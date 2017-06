Δυναμική πρόκριση της Ροδίτισσας χορεύτριας Μαριάννας Παπακωνσταντίνου στο "So you think you can dance"

Στην επόμενη φάση του talent show “So you think you can dance” προκρίθηκε το βράδυ της Παρασκευής η Ροδίτισα χορεύτρια Μαριάννα Παπακωνσταντίνου, καταφέροντας έτσι να καταπλήξει για μια ακόμα φορά με τις ικανότητές αλλά και το ταλέντο της, την κριτική επιτροπή και του τηλεθεατές του δημοφιλούς show.

Η Μαριάννα, απέσπασε και πάλι εξαιρετικές κριτικές από την επιτροπή των ειδικών που την αξιολόγησαν, μαζί με τον επίσης εξαίρετο χορευτή Αλεξάντερ, που αποτέλεσαν ζευγάρι.

Η ταλαντούχα Ροδίτισσα προκρίθηκε από τις ψήφους των τηλεθεατών στην επόμενη φάση του διαγωνισμού κάνοντας έτσι περήφανους για μια ακόμα φορά την οικογένεια, τους φίλους της και όλους τους συμπατριώτες μας.