Σημαντικές ανακοινώσεις στο πολιτιστικό συμπόσιο Δωδεκανήσου

Η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου, θα πραγματοποιήσει το Κ΄ Πολιτιστικό Συμπόσιο Δωδεκανήσου στη Ρόδο και στο Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Άνω.

Το Συμπόσιο περιλαμβάνει συνολικά 61 επιστημονικές ανακοινώσεις αναφερόμενες στην Ιστορία, την Αρχαιολογία, τη Γλωσσολογία, τη Λαογραφία, τη Γραμματολογία, το Περιβάλλον κλπ. της Δωδεκανήσου, οι οποίες θ’ ακουστούν κατά τις ακόλουθες συνεδρίες:

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017, ώρα 18.30 - 21.00.

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, ώρα 09.30 – 13.15 και 18.30 – 21.45.

Σάββατο 1 Ιουλίου 2017, ώρα 09.30 – 13.15 και 18.30 – 21.45

Κυριακή 2 Ιουλίου 2017, ώρα 10.30 -13.30.

Eιδικότερα το πρόγραμμα του συμποσίου έχει ως εξής:

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017-05-30. Απογευματινή συνεδρίαση.

Πρόεδρος: Χαρά Κοσεγιάν, Γ. Γραμματέας Σ.Γ.Τ. σχολική σύμβουλος φιλολόγων Δωδεκανήσου, λογοτέχνις.

18.30 – 19.00 Υποδοχή Συνέδρων

19.00 – 20.00 Έναρξη – Χαιρετισμοί

20.00 – 20.15 Κυριάκος – Παντελεήμων Μάγος, αρχιτέκτων MS

Συνεισηγητές:

1. Γιώργος Κολλίγρης, πολιτικός μηχανικός,

2. Λευτέρης Γλεντής, μηχανολόγος μηχανικός,

3. Αντώνης Χαλκιάς, σκηνογράφος.

- Μελέτες αποκατάστασης Εθνικού Θεάτρου Ρόδου. Το δυναμικό αποτέλεσμα μιας συλλογικής πρωτοβουλίας.

20.15 – 20.30 Κώστας Σκανδαλίδης, συνταξ. τραπεζικός, συγγραφέας- Μια ιστορική προσέγγιση στους συμμαχικούς βομβαρδι-

σμούς της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου και τις καταστροφές των μνημείων κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

20.30 – 20.45 Νικόλαος Φρόνας, ιατρός γαστρεντερολόγος, Πρόεδρος Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου

- Το ιστορικό της δημιουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Ρόδου

20.45 – 21.00 Παναγιώτης Βενέρης, Διευθυντής Περιβάλλοντος – Χωροταξίας Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. - Αστυπάλαια: Νύμφη της Δωδεκανήσου με κυκλαδίτικη φορεσιά.

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Πρωινή συνεδρίαση

Πρόεδρος: Κυριάκος – Παντελεήμων Μάγος, αρχιτέκτων M.S.

09.30 – 09.45 Κωνσταντίνος Φαρμακίδης, αρχιτέκτων μηχανικός- Ο πολεοδομικός σχεδιασμός της ιταλικής περιόδου και η

αστική ανάπτυξη της πόλης της Ρόδου.

09.45 – 10.00 Άγγελος - Ευθύμιος Χατζάτογλου, φοιτητής Αρχιτεκτονικής- Προβολή και περιγραφή του ντοκιμαντέρ που υλοποίησα

για το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου στο πλαίσιο της ερευνητικής μου εργασίας με τίτλο «Η εξερεύνηση ενός μνημείου».

10.00 – 10.15 Πάρις Παπαθεοδώρου, αρχιτέκτων μηχανικός MSC - Εθνικό Θέατρο ή θέατρο του παραλόγου;

10.15 – 10.30 Γιώργος Σκιαδόπουλος, αρχιτέκτων μηχανικός - Ανάδειξη της δωδεκανήσιας αρχιτεκτονικής μέσα από το-

πικές δράσεις υπερτοπικής εμβέλειας.

10.30 - 10.45 Ιουλία Παπαευτυχίου, Δρ αρχιτέκτων μηχανικός – εκπαιδευτικός- Οι παρεμβάσεις αρχιτεκτονικής τοπίου στα ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα και η προβολή τους στον 21ο αιώνα.

10.45 – 11.00 Μαρία – Χριστίνα Γεωργαλλή, Δρ αρχιτέκτων. Τα οικιστικά μνημεία της Λίνδου από την θεμελίωσή τους έως σήμερα: Αρχιτεκτονική και πολεοδομία.

11.00 – 11.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Γιώργος Σκιαδόπουλος, αρχιτέκτων μηχανικός

11.15 – 11.30 Αικατερίνη Μανούσου – Ντέλλα, Δρ αρχιτέκτων- Η δημιουργία και εξέλιξη της οχυρωμένης πόλης της Νεραντζιάς στην Κω.

11.30 – 11.45 Χρυσούλα Ζουμπά, περιβαλλοντολόγος- Κως, 23 Απριλίου 1933, Κυριακή του Θωμά, γιορτή του Αγίου Γεωργίου, 8:05 π.μ.

11.45 – 12.00 Αναστάσιος Κουντούρης, φιλόλογος, δρ Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο Παν/μιο Αιγαίου

Συνεισηγητές:

1. Καλλιόπη Κουντούρη, φιλόλογος, δρ. Ιστορίας της Τέχνης στο Παν/μιο Αιγαίου

2. Βαρβάρα Γαλανού, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου, κάτοχος Μάστερ- Αμερικανοί περιηγητές στη μεταπολεμική Ελλάδα: Ο Robert Lax και η Κάλυμνος

12.00 – 12.15 Χαρά Κοσεγιάν, σχολική σύμβουλος φιλολόγων Δωδεκανήσου – λογοτέχνις. - Περιδιάβαση στον λόγο του ποιητή *ημήτρη Τσαλουμά.

12.15 – 12.30 Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, εκπαιδευτικός – μουσικολόγος, πρωτοψάλτη- Η παλαιά και η νεότερη ψαλτική παράδοση της Καλύμνου.

12.30 – 12.45 Νικόλαος Τιάκας, φιλόλογος, τελειόφοιτος Μεταπτυχιακού Λαογραφίας- Το κουβούκλιο του Επιταφίου στον Ιερό Ναό Κοίμησης της

Θεοτόκου Ιαλυσού (Τριαντών) Ρόδου. Η κατασκευή και οι τελετουργίες που την περιβάλλουν.

12.45 – 13.15 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Απογευματινή συνεδρίαση

Πρόεδρος: Γιώργος Κατσαδώρος,

Επίκουρος καθηγητής Λαογραφίας Παν/μίου Αιγαίου

18.30 – 18.45 Αναστασία Ζέζου, Δρ Παιδικής Λογοτεχνίας, νηπιαγωγός - Η παραδοσιακή ενδυμασία του Έμπωνα Ρόδου: Διδακτική παρέμβαση στο νηπιαγωγείο.

18.45 – 19.00 Μαργαρίτα Ιωάννου, φιλόλογος, νεοελληνίστρια - «Καλῶς πλεονάσας τό τάλαντον, δωρεάν τοῖς βουλομένοις μεταδιδούς τῆς αὐτοῦ σοφίας τε καί παιδεύσεως τοῖς κατά Πάτμον φοιτήσασι». Η θεματογραφία του διδασκάλου Γεράσιμου Βυζάντιου (†1740) σε αθηναϊκούς κώδικες.

19.00 – 19.15 Ναθαναήλ Διακοπαναγιώτης, μητροπολίτης Κώου και Νισύρου - Ο κώδικας που περιέχει τα στιχηρά του μητροπολίτου Ρόδου Μητροφάνους για την οσία Μελώ.

19.15 – 19.30 Νικολός Φαρμακίδης, πολιτικός μηχανικός - Βενέδικτος Ρώσος, ο «σπαχής» της Σύμης (1764-1840).

19.30 – 19.45 Βασιλική Χρυσανθοπούλου, κοινωνική ανθρωπολόγος, επ. καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών- Χορός, παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά στους Καλύμνιους του Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντας Η.Π.Α.

19.45 – 20.00 Βασίλης Γεργατσούλης, δρ Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών - Το φερμάνι της Καθαροδευτέρας του 1929 του Λάμπρου Σταματιάδη.

20.00 – 20.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Νίκος Φαρμακίδης, πολιτικός μηχανικός

20.15 – 20.30 Αικατερίνη Χειμωνέτου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαογραφικών Σπουδών- Σύγχρονες αφηγήσεις των θρύλων της Κάσου. Μια λαογραφική προσέγγιση.

20.30 – 20.45 Κωνσταντίνος Μηνάς, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

- Συμβολή Β στην ετυμολόγηση συμαϊκών λέξεων.

20.45 – 21.00 Γιώργος Κατσαδώρος, Επίκουρος καθηγητής Λαογραφίας Παν/μίου Αιγαίου

Συνεισηγητής: Χρήστος Θεολόγος, υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου- Εθιμικές αναπαραστάσεις: Το πασχαλιάτικο έθιμο «Βούρνες» στο χωριό Άγιος Ισίδωρος της Ρόδου.

21.00 – 21.15 Μανώλης Κασσώτης, μαθηματικός – συγγραφέας - Από την Συμη στην Ερυθρά Θάλασσα αναζητώντας μαργαριτάρια

21.15 – 21.30 Δέσποινα Νικόλη, ιστορικός

- Η σημασία της συνεισφοράς των εμπόρων σφουγγαριού στην πρόοδο της Σύμης.

21.30 – 21.45 Μαρία Ανδρουλάκη, ερευνήτρια, μουσικολόγος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. - Το τραγούδι της Παναγίας της Σκιαδενής στη Ρόδο ως έκφραση συναισθηματικής απόγνωσης και θρησκευτικής προ-σήλωσης.

Σάββατο, 1 Ιουλίου 2017

Πρωινή συνεδρίαση

Πρόεδρος: Φανή Σέρογλου, αρχαιολόγος

09.30 – 09.45 Ευαγγελία Δημητρίου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης - Επιτύμβιες στήλες από τον χώρο της υστεροαρχαϊκής και πρώιμης κλασικής Δωδεκανήσου. Συμβολή στη μελέτη των κοινωνικών προτύπων.

09.45 – 10.00 Αρχοντούλα Σκανδαλίδη, φιλόλογος - Γνήτες: Οι πρώτοι γνήσιοι Ρόδιοι. Γλωσσολογική και μυθολογική προσέγγιση.

10.00 – 10.15 Ευαγγελία Δήμα, αρχαιολόγος

Συνεισηγήτρια: Ελένη Τσακανίκα, αρχαιολόγος - Ροδίων θεατρικά: προσωπεία και ειδώλια ηθοποιών,

1015 – 10.30 Βασιλική Μαχαίρα, αρχαιολόγος, Κέντρο Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών- Ελληνική πλαστική στο Αιγαίο: Ρόδος και Δήλος, πόλοι δημιουργίας και διάδοσης.

10.30 – 10.45 Ιωάννης Μπαρδάνης, υποψήφιος διδάκτωρ αρχαιολογίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.- Ο R. U. Inglieri και η συμβολή του στη δημιουργία του αρχαιολογικού χάρτη της Ρόδου.

10.45 – 11.00 Νίκος Χριστοδουλίδης, αρχαιολόγος- Περίτεχνα αρχιτεκτονικά μέλη από ταφικό μνημείο της ροδιακής νεκρόπολης

11.00 – 11.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Νίκος Χριστοδουλίδης,

αρχαιολόγος

11.15 – 11.30 Βασιλική Ελευθερίου, Αρχιτέκτων μηχανικός ΥΠΠΟΑ, Διευθύντρια Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

- Το πρόγραμμα της απόδοσης μορφολογικών στοιχείων νέων αρχιτεκτονικών μελών κατά τις επεμβάσεις σε αρχαία μνημεία.

11.30 – 11.45 Sabine Neumann, αρχαιολόγος - The grottoes on the acropolis of Rhodes (Τα σπήλαια στην ακρόπολη της Ρόδου)

11.45 – 12.00 Μανόλης Στεφανάκης, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Συνεισηγητές:

1. Φανή Σέρογλου, αρχαιολόγος

2. Χαρίκλεια Παλαμιδά: αρχαιολόγος

- Ο ήλιος των Ροδίων. Η διάχυση ενός εικονογραφικού τύπου στην Μεσόγειο μέσα από την νομισματική κυκλοφορία και τους εμπορικούς αμφορείς.

12.00 – 12.15 Δημήτρης Σφακιανάκης, αρχαιολόγος

Συνεισηγήτρια: Φανή Σέρογλου, αρχαιολόγος

- Στο δίχτυ της Αράχνης ΙΙ: ο νησιωτικός μικρόκοσμος των Δωδεκανήσων ως κομβικός χώρος ενός μυθικού σκηνικού.

12.15 – 12.30 Αναστασία Δρελιώση – Ηρακλείδου, αρχαιολόγος- Από τη ροδιακή νεκρόπολη: τόποι ταφής, χώροι συγκεντρώσεων και τελετών, αποθέσεις απορριμμάτων.

12.30 – 12.45 Στέλλα Παλαιολόγου, αρχαιολόγος- Αρχαιοκαπηλία και παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων στη Δωδεκάνησο

12.45 – 13.15 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σάββατο 1η Ιουλίου 2017

Απογευματινή συνεδρίαση

Πρόεδρος: Κώστας Ιωάννου,

Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος Πνευματικού Ομίλου Κώων «Ο Φιλητάς»

18.30 – 18.45 Κωνσταντίνος Φάκκας, υποψ. διδάκτορας Αρχαίας Ιστορίας (ΕΚΠΑ) - Ο Τιβέριος στη Ρόδο. Η οκταετής εξορία του μελλοντικού αυτοκράτορα της Ρώμης στο νησί, όπως προκύπτει από τις γραμματειακές πηγές.

18.45 – 19.00 Μαρία Μιχαλάκη – Κόλλια, αρχαιολόγος. Χωροταξικός σχεδιασμός στην αρχαία πόλη της Ρόδου και προτάσεις για σύγχρονες παρεμβάσεις.

19.00 – 19.15 Μιχάλης Ασφενταγάκης, Υποψ. Δρ. Χριστιανικής και Βυζαντινής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. - Ο εντοίχιος διάκοσμος του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Κοκκιμίδη. Ένα ζωγραφικό σύνολο της δύσης του 17ου αιώνα στη Σύμη.

19.15 – 19.30 Ιωάννης Βολανάκης, δρ αρχαιολόγος, Έφορος Αρχαιοτήτων Ε.Τ.- Κνίδος: Μια πόλη της Ροδιακής Περαίας. Τα παλαιοχριστιανικά μνημεία αυτής.

19.30 – 19.45 Παναγιώτα Ψαρρή, αρχαιολόγος- Ιστορικά διατηρητέα μνημεία με χρήση κατοικίας στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

19.45 – 20.00 Σταύρος Παπαδόπουλος, δάσκαλος, διευθυντής 1ου Δ.Σ. Ιαλυσού, Δρ Ιστορίας της Εκπαίδευσης. - Τα Καθολικά Σχολεία στην πόλη της Ρόδου 1880-1930.

20.00 – 20.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Σταύρος Παπαδόπουλος,

δάσκαλος, διευθυντής 1ου Δ.Σ. Ιαλυσού, Δρ Ιστορίας της Εκπαίδευσης.

20.15 – 20.30 Θεοδόσης Διακογιάννης, συγγραφέας -ποιητής- Απόκρυφες διεργασίες του Τάγματος των Ιωαννιτών Ιπποτών για την απόκτηση ορισμένων ελληνικών νησιών κατά την επανάσταση του Γένους το 1821.

20.30 – 20.45 Κωνσταντίνος Μηνέττος, τ. Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. - Αγιογραφική παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού στον κοιμητηριακό ναό της Αγίας Αναστασίας στο Γεννάδι της Ρόδου.

20.45 – 21.00 Χάρης Κουτελάκης, Δρ Αρχαιολογίας – Ιστορικός - Σχέσεις Δωδεκανήσου και Κυκλάδων: Η περίπτωση της Τήνου και Σύρου από τα χρόνια της Φραγκοκρατίας μέχρι τον 18ο αιώνα.

21.00 – 21.15 Νίκος Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος,συγγραφέας - Καπετάν Μιχάλης Κόρακας, ο μεγάλος οπλαρχηγός της Κρήτης. Οι δεσμοί του με την Κάρπαθο και την Κάσο.

21.15 – 21.30 Κώστας Ιωάννου, εκπαιδευτικός, - Η Επίσημη Γνώση που διδασκόταν στα σχολεία της Κω στην Ιταλοκρατία μέσα από το Διδακτικό Υλικό, ο ρόλος των κατ’ οίκον εργασιών. Σχολική χρονιά 1938-1939.

21.30 – 21.45 Τίτσα Πιπίνου, συγγραφέας - Ατμόπλοιο SS Oria, έτος 1944. Μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες με θύματα πάνω από 4.000 Ιταλούς αιχμαλώτους, που μεταφέρονταν από τη Ρόδο.

Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Πρωινή συνεδρίαση

Πρόεδρος: Χρυσούλα Ζουμπά, περιβαλλοντολόγος

10.30 – 10.45 Μαρία Παπανικολάου, ιστορικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία. - Η ίδρυση και οργάνωση του Ιστορικού Αρχείου Δωδεκανήσου (ΙΑ*) την περίοδο 1947-1967.

10.45 – 11.00 Στυλιανός Χριστοφυλάκης, αρχιτέκτων - εικαστικός - Πανορμίτης Κουμιανός και Κώστας Κουμιανός. Οι θρυλικοί Δρύδες του Αιγαίου. Οι εξάγγελοι μιας ακόμα ανυπότακτης μνήμης.

11.00 – 11.15 Μαρία Ζαΐρη, φιλόλογος, πρώην Πρόεδρος Αναγνωστηρίου Καλύμνου «Αι Μούσαι».

- Νέα στοιχεία από τα γεγονότα του 1935 (5, 6, 7 Απριλίου) στην Κάλυμνο. Πετροπόλεμος – θάνατος Καζώνη.

11.15 – 11.30 Βενετία Σκευοφύλακα, μουσικός - Καρπάθιοι στην Μικρά Ασία τον 19ο και 20όν αιώνα.

11.30 – 11.45 Μηνάς Δασκαλάκης, συντ. πλοίαρχος Εμπορ. Ναυτικού - Η πειρατεία στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο από την αρχαιότητα μέχρι το 1835 και η εμπλοκή της Κάσου στην πειρατεία.

11.45 – 12.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Πρόεδρος: Νίκος Κωνσταντινίδης, οικονομολόγος, κοινωνιολόγος, συγγραφέΑς

12.00 – 12.15 Κατερίνα Μαρινάκη, λαογράφος – δημοσιογράφος - Τα δωδεκάνησα και η αγγειοπλαστική της Σίφνου

12.15 – 12.30 Μιλτιάδης Λογοθέτης, Δρ οικονομολόγος – συγγραφέας

- Παρουσίες δωδεκανησίων στην Ερμούπολη της Σύρου κατά τα μετεπαναστατικά χρόνια.

12.30 – 12.45 Μάνος Αναστασιάδης, Ζωγράφος, δρ. Παν/μίου Αιγαίου - Εικαστική έκφραση με αντικείμενο το χαρακτήρα των νησιών του Αιγαίου: Το παράδειγμα της Σαντορίνης σε αναφο-ρά με άλλα νησιά, όπως η Ρόδος και η Κάρπαθος.

12.45 – 13.00 Μανόλης Μακρής, συγγραφέας, πρόεδρος Σ.Γ.Τ. - Η ιστορική έρευνα στα αλύτρωτα Δωδεκάνησα

13.00 – 13.30 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ