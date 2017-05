Δυο διεθνείς εκδόσεις παρουσιάζονται στη Ρόδο

Η διεθνής επιτροπή συγγραφέων και μεταφραστών «Τρεις Θάλασσες» (“The Three Seas” Council) αποτελείται από τα μέλη των λογοτεχνικών ενώσεων χωρών γύρω από την Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και το Αιγαίο. Στις 27 Μαΐου 2017, η ώρα 19:00, οργανώνουν την παρουσίαση δύο ιδιαίτερων διεθνών εκδόσεων στο Ίδρυμα Σταματίου (οδός Γρηγορίου Λαμπράκη, 12).

Συγγράφεις από το Ενωμένο Βασίλειο Alev Adil (αριστερά) και από την Φινλανδία Jukka Laajarinne στο συνέδριο «Η ελευθερία της έκφρασης και η λογοκρισία» (“Freedom of Expression and Censorship”) στο χώρο του Πανεπιστημιου Αιγαίου. Οκτώβρης, 2014.

Το πρώτο βιβλίο της παρουσίασης είναι η ανθολογία The Wayfarers [Οι οδοιπόροι] (Hamburg: «Expeditionen»), που πρόσφατα βγήκε στη Γερμανία, αλλά ξεκίνησε από την Ρόδο. Πρόκειται για πολύγλωσση έκδοση και αποτελείται από κείμενα συγγραφέων από διάφορες χώρες. Κάθε κείμενο, παρουσιάζεται στην ανθολογία στα Αγγλικά όπως και στην μητρική γλώσσα του συγγραφέα.



Το δεύτερο βιβλίο είναι το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα της Λιθουανής συγγραφέα Ντάλια Σταπονκούτε (Dalia Staponkutė), Από τις δύο διαλέγω την Τρίτη. Η μικρή μου Οδύσσεια (Αθήνα: «Νεφέλη») σε ελληνική μετάφραση - η πρώτη μετάφραση της Λιθουανικής πεζογραφίας στα Ελληνικά. Το βιβλίο ονομάστηκε «Βιβλίο της Χρονιάς» (2016) από αναγνώστες και πήρε το πρώτο βραβείο των Λιθουανών Κριτικών Λογοτεχνίας.

Η πολυβραβευμένη Γερμανίδα συγγραφέας Nina George στο συνέδριο «Η ελευθερία της έκφρασης και η λογοκρισία» (“Freedom of Expression and Censorship”) στο χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οκτώβρης, 2014.



Η επιτροπή «Τρεις Θάλασσες» πρόσφατα έκλεισε δυο δεκαετίες από την ίδρυσή της, που ξεκίνησε από ένα πλοίο στη Σουηδία το 1994. Επρόκειτο για την κρουαζιέρα με τους συγγραφείς από διάφορες χώρες που ταξίδευαν στην Ρόδο για να πραγματοποιήσουν όνειρα και προσχέδια για την ίδρυση ενός διεθνούς κέντρου.



Η πρωτοβουλία μεταδόθηκε τότε στον Δήμο της Ρόδου, στους διάφορους διεθνείς οργανισμούς και έτσι το όνειρο έγινε πραγματικότητα: το 1996 ιδρύθηκε το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου (το οποίον ο ντόπιος κόσμος ανεπίσημα ονομάζει «Το Λογοτεχνικό»). Το «Κέντρο» συνεργαζόταν στενά με την επιτροπή «Τρεις Θάλασσες», που ερχόταν στη Ρόδο μια ή δυο φορές το χρόνο. Φυσικά, με τις αλλαγές των καιρών, τις νομοθεσίες και των διευθυντών, άλλαζαν και οι διεθνείς δραστηριότητες του «Κέντρου», οι δυνατότητες και οι μορφές του.

Στιγμές από το σεμινάριο «Το παράξενο μέσα μας» (“The Strange in Us”), Σεπτέμβρης του 2016, με βάση του οποίου συντάχτηκε η ανθολογία The Wayfarers [Οι οδοιπόροι] (Hamburg: «Expeditionen»), 2017.

Ωστόσο, η επιτροπή συνεχίζει να φιλοξενείται από το «Κέντρο», μαζί με το οποίο - όπως και με άλλους οργανισμούς της Ρόδου - διοργανώνουν ετήσια μικρές και μεγάλες εκδηλώσεις. Αυτές οι δραστηριότητες προσελκύον διανοουμένους, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από μακρινές χώρες όπως το Πακιστάν, την Μπαγκλαντές κ.α. Τα τελευταία χρόνια η «Τρεις Θάλασσες» έφερε στην Ρόδο μερικά σημαντικά διεθνή συνέδρια όπως «Οι συγγραφείς των Τριών Θαλασσών ενάντια στον Ρατσισμό» (“Writers of Τhe Three Seas against Racism”, 2014), «Η ελευθερία της έκφρασης και η λογοκρισία» (“Freedom of Expression and Censorship”, 2014), «Το παράξενο μέσα μας» (“The Strange in Us”, 2016), με βάση του οποίου συντάχτηκε η ανθολογία The Wayfarers [Οι οδοιπόροι].

Ενώ τα μέλη της επιτροπής αλλάζουν κάθε τρία χρόνια και μπαίνουν άλλοι συγγραφείς και μεταφραστές, οι αλλαγές δεν σταματούν την έμπνευση και τη αγάπη που κάθε πνευματικός άνθρωπος βρίσκει στην Ρόδο. Η Ρόδος δεν αφήνει αδιάφορο κανένα. Είναι ένας τόπος όπου ο κάθε πνευματικός άνθρωπος θέλει να γυρίσει, σαν το νησί αυτό να είναι μια πνευματική Ιθάκη ενός σημερινού «ηρώα». Βέβαια, και στην Ιθάκη αυτή πάντα κάποιος τους περιμένει...

Η εκδήλωση θα γίνει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Συμμετέχουν: Dalia Staponkutė, Gino Leineweber, Mesut Şenol, Σπύρος Συρόπουλος, Suleiman Alayiali-Tsialik, Γιώργος Χουλιάρας

Ντάλια Σταπονκούτε, εκ μέρους της επιτροπής «Τρεις Θάλασσες»

Στιγμές από το συνέδριο «Η ελευθερία της έκφρασης και η λογοκρισία» (“Freedom of Expression and Censorship”) στο χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οκτώβρης, 2014.