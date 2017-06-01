Οι μαθητές που αρίστευσαν στα Λύκεια της Ρόδου

Ανακοινώθηκαν χθες οι μαθητές που αρίστευσαν στην Γ’ τάξη από το 1ο Λύκειο Ρόδου, 2ο Λύκειο Ρόδου, 4ο Λύκειο Ρόδου, Λύκειο Αφάντου και Λύκειο Σορωνής.
Ανά σχολείο οι μαθητές που αρίστευσαν είναι:
ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ-1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
1. ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
2. ΕΛΛΗΝΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19.9
3. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 19.8
4. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.8
5. ΜΠΟΚΑ-ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 19.8
6. ΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ 19.8
7. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19.8
8. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΥΣΑΤ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19.8
9. ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ 19.6
10. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΦΑΙΔΡΑ 19.5
11. ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19.5
12. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19.5
13. ΤΣΑΚΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19.5
14. ΚΑΡΑΣΙΩΤΟΥ ΕΥΤΑΞΙΑ 19.4
15. ΝΙΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 19.3
16. ΟΥΓΙΑΝΙΚ ΙΛΧΑΝ-ΑΛΕΪΝΑ 19.3
17. ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 19.2
18. ΡΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19.2
19. ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19.1
20. ΔΙΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ 19.1
21. ΚΩΣΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19.1
22. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 19.1
23. ΦΕΣΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 19.1
24. ΣΤΕΦΑΝΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19
25. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 19
26. ΧΕΚΙΜΑΪ ΕΥΑ 19
27. ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18.9
28. ΛΕΝΤΗ ΦΟΥΛΑ 18.9
29. ΤΣΙΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18.9
30. ΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 18.8
31. ΚΟΥΦΑΛΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 18.7
32. ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΓΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18.6
33. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18.5
34. ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 18.5
35. ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 18.4
36. ΙΣΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.4
37. ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΝΑ 18.4
38. ΛΑΪΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 18.4
39. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18.4
40. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΙΝΕΪΡΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 18.3
41. ΔΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ 18.2
42. ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18.1
43. ΚΛΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 18.1
44. ΜΑΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18.1
45. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18.1
46. ΞΑΝΘΑΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18.1
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΜΙΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19.8
2 ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19.8
3 ΛΑΜΑΪ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19.7
4 ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 19.6
5 ΣΚΛΑΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.6
6 ΤΡΟΥΣΗ ΑΛΕΞΙΑ 19.6
7 ΓΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ 19.5
8 ΛΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19.4
9 ΜΠΑΡΔΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 19.3
10 ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19.3
11 ΒΑΡΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19.2
12 ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 19.2
13 ΖΩΡΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19.1
14 ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 19.1
15 ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 19
16 ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18.9
17 ΛΙΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 18.9
18 ΠΕΤΣΙ ΑΡΜΑΝΤΟ 18.8
19 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18.7
20 ΚΑΤΣΙΜΠΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18.6
21. ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18.6
22. ΜΟΡΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 18.6
23. ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18.5
24. ΤΣΙΑΛΙΚ ΣΕΜΠΑΧΑΤ 18.5
25. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ 18.5
26. ΒΕΛΕΜΙΡ ΝΙΚΟΛΑ 18.4
27. ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 18.3
28. ΜΑΡΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 18.2
29. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 18.1
30. ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 18.1
31. ΚΟΥΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΣ 18.1
32. ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18.1
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΠΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19.8
2 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19.7
3 ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΧΑΡΙΣ 19.7
4 ΔΑΒΒΕΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19.7
5 ΚΟΥΦΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19.7
6 ΚΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19.6
7 ΠΑΝΤΕΛΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ 19.5
8 ΔΙΑΚΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19.4
9 ΕΜΙΡΑΛΗ ΙΣΜΑΗΛ 19.4
10 ΚΟΡΔΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19.4
11 ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19.3
12 ΚΟΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19.3
13 ΜΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 19.3
14 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 19.3
15 ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ ΦΑΝΗ-ΜΑΡΙΑ 19.1
16 ΚΟΡΟΠΕΤΣΚΑ ΝΤΙΑΝΑ 19.1
17 ΜΕΛΕΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19.1
18 ΠΑΪΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19.1
19 ΠΕΛΑΡΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19.1
20 ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 19
21 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΜΑΓΚΑΦΟΥΛΑ 19
22 ΚΑΝΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18.9
23 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΑΒΒΙΝΑ 18.9
24 ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 18.9
25 ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18.9
26 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18.8
27 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ-ΠΗΓΗ 18.8
28 ΒΑΛΑΒΟΣΙΚΗ ΛΥΔΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18.7
29 ΔΙΑΚΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 18.7
30 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 18.7
31 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 18.7
32 ΠΟΥΛΗ ΟΥΜΑΧΑΝ 18.7
33 ΓΙΔΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18.6
34 ΚΟΤΣΙΑΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ 18.6
35 ΜΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18.6
36 ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18.6
37 ΣΚΑΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18.6
38 ΒΑΛΑΣΑΚΗΣ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ 18.5
39 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 18.5
40 ΚΑΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18.5
41 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΖΩΗ 18.5
42 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18.4
43 ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18.4
44 ΜΑΚΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18.4
45 ΠΕΡΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18.4
46 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 18.3
47 ΨΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18.3
48 ΒΟΛΤΑΤΖΗ ΔΑΝΑΗ 18.2
49 ΚΑΠΠΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΡΙΑ 18.2
50 ΠΑΣΤΡΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18.2
51 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18.1
52 ΓΙΑΝΝΕΤΤΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 18.1
53 ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΟΣΧΟΥΛΑ 18.1
54 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 18.1
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΦΑΝΤΟΥ
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 20
2 ΚΑΤΣΙΔΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ 19,8
3 ΜΠΑΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19,6
4 ΧΑΡΤΕΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 19,3
5 ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ 19,2
6 ΜΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ 19,2
7 ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 19,1
8 ΜΠΑΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19
9 ΜΑΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18,9
10 ΘΑΡΡΕΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 18,8
11 ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 18,5
12 ΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18,5
13 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,5
14 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18,4
15 ΓΚΕΩΡΓΚΙΕΒ ΖΝΤΡΑΒΚΟ 18,2
16 ΝΤΟΖΙΤΣ ΤΑΜΑΡΑ 18,2
17 ΓΙΑΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18,1
18 ΚΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 18,1
19 ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18,1
20 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18,1
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΡΩΝΗΣ
Γ’ ΤΑΞΗ
1. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΙΜΙΛΙΑ 19.3
2. ΔΙΑΚΟΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 19.1
3. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 18.8
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