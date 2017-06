Τουρνουά προτζούνιορ από τον ΑΣΤΙΡ

Τουρνουά ποδοσφαίρου προτζούνιορ διοργανώμει αύριο στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων ο ΑΣΤΙΡ, σε συνεργασία με την ομάδα του Ορφέα κι έχοντας τη στήριξη του ΔΟΠΑΡ. Συνολικά συμμετοχή έχουν δηλώσει έξι ομάδες, Ορφέας, Διαγόρας, Ρόδος, Νίκη Ρόδου, Άγιος Ισιδώρος και Πάνθηρες. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 17.00, ενώ στις 17.30, όλες οι ομάδες θα δώσουν και δεύτερο παιχνίδι.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΩΡΑ 5:00 -5:30

ΓΗΠΕΔΟ Α ΟΡΦΕΑΣ VS ΠΑΝΘΗΡΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ Β ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ VS ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ Γ ΑΣ ΡΟΔΟΣ VS ΔΙΑΓΟΡΑΣ