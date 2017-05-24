Στις κάλπες σήμερα δάσκαλοι και νηπιαγωγοί

Στις κάλπες αναμένεται να προσέλθουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής μας, προκειμένου να αναδείξουν τους νέους τους εκπροσώπους στα συνδικαλιστικά τους όργανα.
Σύμφωνα με την ανακήρυξη που έγινε, οι υποψήφιοι για τις εκλογές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου, κατά παράταξη θα είναι οι εξής:
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ
Δ.Α.Κ.Ε. Π.Ε.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΙΤΣΑ) ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΩΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΖΗΝΔΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΖΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΜΠΕΤΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΗ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΜΠΕΡΔΕΚΛΗΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΝΤΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΠΑΝΟΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Ε.
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΙΤΣΑ) ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΩΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΖΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΝΤΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ (ΝΙΤΣΑ) ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΩΝΑ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΖΗΝΔΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΟΖΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΜΠΕΤΥ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΚΡΗ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΚΛΕΑΡΧΟΥ
ΜΠΕΡΔΕΚΛΗΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΝΤΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΖΑΠΑΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΤΖΑΤΖΑΚΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Ε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΣΑΒΒΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΡΟΔΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΔΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΣΤΑΒΛΗ
ΚΟΡΡΕ ANNA ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΟΣΧΟΒΙΑ (ΜΟΣΧΑ) ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΤΣΙΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΤΣΕΡΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Ε.
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΣΤΑΒΛΗ
ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΔΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ
ΚΟΡΔΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΟΣΤΑΒΛΗ
ΚΟΡΡΕ AΝΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΜΟΥΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΟΣΧΟΒΙΑ (ΜΟΣΧΑ) ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΤΣΙΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΜΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΚΑΛΕ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΞΥΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΔΙΤΣΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΤΣΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΛΑ) ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Ε.
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΚΑΛΕ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΞΥΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΔΙΤΣΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΤΣΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΛΑ) ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΚΑΛΕ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΞΥΝΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΔΙΤΣΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΤΣΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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