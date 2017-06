Grecka Panorama 2017: Στο επίκεντρο της μεγάλης ζήτησης για Ελλάδα!

Σε συνέχεια της 2ης μεγάλης έκθεσης για την Ελλάδα στη Βαρσοβία τον περασμένο Δεκέμβριο, ξεκινούν πυρετωδώς οι ετοιμασίες και οι ανακοινώσεις συμμετοχών για την 3η διοργάνωση της GRECKA PANORAMΑ, αλλά και την 2η GREEK FOOD SHOW η οποία θα εμπλουτιστεί με πολλές νέες εκδηλώσεις και δρώμενα για τους επαγγελματίες και το κοινό.



Το ενδιαφέρον αναμένεται αυξημένο, καθότι σύμφωνα με την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Πολωνίας, οι κρατήσεις για την Ελλάδα αυτήν την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή δείχνουν σημαντική αύξηση που, σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει ακόμη και τριψήφια ποσοστά!

Ειδικότερα, στα μέσα Μαίου η Ελλάδα ήταν πρώτη στις προτιμήσεις των Πολωνών επισκεπτών, σημειώνοντας αύξηση κρατήσεων της τάξεως του 43% - σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο κρατήσεων το 2016. Πρώτη λοιπόν η Ελλάδα στους προορισμούς διακοπών, ακολουθούμενη από την Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Αίγυπτο, την Τουρκία.



Οι σημαντικότεροι ελληνικοί προορισμοί που ξεχωρίζουν σε ποσοστό αύξησης κρατήσεων είναι το Ηράκλειο Κρήτης (42%), η Ζάκυνθος (35%), η Κέρκυρα (26%), η Ρόδος (51%), τα Χανιά (22%), η Κως (100%) και η Θεσσαλονίκη (59%).

Με περισσότερους από 850.000 Πολωνούς που επισκέφθηκαν την χώρα μας το 2016,οι προβλέψεις μιλούν για μία επιπλέον αύξηση για τη φετινή περίοδο της τάξης του 10-15%. Εξίσου σημαντική αναμένεται και την τρίτη χρονιά στην GRECKA PANORAMA να είναι η στήριξη των μεγαλύτερων tour operators που φέρνουν τουρισμό στην Ελλάδα, οι οποίοι ειδικά και μόνο για τις ημερομηνίες της έκθεσης θα προωθούν δυναμικά πωλήσεις για την επόμενη τουριστική περίοδο. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τους TUI, GRECOS, NECKERMAN, RAINBOW, WEZYR, MOUZENIDIS TRAVEL, FLY.PL, NETHOLIDAY, 7ISLANDS, BEST REISEN, κ.α.



Οι εκθέσεις GREKCA PANORAMA διοργανώνονται κατ αποκλειστικότητα από την εταιρία North Events και τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Βαρσοβία, του ΕΟΤ, του ΣΕΤΕ, του ΞΕΕ, της ΠΟΞ, της fedΗΑΤΤΑ, της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Πολωνίας (PZOT), του Επιμελητηρίου Τουριστικών Επιχειρήσεων της Πολωνίας (PIT) και του Συνδέσμου Ελλήνων Επιχειρηματιών Πολωνίας “ΕΡΜΗΣ".

Αντίστοιχα οι εκθέσεις GREEK FOOD SHOW τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της UNESCO, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ», του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, της World Association of Chefs Societies, Chef’s Club of Greece Poland Branch, και της The Greek Gourmet.



Οι εγγραφές και για τις 2 διοργανώσεις GRECKA PANORAMA & GREEK FOOD SHOW που θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο PGE Narodowy, στο Εθνικό Στάδιο της Βαρσοβίας (1-2-3.12.2017), έχουν ξεκινήσει από τον Μάιο, με ιδιαίτερα οφέλη για τους εκθέτες του τουρισμού αλλά και εξειδικευμένο πρόγραμμα για τους επαγγελματίες των εξαγωγών. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της North Events στην Ελλάδα +30 210 9713281, +30 210 9734859.

Αποκλειστικός συνεργάτης για τα Δωδεκάνησα, Praxis Plus, 2241024095