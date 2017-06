Meet The Grill: Η νέα γαστρονομική άφιξη στο κέντρο της Ρόδου

Μια νέα άφιξη που μετρά μόλις λίγες μέρες παρουσίας στο χώρο του φαγητού, αποτελεί το "Meet the grill" έχοντας ήδη καταφέρει να αποκτήσει "φανατικό" κοινό.



Με υπέροχα ψημένα κρέατα, πλούσιες μερίδες και ιδανικούς συνδυασμούς, το Meet The Grill που βρίσκεται στο κέντρο της Ρόδου, είναι ο νέος "must" προορισμός για φαγητό.

Ένας μεγάλος φιλόξενος χώρος, με μίνιμαλ διακόσμηση και υπέροχες γευστικές προτάσεις μας περιμένει καθημερινά απο τη μια το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ, για να γευθούμε τα υπέροχα πιάτα του. Μπορείτε να επιλέξετε να φάτε στη μικρή αυλή του, στον μέσα χώρο ή ακόμη και στο μεγάλο μπαρ που διαθέτει, συνδυάζοντας το φαγητό με ποτό ή μπύρα.

Τα πιάτα, έχουν την υπογραφή του ταλαντούχου νεαρού σεφ Ελευθέριου Ντρέρη, όπου με τις γνώσεις του και την ομάδα του meet the grill απογειώνουν τις γεύσεις και σας προκαλούν να τα δοκιμάσετε.

Μπριζόλα μαύρου χοίρου με βελούδινο πουρέ πατάτας και σάλτσα μανιταριών με λάδι τρούφας, ταλιάτα από φιλέτο μοσχάρι με κρεμώδες σπανάκι, ψητά ντοματίνια, ρόκα και παρμεζάνα είναι δύο απο τα υπέροχα πιάτα που αξίζει να δοκιμάσετε.



Για τους λάτρεις των burger, το "meet the grill burger" από μοσχαρίσιο κιμά black angus καραμελωμένη πανσέτα, chutney ντομάτας, τσιπς παρμεζάνας, ρόκα και μαγιονέζα μανιταριού, θα σας κάνει να το επιλέγετε συνεχώς!

Meet the Grill

Γεωργίου Λέοντος & Κρήτης

τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977285076 / 6943114030

f: Meet The Grill

instagram: meet the grill