10 χρόνια για το διεθνές φόρουμ πιάνου της Ρόδου

Με αφορμή τη διεξαγωγή του Διεθνούς Φόρουμ Πιάνου Ρόδου και Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Τέχνης Ρόδου , που γιορτάζει την 10η επέτειο πραγματοποίησής του, στις 25-28 Μαΐου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών Πιάνου και Σολίστ Μουσικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, χθες παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου από τους διοργανωτές του.

Κατά τη διάρκεια των ημερών αυτών το φιλόμουσο κοινό της Ρόδου θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ποιοτική μουσική από επιφανείς και διακεκριμένους σολίστ, όπως τον Carlos Accotto Iταλία/Γαλλία, Μiha Haas/ Σλοβακία, Mario Pech Rivero/ Μεξικό, Dora – Christina de Marinis/Αργεντινή, Jakub Kuszlik/Κρακοβία, Adam Wibrowski/Πολωνία κ.α. Επίσης θα πραγματοποιηθούν Σεμινάρια και Master Classes Πιάνου τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά η σπουδάζουσα πιάνου νεολαία μας.



Το γεγονός αυτό πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της κας Καίτης Καστρουνή, διευθύντριας του Ωδείου Ρόδου, με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη της μουσικής παιδείας, τη διάδοση της κλασικής και εν γένει της ποιοτικής μουσικής, την προβολή και καθιέρωση του τόπου μας πανελληνίως και διεθνώς ως σημείο πραγματοποίησης ενός υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικού γεγονότος και την προσέλκυση συμμετοχής σ’ αυτό διαπρεπών καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο.

Το ανωτέρω γεγονός πραγματοποιείται με μέγα χορηγό την Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, με την στήριξη του ΔΟΠΑΡ, του Δήμου Ρόδου, και άλλων κοινωνικών φορέων και χορηγών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τους παραπάνω σκοπούς και την ανάπτυξη του πολιτισμού στον τόπο μας.

Κατά τη συνέντευξη τύπου, οι καλλιτέχνες που ήταν παρόντες εξήραν τόσο την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτή όσο και το νησί της Ρόδου.



Η κα Καστρουνή, τόνισε, μεταξύ άλλων ότι στόχος τους είναι να προβάλλουν τη Ρόδο και την Ελλάδα στο εξωτερικό και ότι το Φεστιβάλ ήδη έχει γίνει θεσμός.

Τέλος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Τέρης Χατζηιωάννου, ο οποίος ήταν παρών, αφού καλωσόρισε τους ανθρώπους που καθοδηγούν την κλασική μουσική στη Ρόδο, είπε ότι η Δημοτική Αρχή χαίρεται να στηρίζει διοργανώσεις που πλέον είναι θεσμός. Επίσης, τόνισε ότι, αυτό που έχει υποχρέωση να στηρίζει πάντα ο Δήμος, είναι η ποιότητα και αυτή είναι μία εξαιρετικά ποιοτική εκδήλωση η οποία μεγιστοποιεί αυτό που έχει η Ρόδος που είναι ο πολιτισμός της.



Το πρόγραμμα της Παρασκευής έχει ως εξής:

10.30-11.00 MARIO PECH RIVERO/MEXICO PIANO RECITAL Twelve Mayan Preludes and Mayan Sonata

11.00-11.30: Coffee break

11.30-12.30: Graciela Cimenez Spain/Argentina piano recital by her compositions

18.30-19.30: Miha Haas/Slovenia Lecture/Rezital Manners o improvising embellishments on the existing compositions in the 18th century (with a Mozart Sonata)

19.30-20.30: Adam Wibrowski Lecture/Recital “A Unipue Glory: the Phenomenon of Paderewaki as Artist and His Destiny as Statesman”. PART I

20.30-22.00: Carlos acotto France/Argentina Piano recital in works by Beethoven, Chopin, Ginastera, Gershwin