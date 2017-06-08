Οι αριστούχοι μαθητές των λυκείων της Ρόδου

Οι μαθητές της Α’ και Β’ τάξης που αρίστευσαν, ανακοινώθηκαν χθες από το 1ο, 2ο και 3ο Λύκειο Ρόδου.
Ειδικότερα ανά σχολείο και τάξη οι μαθητές που αρίστευσαν είναι:
1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ)
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- ΕΙΡΗΝΗ 20
2 ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 19,9
3 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 19,9
4 ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19,9
5 ΤΡΟΥΜΟΥΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19,9
6 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19,8
7 ΚΑΝΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 19,8
8 ΑΡΝΙΚΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19,7
9 ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19,7
10 ΣΤΑΜΑΤΟΥΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 19,7
11 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,6
12 ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19,6
13 ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19,5
14 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 19,4
15 ΛΟΥΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 19,4
16 ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ 19,4
17 ΚΑΛΤΣΗ ΣΟΦΙΑ 19,3
18 ΚΑΡΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19,3
19 ΣΟΥΛΟΥΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ 19,3
20 ΤΕΛΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19,3
21 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,2
22 ΠΑΥΛΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19,1
23 ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΕΡΣΕΑΣ 19
24 ΜΟΡΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19
25 ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19
26 ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19
27 ΧΙΩΝΗ-ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19
28 ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18,9
29 ΚΟΝΤΟΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΕΒΕΛΙΝΑ 18,9
30 ΠΕΛΙΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18,9
31 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΠΡΑΞΙΘΕΑ 18,9
32 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18,8
33 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΕΤΡΟΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18,7
34 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18,7
35 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 18,7
36 ΦΩΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 18,7
37 ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΤΑΤΙΑΝΑ 18,6
38 ΝΑΚΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18,6
39 ΚΟΒΑΤΣΕΒΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 18,5
40 ΣΑΒΕΛΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18,5
41 ΣΑΡΡΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18,5
42 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 18,4
43 ΚΟΒΑΤΣΕΒΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 18,4
44 ΝΟΤΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 18,4
45 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 18,4
46 ΤΣΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18,2
47 ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 18,2
48 ΤΣΙΤΣΕΚΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 18,1
49 ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 18,1
Β ΤΑΞΗ
1 ΜΑΣΤΗ ΔΟΞΑ 19,9
2 ΜΑΤΖΑΝΟΥ ΖΩΗ-ΚΥΡΟΥΛΑ 19,7
3 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 19,6
4 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19,5
5 ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΑ 19,5
6 ΚΡΑΛΛΗ ΚΟΚΩΝΑ ΣΑΒΒΙΝΑ 19,3
7 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 19,2
8 ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 19
9 ΜΑΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 19
10 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19
11 ΨΥΛΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 19
12 ΚΕΦΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18,9
13 ΚΛΩΝΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18,9
14 ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18,8
15 ΠΕΤΡΟΥΜΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18,8
16 ΑΝΘΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 18,6
17 ΓΕΩΡΓΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 18,6
18 ΠΑΝΤΕΛΛΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 18,6
19 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 18,4
20 ΜΕΝΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ 18,4
21 ΣΦΟΥΓΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 18,4
22 ΤΕΡΝΕΖΗ ΕΛΠΙΔΑ 18,4
23 ΦΛΑΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ 18,4
24 ΔΟΣΠΡΑ ΜΑΡΙΑ 18,1
25 ΠΕΡΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ 18,1
26 ΠΡΟΚΟΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΧΡΗΣΤΟΣ 18,1
27 ΤΣΟΚΟΥ ΕΜΑΝΟΥΕΛ 18,1
2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟ)
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗ ΦΛΩΡΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 19,7
2 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 19,6
3 ΓΚΟΥΜΑ ΑΝΝΑ 18,9
4 ΣΕΒΔΑΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18,9
5 ΔΟΥΚΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΕΛΕΟΝΩΡΑ 18,7
6 ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΑΘΗΝΑ 18,7
7 ΚΩΤΙΑΔΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 18,7
8 ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18,7
9 ΜΑΝΩΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18,6
10 ΔΟΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΙΩΑΝΝΑ 18,5
11 ΚΟΥΡΕΤΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ 18,3
12 ΣΠΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18,3
13 ΓΙΔΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 18,2
14 ΚΑΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18,2
15 ΛΑΝΔΡΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ 18,1
16 ΜΑΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18,1
17 ΣΥΚΑΛΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 18,1
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19,8
2 ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19,8
3 ΣΠΑΝΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ 19,8
4 ΤΕΡΕΖΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 19,6
5 ΧΟΥΛΗ ΖΩΟΠΗΓΗ 19,6
6 ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19,3
7 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 19,3
8 ΔΗΜΗΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19
9 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18,7
10 ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,7
11 ΓΙΑΛΛΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΑ 18,5
12 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18,4
13 ΓΡΑΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 18,2
14 ΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ 18,2
15 ΔΑΛΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 18,1
3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19,8
2 ΜΟΝΟΓΙΟΥΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 19,6
3 ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19,6
4 ΚΑΣΙΩΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 19,5
5 ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19,5
6 ΚΟΛΑΙΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ 19,4
7 ΜΥΛΩΝΑ ΑΝΝΑ 19,3
8 ΧΟΥΒΕΛΜΑΝ ΜΑΡΙΑ -ΒΙΛΛΗ-ΝΙΚΟΛ 19,3
9 ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19,2
10 ΓΕΩΡΓΑ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΜΑΡΙΑ 19,1
11 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 19,1
12 ΛΙΑΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 19
13 ΡΑΜΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 19
14 ΡΟΜΠΑ ΜΑΡΙΑ 19
15 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ 19
16 ΤΣΟΥΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19
17 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 18,9
18 ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ 18,8
19 ΜΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,8
20 ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΟΥ-KΑΡΑΜΗΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 18,8
21 ΜΕΛΕΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18,7
22 ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 18,7
23 ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΦΟΥΛΑ- ΓΕΩΡΓΙΑ 18,7
24 ΓΚΙΚΑ ΑΝΘΗ 18,6
25 ΓΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18,6
26 ΔΡΑΓΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 18,6
27 ΚΑΤΣΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18,6
28 ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 18,6
29 ΚΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΡΩΞΑΝΗ 18,5
30 ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18,5
31 ΤΣΑΚΙΡΗ ΝΙΚΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 18,5
32 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΜΑΡΙΑ 18,3
33 ΜΠΕΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 18,3
34 ΠΟΤΣΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ 18,3
35 ΤΟΥΡΟΥΜ-ΟΓΛΟΥ ΕΜΠΡΟΥ 18,3
36 ΧΑΝΤΖΙΓΕΒΑ (KHANDZHYYEVA) ΣΙΜΠΕΛ (SIBEL) 18,3
37 ΣΙΑΛΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18,2
38 ΤΡΙΓΕΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18,2
39 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 18,1
40 ΔΗΜΗΤΡΕΣΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18,1
41 ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18,1
42 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18,1
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 19,8
2 ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 19,6
3 ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΑΝΑΗ 19,5
4 ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,5
5 ΜΑΓΚΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 19,5
6 ΠΕΣΤΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19,5
7 ΜΑΝΤΑ ΑΝΝΑ 19,4
8 ΠΟΤΑΜΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ 19,4
9 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19,4
10 ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΡΟΝΤΙΑΝ 19,3
11 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19,3
12 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 19,2
13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 19,1
14 ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19,1
15 ΜΑΡΙΕΤΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ 19,1
16 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19
17 ΚΟΥΡΟΥΝΑ ΑΣΗΜΙΝΑ 19
18 ΜΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 19
19 ΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19
20 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19
21 ΣΥΚΑΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18,9
22 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18,8
23 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18,7
24 ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 18,7
25 ΚΑΛΛΙΓΑ ΜΑΡΙΑ 18,7
26 ΦΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18,7
27 ΑΛΒΑΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ -ΛΥΔΙΑ 18,6
28 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18,5
29 ΚΑΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 18,5
30 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18,5
31 ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18,5
32 ΚΙΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18,4
33 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 18,3
34 ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΑ 18,3
35 ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18,3
36 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18,2
37 ΠΙΤΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 18,2
38 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ 18,2
Οι αριστούχοι μαθητές των λυκείων της Ρόδου
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