Α’ σκέλος, παρά το μέτριο ξεκίνημα που είχε αφού ήταν 6ος στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση, άρχισε να ανεβάζει ρυθμό σιγά σιγά και να προσπερνάει τον ένα μετά τον άλλο τους προπορευόμενους αθλητές, φτάνοντας έτσι να βρίσκεται πίσω από τον πρωτοπόρο του αγώνα, Παναγιώτη Κουζή, τον οποίο και πέρασε στον προτελευταίο γύρο. Έτσι, πήρε την καρό σημαία στο σκέλος.

Στο Β’ σκέλος ήταν 4ος στην πρώτη στροφή και ανέβηκε στην 2η θέση στον 4ο γύρο, αλλά δεν κατάφερε να πλησιάσει τον Κουζή ώστε να διεκδικήσει την πρωτιά, γι’ αυτό έτσι περιορίστηκε στη 2η θέση.

Στην ΜΧ2 ο Φραγκίσκος Ζούνης και ο Νίκος Λυρίου με πολύ καλούς χρόνους το Σάββατο πήραν την 2η και 3η θέση αντιστοίχως στα χρονομετρημένα.

Την Κυριακή στο Α’ σκέλος ο Λυρίου έκανε πολύ καλή εκκίνηση και έστριψε 3ος σε αντίθεση με τον Ζούνη, ο οποίος έκανε άσχημο ξεκίνημα και βρέθηκε στην 12ος, αλλά κατάφερε μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου να ανέβει μέχρι την 6η θέση. Στην συνέχεια του αγώνα και μέχρι την σημαία του τερματισμού, ο Λυρίου παρά το ότι βρισκόταν στην 2η θέση στον πρώτο γύρο, άρχισε να χάνει θέσεις και τελικά τερμάτισε στην 5η θέση ενώ ο Ζούνης ήταν 7ος.

Στον αγώνα της Κυριακής ο Σταμάτης Λυρίου κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία OPEN



Στο Β’ σκέλος τα πράγματα εξελίχθησαν διαφορετικά για τους αθλητές του Ίκαρου, αφού είχαν καλύτερες εκκινήσεις. Ο Λυρίου οδήγησε τον αγώνα στους δύο πρώτους γύρους αλλά έχασε θέσεις και στον 5ο και βρέθηκε στην 5η θέση πίσω από τον Ζούνη. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Λυρίου ανέβασε ρυθμό και βρέθηκε στην 2η θέση στον 10ο γύρο, από την οποία είδε και την σημαία του τερματισμού.

Ο Ζούνης έκανε σταθερό αγώνα και από την 5η θέση που βρέθηκε στην πρώτη στροφή τερμάτισε, έχοντας πολύ μικρή διαφορά από τους προπορευόμενους με τους οποίους έδωσε πολλές μάχες.

Στην κατηγορία OPEN υπήρξε την επανεμφάνιση του βετεράνου Σταμάτη Λυρίου, ο οποίος στα χρονομετρημένα του Σαββάτου πήρε την 2η θέση.



Στο Α’ σκέλος που έγινε το Σαββάτο μπήκε από την αρχή μπροστά αλλά ο συμπλέκτης της μοτοσυκλέτας του άντεξε δυστυχώς μέχρι τον τρίτο γύρο όπου και εγκατέλειψε τον αγώνα.



Στο Β’ σκέλος την Κυριακή έστριψε 3ος και χρειάστηκε πέντε γύρους για να ανέβει στην 1η θέση, την οποία και κράτησε με άνεση μέχρι την ολοκλήρωση του αγώνα.

Με το τέλος του διημέρου βρέθηκαν στην ΜΧ1 ο Παναγιώτης Κουζής στην 1η θέση, ο Άρης Τσαρνάς στην 2η αλλά με ισοβαθμία και στην 3η ο Ηλιόπουλος.



Στην ΜΧ2, ο Νίκος Λυρίου βρέθηκε στην 3η θέση του βάθρου και ο Φραγκίσκος Ζούνης στην 6η, με 1ο τον Τουρατζίδη και 2ο τον Παπίλα.

Στην OPEN, ο Σταμάτης Λυρίου δεν κατάφερε να βρεθεί στο βάθρο λόγω της εγκατάλειψης στο Α’ σκέλος και περιορίστηκε στην 8η θέση. Στο βάθρο της OPEN ανέβηκαν οι Δημολιάνης, Πακαταρίδης και Τζανετής.

Επόμενος και τελευταίος αγώνας στις 24 και 25 Ιουνίου στην Πτολεμαΐδα.

Τη 2η θέση στο Β’ σκέλος και την 3η στη γενική κατάταξη κατέλαβε ο Νίκος Λυρίου



Αναλυτικά η αποστολή του ΙΚΑΡΟΥ για τον αγώνα της Μεγαλόπολης:

ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ #37 Κατηγορία ΜΧ2

YAMAHA YZF 250

Χορηγοί: VGR, RACING DESIGN, YACCO, ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ, FALIRAKI MOTOCROSS PARK

ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ #161 Κατηγορία ΜΧ2

ΚTM SXF 250

Χορηγοί: KTM SEE, MB RACING, MILONIDIS ΕΛΑΣΤΙΚΑ, LIRIOU MOTO SHOP, BIGBALLSMX, EUROPECAR, VIA MARE, MAGISTER

ΛΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ #91 Κατηγορία OPEN

HUSQVARNA FC 450

Χορηγοί: KTM SEE, MB RACING, MILONIDIS ΕΛΑΣΤΙΚΑ, LIRIOU MOTO SHOP, BIGBALLSMX, EUROPECAR, VIA MARE, MAGISTER

ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΡΗΣ #91 Κατηγορία ΜΧ1

HUSQVARNA FC 450

Χορηγοί: HUSQVARNA, MOTUL, MICHELIN, KTM SEE, RACERX.GR, ΜΧ79, RACING DESIGN

-Ο ΙΚΑΡΟΣ ευχαριστεί τον Μεγάλο Χορηγό του, την εταιρεία BLUE STAR FERRIES για τις εκπτώσεις που προσφέρει στις μετακινήσεις των αθλητών του.

