Ευχαριστίες προς κάθε κατεύθυνση από τον Ιάλυσο

Με ανακοινώσεις που εξέδωσε χθες ο Ιάλυσος, θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσους συνετέλεσαν στην καλή πορεία που είχε την χρονιά που πέρασε.

Ο κόσμος, οι επιχειρηματίες του νησιού, συγκεκριμένος χορηγός, αλλά και οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ είναι μέσα σε κείνους που αποδίδει τα εύσημα η Διοίκηση του Ιάλυσου.

Αναλυτικότερα:

Για τον κόσμο:

«Η Διοίκηση του ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ ευχαριστεί θερμά τον φίλαθλο κόσμο του νησιού που για άλλη μια χρονιά στήριξε την ομάδα μας με την παρουσία του στο Οικονομίδειο. Η βοήθεια του ήταν κάτι περισσότερο από πολύτιμη ».

Για τους χορηγούς:

«Το Δ.Σ του ΓΑΣ Ιάλυσος εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του σε όλες τις επιχειρήσεις του νησιού που ως χορηγοί στήριξαν οικονομικά την ομάδα μας για άλλη μια χρονιά!

Σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά στιγμή για τη χώρα μας η προσφορά τους στον αθλητισμό και τον ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟ είναι περισσότερο πολύτιμη από ποτέ!»

Για το Global One Digital:

«Το Δ.Σ του ΓΑΣ Ιάλυσος εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του στην εταιρία Globe One Digital η οποία στήριξε, ως μεγάλο χορηγός, την ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.

Η Globe One Digital αποτελεί παράδειγμα Ελληνικής εταιρείας που με σύνεση και τόλμη διαπρέπει στον τομέα της επικοινωνίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και αυτό αποδεικνύεται από τα βραβεία που έχει αποσπάσει σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Είμαστε χαρούμενοι που συνεργαστήκαμε με μια εταιρεία που επενδύει σημαντικά στην Ελληνική κοινωνία μέσω του Ελληνικού αθλητισμού».

Για τα ΜΜΕ:

«Το Δ.Σ του ΓΑΣ Ιάλυσος εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του προς όλους τους φίλους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας για την άριστη συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2016-17».