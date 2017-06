Πρόγραμμα σπουδών από το Ινστιτούτο Αιγαίου

Σε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα σπουδών που πραγματοποιείται στο νησί μας από το Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Tulane της Νέας Ορλεάνης των Η.Π.Α, συμμετέχουν τέσσερις δικηγόροι – μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου.

Πρόκειται για τους κ.κ. Νικήτα Μπόλκα, Βασίλη Μπακίρη, Ιωάννη Καραμιχάλη και Ιόλη (Ευτυχία – Ευαγγελία) Σταματέλου, οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί Έλληνες του σεμιναρίου, καθώς οι υπόλοιποι 20 συμμετέχοντες είναι δικηγόροι από την Αμερική!

Νικήτας Μπόλκας



Σκοπός του προγράμματος των θερινών μαθημάτων τα οποία δίδονται από διακεκριμένους καθηγητές Πανεπιστημίου και Δικαστές των ΗΠΑ είναι η εμβάθυνση των νομικών επιστημόνων στα θέματα του Ναυτικού Δικαίου. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα σπουδών θα αποκτήσουν ειδικό Δίπλωμα από το Διεθνούς φήμης Πανεπιστήμιο της Νέας Ορλεάνης Tulane. Τα μαθήματα γίνονται στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο Sheraton, από τις 29 Μαΐου έως τις 16 Ιουνίου 2017.

Βασίλης Μπακίρης



Τα μαθήματα που θα διδαχθούν στην αγγλική γλώσσα είναι τα παρακάτω:

• IMO’s “Safe, Secure and Efficient Shipping on Clean Oceans” Program, Prof. Balkin

• International Conventions and Maritime Law, Prof. Davies

• Maritime Personal Injury, Prof. deGravelles

• Maritime Arbitration, Prof. Dodson

• Introduction to the Law of the Sea, Prof. Handl

• The Changing Arctic: A New Challenge to the Law of the Sea, Prof. Koivurova

• The International Regime of Underwater Cultural Heritage, Prof. Scovazzi

• Vessel Documentation and Finance, Prof. Kling

Γιάννης Καραμιχάλης



Οι υπότροφοι του Ινστιτούτου υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δύο έως τέσσερα από τα παραπάνω αναφερόμενα μαθήματα και να λάβουν μέρος στις τελικές εξετάσεις των μαθημάτων αυτών για την απόκτηση ειδικού Διπλώματος.

Ιόλη Σταματέλου