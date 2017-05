Αφιέρωμα στη Ρόδο σε περιοδικό της Νέας Υόρκης

Ένα αφιέρωμα στη Ρόδο μέσα από τη μόδα θα πραγματοποιήσει τον επόμενο μήνα το περιοδικό «Livid Magazine» της Νέας Υόρκης.

Για τις ανάγκες του αφιερώματος βρίσκεται αυτές τις μέρες στο νησί μας, ο εκδότης του περιοδικού Daniel Watson, ως επικεφαλής της ομάδας που θα αναλάβει την παραγωγή του υλικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το περιοδικό επέλεξε τη Ρόδο για ένα editorial μόδας 40 σελίδων και ήδη η αποστολή επισκέφθηκε τη Λίνδο, την Παλιά Πόλη και τη Μονόλιθο για τη φωτογράφηση.

Σημειώνεται ότι, η παραγωγή αποτελείται από οχτώ άτομα, ενώ έχουν έρθει και τρία μοντέλα από τη Νέα Υόρκη.



Συγκεκριμένα, την αποστολή αποτελούν οι:

Joseph Cartright - Creative Director/ Photographer

Daniel Watson - Editor

Perrie Schad – Production Manager

Rachel Mosley - Wardrobe Stylist

Caryann Fennely - Hair Stylist

Ashely Stewart Wright - Hair Stylist

Sofi Chernyak - Make Up Artist

Ενώ τα μοντέλα είναι τα εξής:

Sianna (New York)

Gabi (New York)

Christine (New York)

Σημειώνεται ότι, το ταξίδι των Αμερικανών πραγματοποιήθηκε με την "υποστήριξη" της Περιφέρειας και του τοπικού γραφείου του ΣΕΤΕ καθώς και επιχειρηματιών, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κ. Watson συμμετείχε στο περσινό press trip που διοργάνωσε ο ΕΟΤ σε Ρόδο, Κω, και Σύμη.



Μάλιστα, η επίσκεψη στα νησιά μας του άφησε άριστες εντυπώσεις και αποφάσισε να πραγματοποιήσει ένα project στο περιοδικό του με αφιέρωμα στη Ρόδο, το οποίο θα είναι ένα από τα τέσσερα που προγραμματίζει φέτος για λογαριασμό του περιοδικού του.



Παράλληλα, πρέπει να αναφερθεί ότι το αφιέρωμα για τη Ρόδο, θα κυκλοφορήσει στο τεύχος του Ιουνίου ενώ θα ακολουθήσουν άλλα τρία, αφιερώματα σε αντίστοιχα τεύχη που θα παρουσιάζουν τη Νότιο Αφρική, τη Σρί Λάνκα και το Βιετνάμ μέσα από τη μόδα.



Αξίζει φυσικά να επισημάνουμε ότι, μέσω της Ρόδου προβάλλεται και όλη η Ελλάδα στο περιοδικό μόδας και ομορφιάς της Νέας Υόρκης, με χιλιάδες αναγνώστες σε μία μεγάλη αγορά όπως αυτή των ΗΠΑ.