Ο Πίτερ Οικονομίδης (Ο Έλληνας του Στιβ Τζομπς) ήρθε στην Κω και επισκέφθηκε το Broadway

Ο υπέροχος Πίτερ Οικονομίδης γνωστός σε όλους για την καταπληκτική ομιλία του : "Rebranding Greece" , ένας άνθρωπος που έκανε θαύματα στην επικοινωνία και την διαφήμιση , ενώ συνεργάστηκε και με τον Στιβ Τζομπς.

Ο Πίτερ Οικονομίδης βρέθηκε στο νησί μας για μερικές ώρες και επισκέφθηκε το εστιατόριο Broadway όπου γεύτηκε τα μοναδικά πιάτα του.

Όπως σημειώνει ο Μανώλης Παπακωνσταντίνου στο FB : «Brand Strategist with global recognition, Visionair, founder of Rebranding Greece, it was great to have Peter Economedes in our business today and chat about food and marketing!» Μετάφραση : "Ειδικός στη στρατηγική «προώθησης συγκεκριμένου σήματος» (μάρκας) με παγκόσμια αναγνώριση, οραματιστής, ιδρυτής της Rebranding Greece, ήταν υπέροχο να έχουμε τον Peter Economedes στην επιχείρησή μας σήμερα και να μιλήσουμε για φαγητό και μάρκετινγκ!"

Ποιος είναι όμως ο Πίτερ Οικονομίδης:

Ο πετυχημένος διαφημιστής μιλάει για τη γνωριμία του με τον ιδρυτή της Apple, την απαγωγή στο Μεξικό, τους δύο γάμους του και την επαγγελματική του πορεία

Η ζωή του Πίτερ Οικονομίδη θα μπορούσε άνετα να είναι ένα μυθιστόρημα που εκτυλίσσεται από τη Νότια Αφρική, το Χονγκ-Κονγκ, το Μεξικό μέχρι τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, πασπαλισμένο με μπόλικη διαφημιστική χρυσόσκονη, επιτελικές θέσεις σε κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου και φυσικά μια συνεργασία που δεν ξέχασε ποτέ.



Ο Πίτερ συνάντησε για πρώτη φορά τον Στιβ Τζομπς, τον Αύγουστο του 1997 στα γραφεία της Apple στην Καλιφόρνια. Η εταιρία δεν πήγαινε καλά και ο ιδιοφυής Τζομπς είχε επιστρέψει για να την σώσει. Ο Πίτερ Οικονομίδης θυμάται ότι πήγε στο ραντεβού με dress code που παρέπεμπε στις προτιμήσεις του ιδρυτή της Apple.



«Πέταξα από τη Νέα Υόρκη φορώντας t-shirt, τζιν και αθλητικά. Όταν όμως μπήκα στο γραφείο του διαπίστωσα ότι μάλλον είχα ντυθεί πολύ επίσημα. Ο Στιβ φορούσε σορτσάκι και ήταν ξυπόλητος!»



Τώρα είναι ο υπεύθυνος για την καμπάνια «Give Greece a chance» που έτρεξε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε κορυφαίες εφημερίδες της Ευρώπης με ολοσέλιδες καταχωρήσεις, αποδεικνύοντας ότι η ευφυΐα δεν τον εγκατέλειψε ποτέ.

Όταν το 1996 ο Πίτερ Οικονομίδης αποφάσισε να αφήσει την Νο 1 τότε διαφημιστική εταιρία στον κόσμο για να πάει σε μια πιο μικρή εταιρία, πολλοί μπορεί να τον είπαν τρελό. Η TBWA βρισκόταν τότε στην δέκατη θέση, αλλά η φιλοσοφία της και οι καμπάνιες της είχαν συζητηθεί και είχαν αποσπάσει πολύ θετικά σχόλια.



Αφήνοντας τη McCann Erickson o Ελληνας που είχε γεννηθεί στην Νότια Αφρική, δεν φανταζόταν ότι ένα χρόνο αργότερα θα συναντούσε τον περίφημο Στιβ Τζομπς, ο οποίος επέστρεψε για να σώσει την εταιρία που είχε δημιουργήσει.



«Οταν γύρισε ο Τζομπς η εταιρία ήταν έτοιμη να κλείσει. Τα μηχανήματα ήταν πανάκριβα και πολύ αργά και δεν υπήρχε λόγος για κάποιον να αγοράσει έναν από τους υπολογιστές της». Εκείνη την περίοδο η μετοχή της Apple είχε πέντε δολάρια και ο πρώτος άνθρωπος που επιστράτευσε ήταν ο Λι Κλόου, η ιδιοφυία πίσω από τις διαφημίσεις της εταιρίας του.



Αμέσως μετά ανέλαβε την νέα καμπάνια μόνο για την Αμερική η TBWA και ο Πίτερ Οικονομίδης σαν επικεφαλής client service για όλο τον κόσμο πέταξε από τη Νέα Υόρκη στην Καλιφόρνια.





«Ο Τζομπς σηκώθηκε από το γραφείο του, ήρθε προς το μέρος μου, μου πιάνει το χέρι και με κοιτάει στα μάτια για αρκετά δευτερόλεπτα. Ήταν ο τρόπος του να σε δεχτεί ή να σε απορρίψει. Μετά αρχίσαμε να μιλάμε για τέσσερις περίπου ώρες, με αποκλειστικό θέμα το όραμά του, να αφήσει το σημάδι του στο σύμπαν».



Αφού έφαγαν σούσι με το αφεντικό της Apple, ο Τζομπς είπε στον Οικονομίδη αν θα μπορούσε να παρουσιάσει ένα δίκτυο που θα μπορούσε να δουλεύει με την Apple, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο για να διανέμει τα προϊόντα της.



«Ήθελε την προσωπική επαφή και αμφέβαλλε αρχικά αν η TBWA θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του. Ήταν μια πρόκληση για μένα να τον πείσω ότι μπορούσαμε να το κάνουμε».



Τα κατάφερε και η καμπάνια με τον τίτλο «Apple: Think different» χτύπησε σαν τυφώνας που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, με πρωταγωνιστές στο περίφημο σποτ από τον Αϊνστάιν και τη Μαρία Κάλλας μέχρι τον Τζον Λένον και τον Τσάρλι Τσάπλιν.



Συνάντησε ξανά τον Τζομπς τα επόμενα χρόνια, πάντα για δουλειά και πάντα στην Καλιφόρνια. «Στον Στιβ δεν άρεσαν οι μετακινήσεις, Ήθελε να είναι πάντα στο γραφείο του, να μπορεί όπως μου είχε πει να δουλεύει από το γκαράζ του. Αυτό έκανε μέχρι ημέρα που ανακοίνωσε ότι σταματάει».

Αν ρωτήσεις τον Πίτερ Οικονομίδη τι ήθελε να γίνει στην ζωή του δεν θα σου απαντήσει διαφημιστής. «Αυτό που ήθελα πραγματικά να σπουδάσω ήταν αρχιτεκτονική, αλλά ο πατέρας μου ήταν αντίθετος με αυτό».



Γεννημένος το 1953 στο Γιοχάνεσμπουργκ, μεγάλωσε μέσα στο κλίμα του απαρτχάιντ, ζώντας πολύ άνετα και χωρίς να μάθει ποτέ ελληνικά, με ένα πατέρα που κατόρθωσε με πολύ δουλειά να στήσει μια μικρή αυτοκρατορία, κατασκευάζοντας βαριά βιομηχανικά μηχανήματα, όπως τεράστιους γερανούς.



«Ήταν πολύ άξιος άνθρωπος ο πατέρας μου» λέει ο ίδιος «μόνο που ήθελε να συνεχίσω εγώ τη δουλειά. Άντεξα μαζί του μόλις έξι μήνες, όταν ήμουνα είκοσι δύο χρονών. Μετά δούλεψα για λίγο στο διαφημιστικό τμήμα της Pepsi και ακολούθως μπήκα στην διαφήμιση, ξεκινώντας από την McCann Erickson στο Γιοχάνεσμπουργκ».



Στην συγκεκριμένη εταιρία θα μείνει σχεδόν για μια εικοσιπενταετία ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο με πρώτο σταθμό της πορείας του τα γραφεία της McCann στο Χονγκ-Κονγκ.



Το τηλεφώνημα που έλαβε μια μέρα στο γραφείο του από τα κεντρικά γραφεία της Νέας Υόρκης, ήταν η αρχή για τον ερχομό του στην Ελλάδα, όπου ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος.



«Έμεινα στην Ελλάδα από το 1983 μέχρι το 1991. Ήταν μια πολύ λαμπερή περίοδος για την εταιρία και πιστεύω ότι δημιούργησε σχολή στον χώρο της διαφήμισης. Είχαμε πάρει το πρώτο βραβείο στο διαφημιστικό φεστιβάλ στις Κάννες, για την ασπρόμαυρη ταινία του Campari, στην οποία ήταν κόκκινο μόνο το ποτό. ¨Ηταν η πρώτη φορά που πήρε βραβείο ελληνική διαφήμιση».



Φεύγοντας από την Ελλάδα, ο Πίτερ δεν φαντάζεται ότι κάποτε θα ξαναγυρίσει πίσω για να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα.

Το Μεξικό δεν είχε καμία σχέση με την Ελλάδα, όπως και ο Πίτερ Οικονομίδης με τους συμβατικούς διαφημιστές. Απέφευγε όπως ο διάβολος το λιβάνι τις γραβάτες, ενώ τα κουστούμια δεν ήταν το καλύτερό του, αν και τα υιοθετούσε στα μίτινγκς με το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας στα κεντρικά της Νέας Υόρκης.



Μια πόλη που λάτρεψε και πέρασε αξέχαστες στιγμές, έχοντας πλέον την θέση του προέδρου της McCann στο Μεξικό κα τη Λατινική Αμερική, με συνεχή ταξίδια που επίσης δεν ήταν το καλύτερό του.



Μια από τις κορυφαίες στιγμές του στη Νέα Υόρκη ήταν όταν του ανατέθηκε ο παγκόσμιος διαφημιστικός λογαριασμός της Coca Cola, ύψους τότε ενός δισεκατομμυρίου οχτακοσίων εκατομμυρίων δολαρίων, ως διευθυντής client service σε όλο τον κόσμο. Οταν του λέω ότι κάποιοι από τον χώρο σήμερα τον θεωρούν «καμένο» από καταχρήσεις χαμογελάει αινιγματικά και δεν αρνείται να παραδεχθεί ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών.



«Δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος, αλλά στο Μεξικό η μαριχουάνα ήταν σαν τσιγάρο και η κόκα κυκλοφορούσε παντού, όπως και στη Νέα Υόρκη. Λες να είμαι ο μόνος που δοκίμασα; Αν θυμάσαι καλά τα 90’ς ήταν η δεκαετία της υπερβολής και τα στελέχη των εταιριών, οι χρηματιστές και οι πλούσιοι είχαν αγαπημένο χόμπι να σερβίρουν σε διάφορα πάρτι κόκα σαν επιδόρπιο» μου επισημαίνει.





Στο Μεξικό έζησε και μια συγκλονιστική περιπέτεια, όταν απήχθη για τρεις ώρες από έναν άγνωστο, φεύγοντας από μια δεξίωση. «Οδηγούσα ένα αυτοκίνητο-πρόκληση για το Μεξικό και την φτώχεια που επικρατούσε εκεί. Ήταν μια τεράστια Κάντιλακ-ήταν πελάτης μας- είχα διώξει τον οδηγό μου και σε ένα φανάρι μπήκαν μέσα δύο άγνωστοι, ο ένας με πιστόλι».



Για κακή του τύχη ο Πίτερ δεν είχε λεφτά στο πορτοφόλι του, ενώ οι πιστωτικές του κάρτες ήταν όλες αμερικάνικες και όπως είπε στον επίδοξο απαγωγέα δεν είχε τη δυνατότητα να σηκώσει χρήματα από κάποιο ATM.



Τον πίστεψαν και μετά από ατέλειωτες βόλτες, φτάνοντας έξω από το Four Seasons δεν δίστασε να κάνει έναν ελιγμό, να φρενάρει απότομα και μετά να πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητο.



Έτρεξε στο λόμπι, οι απαγωγείς του έφυγαν και εκείνη τη νύχτα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, ο έλληνας διαφημιστής αποφάσισε να φύγει από το Μεξικό.



Πνεύμα ασυμβίβαστο, ο Πίτερ Οικονομίδης παντρεύτηκε δύο φορές στην ζωή του. Την πρώτη με την καλλονή Νίκι Μόρις, σε ένα γάμο που κράτησε μόλις οχτώ μήνες και τελείωσε άδοξα. Η δεύτερη φορά που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας αποδείχτηκε σαφώς πιο ανθεκτική, αφού ο γάμος του άντεξε τέσσερα χρόνια.



«Μάλλον δεν μου πάει ο γάμος. Το δοκίμασα δύο φορές, δεν νομίζω ότι θα πάω για τρίτη» μου λέει χαμογελώντας, ο Ελληνας που επέστρεψε για τα καλά πλέον στην Ελλάδα και άνοιξε την δική του εταιρία με την επωνυμία Felix BNI.

Ταξίδεψε τόσο πολύ που σιχάθηκε τα αεροπλάνα. «Όταν στη McCann είχαμε να χειριστούμε τον λογαριασμό της Coca Cola σε παγκόσμιο επίπεδο, ζούσα κυριολεκτικά μέσα στα αεροπλάνα. Φαντάσου ότι εκείνα τα χρόνια είχα συμπληρώσει πάνω από ενάμιση εκατομμύριο μίλια πτήσης. Θυμάμαι μια φορά ότι πέταξα από τη Νέα Υόρκη στο Τόκιο για ένα μίτινγκ που κράτησε τρεις ώρες και μετά επέστρεψα πάλι πίσω. Πώς να κρατήσεις έναν γάμο με τέτοια ζωή;»



Του αρέσει πολύ η θάλασσα, γι’ αυτό επέλεξε ένα σπίτι στην Καστέλλα, το οποίο πάντως θα αφήσει σύντομα για να μετακομίσει στην Γλυφάδα, όπου ελπίζει να μείνει για πάντα.



Πάντως θα ξαναμπεί σε αεροπλάνο, αφού τον Δεκέμβριο είναι πρόεδρος στο Marketing Directors Forum που θα γίνεις την Τουρκία, το οποίο αναμένεται να παρακολουθήσουν πάνω από χίλια πεντακόσια άτομα.



«Νιώθω περίεργα που θα πάω στην Τουρκία, αφού οι παππούδες μου έφυγαν κυνηγημένοι από εκεί, αλλά παράλληλα νοιώθω και μια ικανοποίηση που θα είμαι πρόεδρος στο μεγαλύτερο event που έχει να κάνει με το μάρκετινγκ εκεί»



Στα 59 του χρόνια ο Πίτερ Οικονομίδης, εξακολουθεί να είναι ένας άνθρωπος που ψάχνεται, έχοντας ζήσει μια ζωή με αμέτρητες παρουσιάσεις, χιλιάδες μήτινγκ και πολλά ξενύχτια, δημιουργικά και μη. Μάλλον εξακολουθεί να σκέφτεται διαφορετικά…



Πίτερ Οικονομίδης: «Η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι η Καλιφόρνια της Ευρώπης»

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νότιο Αφρική ως Ελληνας τρίτης γενιάς (οι γονείς του δεν μιλούσαν πολύ καλά Ελληνικά). H καριέρα του σε μεγάλους διαφημιστικούς οργανισμούς τον οδήγησε στο Χονγκ Κονγκ, στο Μεξικό και στη Νέα Υόρκη με πελάτες όπως η Apple και η Coca-Cola, αλλά εδώ και περισσότερο από 15 χρόνια ζει στην Αθήνα, από όπου εξακολουθεί να συμβουλεύει μεγάλες και μικρές εταιρείες σε θέματα στρατηγικής και δημιουργίας brand. Η συνάντηση μαζί του έγινε με αφορμή τα δύο χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα του Orange Grove, του συνεργατικού χώρου της ολλανδικής πρεσβείας για τη στήριξη start up εταιρειών, και του The Squeeze, ενός διαγωνισμού κατά τη διάρκεια του οποίου οκτώ από τις πιο πολλά υποσχόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις του Orange Grove προβάλλουν την ιδέα τους μπροστά σε κοινό. Ο Πίτερ Οικονομίδης είναι επικεφαλής των κριτών που αποφασίζουν ποιες δύο start ups θα κερδίσουν χρηματικά έπαθλα 15.000 και 10.000 ευρώ. Είναι επίσης πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της διεθνούς ΜΚΟ Make-A-Wish.

Οι start ups είναι μόδα ή ανάγκη;

Δεν μπορεί να είναι μόνο μόδα! Πρέπει να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, αλλιώς θα παραμείνουμε μια χώρα με... πολύ ευχαριστημένους δημοσίους υπαλλήλους. Εχουμε δει πολλά επιτυχημένα παραδείγματα νεοφυών επιχειρήσεων στο Orange Grove τα τελευταία δύο χρόνια: από παραγωγή λαδιού μέχρι εφαρμογές στο κινητό για φορτηγά και μουσεία.

Καλύτερα να ξεκινήσει ένας νέος μια εταιρεία start up στην Ελλάδα ή στο Λονδίνο;

Αυτή είναι μια φρικτή ερώτηση και μου την κάνουν συνέχεια πολλοί νέοι. Ξέρετε τι τους απαντώ; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Καλιφόρνια, το Λονδίνο ή το Βερολίνο είναι φανταστικά μέρη. Ακόμη και η Χιλή ξεκίνησε μια καταπληκτική προσπάθεια που ονομάζεται «Start Up Χιλή». Κάντε λοιπόν ό,τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε, αλλά η Ελλάδα θα είναι χειρότερη χωρίς εσάς!

Οπότε συμβουλεύετε τους νέους να μείνουν στην Ελλάδα και να θυσιαστούν;

Πραγματικά, όσοι μένουν στην Ελλάδα μάλλον θυσιάζονται αυτήν τη στιγμή. Από την άλλη, θέλω να πιστεύω ότι, ακριβώς εξαιτίας όλων των γνωστών δυσκολιών, όσοι επιχειρούν κάτι καινούργιο στη χώρα μας είναι τόσο αποφασισμένοι, που τελικά έχουν μικρότερες πιθανότητες αποτυχίας από ό,τι σε άλλες χώρες.

Υπάρχουν επενδυτές για νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα;

Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους πρέπει να αγκαλιάσουμε: οι Ελληνες της Διασποράς, που έχουν μια συναισθηματικής αφετηρίας επιθυμία να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Και γιατί δεν το κάνουν;

Διότι το περιβάλλον δεν είναι ασφαλές. Ο πατέρας μου είχε γεννηθεί στη Νότιο Αφρική, όπου είχε δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, αλλά ήταν Ελληνας μέχρι το μεδούλι. Το μοναδικό που λαχταρούσε να κάνει πριν πεθάνει ήταν να επενδύσει στην Ελλάδα. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ήρθε εδώ και επιχείρησε να επενδύσει σε γη στη Ρόδο, αλλά γρήγορα σηκώθηκε και έφυγε. Μου εξομολογήθηκε ότι φοβόταν ότι θα τον εξαπατούσαν.

Εχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε;

Οχι. Μιλάω με Ελληνες σε όλο τον κόσμο, στην Αυστραλία, στη Νότιο Αφρική και στις ΗΠΑ, και νομίζω ότι η κρίση έχει δημιουργήσει την εντύπωση ότι η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.

Εσείς έχετε επενδύσει σε κάποια start up;

Εγώ; Μα δεν έχω τόσο πολλά χρήματα. Αλλά έχω επενδύσει όλη μου τη ζωή στην Ελλάδα.

Γιατί ζείτε στην Ελλάδα ενώ δεν μεγαλώσατε εδώ;

Νομίζω εξαιτίας της γιαγιάς μου. Ως παιδί, μεγαλώνοντας στη Νότιο Αφρική, οι δεσμοί μου με την Ελλάδα ήταν ανύπαρκτοι. Αλλά κάθε Κυριακή μεσημέρι πηγαίναμε στη γιαγιά μου για φαγητό και εκεί υπήρχε όλο αυτό το ελληνικό... πράγμα, που στα δικά μου παιδικά μάτια φάνταζε ως ωραία «καταστροφή»: φαγητό και γέλια και κλάματα - όλα μαζί!

Οι Ελληνες του εξωτερικού είναι πιο Ελληνες από εκείνους της Ελλάδας;

Νομίζω ότι εμείς, σε αυτήν τη χώρα, έχουμε γυρίσει την πλάτη μας σε πολλά ελληνικά πράγματα επειδή τα θεωρούμε κλισέ και κοιτάμε προς την Ευρώπη. Για τον μέσο Αθηναίο τα μικρά σπιτάκια της Σαντορίνης είναι «γραφικά». Ε, δεν είναι. Είναι μοναδικά. Εχουμε χάσει το πάθος μας για μία Prada!

Δεν είμαστε Ευρωπαίοι;

Ποτέ δεν θα γίνουμε καλοί Γερμανοί. Αλλά πρέπει να γίνουμε εξαιρετικοί Ελληνες.

Να κάνουμε rebrand τον εαυτό μας;

Να κάνουμε rebrand τον εαυτό μας διότι δεν μπορούμε να κάνουμε rebrand την Ελλάδα. Διότι το brand είναι η φήμη σου. Οχι οι παραλίες. Η λέξη brand ενοχλεί όταν μιλάμε για μια χώρα ή για τους ανθρώπους της. Αλλά τι είναι το brand; Είναι ήθος. Είναι πεποιθήσεις, αξίες και αφήγηση. Η Nike δεν κάνει καλύτερα παπούτσια από άλλες εταιρείες. Είναι όλα πλαστικά και φτιάχνονται στη Μαλαισία. Αλλά μας λέει να βρούμε το μεγαλείο μας.

Ποιο είναι το ελληνικό brand;

Ολος ο κόσμος αναγνωρίζει ότι έχουμε αγάπη για τη ζωή. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε αυτό. Μπορεί εύκολα να μεταφραστεί σε ωραία προϊόντα, σε πολιτισμό, σε μόδα, σε εκπαίδευση. Πρέπει να δεχτούμε ότι δεν είμαστε πειθαρχημένοι τεχνοκράτες, αλλά ότι μπορούμε να κάνουμε συναρπαστικά πράγματα.

Μήπως δίνετε μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και όχι στην ουσία;

Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το brand μας εάν δεν αλλάξουμε τον εαυτό μας. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση επικοινωνώντας. Πρέπει να κάνουμε πράγματα. Γι’ αυτό λατρεύω προσπάθειες όπως το taxi beat και το daily secret. Ειλικρινά πιστεύω ότι ποτέ δεν ήταν καλύτερη στιγμή να είναι κάποιος Ελληνας.

Τώρα που οι περισσότεροι Ελληνες υποφέρουν;

Το γνωρίζω. Αυτό που λέω στους νέους είναι ότι, εάν δεν νιώθουν φόβο αυτήν τη στιγμή, τότε δεν παρακολουθούν τι γίνεται. Αλλά εάν είναι δημιουργικοί και έχουν ιδέες και κουράγιο, τότε είναι τυχεροί διότι η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Μόλις ολοκλήρωσα μια τεράστια έρευνα για τη βιομηχανία τροφίμων στην Αμερική και η εικόνα για τα ελληνικά τρόφιμα είναι πολύ θετική. Προσωπικά πιστεύω ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι η Καλιφόρνια της Ευρώπης και να συγκεντρώνει όλους τους δημιουργικούς ανθρώπους.

Μπορεί μια χώρα να πάει μπροστά με κακές κυβερνήσεις;

Ισως. Πρέπει ως κοινωνία να αναδείξουμε ήρωες όσους επιχειρούν και τα καταφέρνουν.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι καλό brand;

Είναι πολύ ενδιαφέρον brand: νέος, χαρισματικός, οι γυναίκες θέλουν να του τσιμπήσουν το μάγουλο μητρικά, υπόσχεται αλλαγή. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, εντυπωσιάστηκα που πήρε τόσο υψηλό ποσοστό και αυτό μάλλον κάτι δείχνει και για την ποιότητα των αντιπάλων του. Αυτή η χώρα πάσχει από έλλειψη οράματος.

info: Πληροφορίες για όσους ενδιαφέρονται να δουν την ιδέα τους να γίνεται πραγματικότητα στο www.orangegrove.biz

