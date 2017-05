Μπράβο Μαριάννα!

«Εάν βάζαμε ένα μέσο όρο στους χορευτές που συμμετέχουν στο show εσύ θα άγγιζες την κορυφή»!

Με τα λόγια αυτά ο Πάνος Μεταξόπουλος σχολίασε την πρώτη εμφάνιση της Ροδίτισσας Μαριάννας Παπακωνσταντίνου στα live του So you think you can dance!



Η Μαριάννα από την αρχή της συμμετοχής της στο παιχνίδι έχει «εισπράξει» άριστες κριτικές από τους κριτές και συνεχίζει με στόχο την «κορυφή», κάνοντας όλους εμάς τους συντοπίτες της, υπερήφανους!

Ελ. Π.