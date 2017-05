Συμμετοχή του Βενετοκλείου - 1ου Γενικού Λυκείου Ρόδου σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη χρήση κινητών συσκευών στην Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3η διεθνής συνάντηση εκπαιδευτικών και μαθητών που πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή του Βενετοκλείου Λυκείου Ρόδου στην Πορτογαλία, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, Bringing life into classroom : innovative use of mobile devices in the educational process” - «Φέρνοντας ζωή στην τάξη : καινοτόμος χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία» (“Blic & Clic”).

Εκτός της ελληνικής αντιπροσωπείας, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπαιδευτικοί και μαθητές από 5 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία. Την αντιπροσωπεία του 1ου Λυκείου Ρόδου, αποτελούσαν οι εκπαιδευτικοί Χ. Καράκιζα, Α. Μπλαδένη και Μ. Χαραλαμπίδη και οι μαθητές Α. Αγγελινιού, Π. Καλανδρώνης, Μ. Καντιδενού, Α. Πελίκα, και Χ. Χατζηνικολάου. Η συνάντηση διήρκεσε 5 ημέρες (2-5 Μαΐου 2017) και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Escola Secundária da Maia, κοντά στην πόλη του Πόρτο, καθώς και στο Universidade do Minho.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές συμμετείχαν σε ένα πλούσιο από εκπαιδευτικές δραστηριότητες και επιμορφωτικά σεμινάρια πρόγραμμα, καθώς και σε διαδραστικά εργαστήρια με αντικείμενο την αξιοποίηση κινητών τεχνολογιών και εφαρμογών στην εκπαιδευτική πράξη. Επίσης, ήρθαν σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό της Πορτογαλίας και μέσα από οργανωμένες περιηγήσεις και ξεναγήσεις γνώρισαν τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία της ευρύτερης περιοχής του Πόρτο, αλλά και τη σύγχρονη ζωή της πόλης.



Ειδικότερα, στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης πρωτότυπου εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού με θέμα την ιστορία του Πόρτο, εκπαιδευτικοί και μαθητές κατέγραψαν με ψηφιακά μέσα όλα τα σημαντικά μνημεία και ιστορικούς χώρους και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκαν για τον τρόπο αξιοποίησής τους αναπτύσσοντας σχετικές εφαρμογές για κινητές συσκευές.

Παράλληλα, τα μέλη της ελληνικής αποστολής είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν προσωπικές επαφές και να οικοδομήσουν σχέσεις συνεργασίας και φιλίας με τους υπόλοιπους/ες συμμετέχοντες/ ουσες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Κατά κοινή ομολογία, τόσο η φιλοξενία όσο και η οργάνωση της πενθήμερης συνάντησης ήταν υποδειγματική εκ μέρους των Πορτογάλων διοργανωτών.

Η επόμενη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος θα γίνει από τις 9 έως τις 13 του προσεχούς Οκτωβρίου στην Ρόδο, και η εκπαιδευτική κοινότητα του Βενετοκλείου 1ου Λυκείου Ρόδου σχεδιάζει ήδη τόσο το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και το πρόγραμμα φιλοξενίας των αντιπροσωπειών από τις 5 χώρες.



Για περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ “Bringing life into classroom : innovative use of mobile devices in the educational process” - «Φέρνοντας ζωή στην τάξη : καινοτόμος χρήση κινητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία» (“Blic & Clic”), επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος

