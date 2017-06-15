Οι αριστούχοι μαθητές των γυμνασίων της Ρόδου

Ανακοινώθηκαν χθες οι αριστούχοι μαθητές του 1ου Ημερήσιου γυμνασίου Ρόδου, του 7ου γυμνασίου Ρόδου, του Γυμνασίου Καλυθιών καθώς και του ημερήσιου γυμνασίου Μασάρων.
Ειδικότερα ανά σχολείο και ανά τάξη οι μαθητές που αρίστευσαν είναι οι εξής:
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΑΪΒΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 13/14
2 ΚΑΛΑΕΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 13/14
3 ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 19 13/14
4 ΜΑΡΙΕΤΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 13/14
5 ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ 19 12/14
6 ΜΥΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19 12/14
7 ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 19 12/14
8 ΒΥΖΕΝΤΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 11/14
9 ΠΑΜΠΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 19 11/14
10 ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19 11/14
11 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 10/14
12 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 10/14
13 ΝΑΝΕΒ ΝΙΚΟΛΑΣ 19 9/13
14 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΗ 19 9/14
15 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 9/14
16 ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 8/14
17 ΤΣΟΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 19 8/14
18 ΜΠΑΣΤΙΑΛΗ ΙΖΛΑΛ 19 7/13
19 ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 19 7/14
20 ΣΠΙΝΟΥ ΤΖΕΟΡΤΖΙΑΝΑ - ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 19 7/14
21 ΤΣΙΡΑΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 7/14
22 ΖΩΓΡΑΦΗ ΡΑΦΑΕΛΛΑ 19 6/14
23 ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 19 5/14
24 ΜΙΚΚΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 19 5/14
25 ΦΥΛΤΖΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 5/14
26 ΒΑΓΓΕΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 4/14
27 ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ 19 4/14
28 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 19 3/13
29 ΔΙΑΚΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 3/13
30 ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 3/14
31 ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 19 3/14
32 ΤΣΟΥΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19 3/14
33 ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 3/14
34 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 19 2/14
35 ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 19 2/14
36 ΤΟΠΟΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 19 2/14
37 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 1/14
38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 1/14
39 ΠΡΕΝΤΙΤΣ ΜΑΡΚΟΣ 19 1/14
40 ΡΑΧΑΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 19 1/14
41 ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19
42 ΤΣΙΜΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 18 13/14
43 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 18 12/14
44 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 18 12/14
45 ΝΤΟΒΕΛΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18 11/14
46 ΚΟΕΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 18 10/14
47 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 18 9/14
48 ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 18 9/14
49 ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18 9/14
50 ΣΕΐΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 8/14
51 ΣΥΜΙΑΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΠΗ 18 8/14
52 ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΣΤΡΕΝΟΣ 18 7/14
53 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ 18 7/14
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 20
2 ΖΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΑΝΤΖΕΛΑ 20
3 ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 20
4 ΚΙΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 19 13/14
5 ΜΑΝΩΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 13/14
6 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ 19 13/14
7 ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ- ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 13/14
8 ΔΙΑΚΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 12/14
9 ΜΥΡΙΑΛΛΗ ΑΝΝΑ 19 12/14
10 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 19 12/14
11 ΡΟΥΤΖΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 12/14
12 ΒΑΡΔΕΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 11/14
13 ΜΑΛΛΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19 11/14
14 ΣΑΒΒΑΪΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 11/14
15 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19 11/14
16 ΓΙΑΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ 19 10/14
17 ΦΡΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 10/14
18 ΜΑΝΩΛΑΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ 19 9/14
19 ΣΑΛΑΧΟΥΡΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 19 9/14
20 ΡΟΥΣΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 19 8/14
21 ΣΑΒΒΑ ΑΝΝΑ 19 8/14
22 ΣΑΜΑΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΤΣΑ 19 8/14
23 ΚΟΣΜΑ ΑΘΗΝΑ- ΦΑΝΟΥΡΙΑ 19 7/14
24 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 6/14
25 ΜΑΡΓΚΟΣ ΕΛΣΑ ΣΟΦΙΑ 19 6/14
26 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ 19 6/14
27 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΑΓΓΕΛΟΣ- ΠΕΤΡΟΣ 19 6/14
28 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 4/14
29 ΜΑΤΣΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 19 2/14
30 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 19
31 ΚΩΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 18 13/14
32 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18 13/14
33 ΖΟΥΠΑ ΡΕΖΑΡΤΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18 12/14
34 ΚΩΣΤΑΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 12/14
35 ΜΕΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 18 12/14
36 ΤΣΟΥΒΑΛΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18 12/14
37 ΜΙΤΖΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 11/14
38 ΝΤΟΒΕΛΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 11/14
39 ΜΠΟΓΚΝΤΑΝΙ (BOGDANI) ΡΟΣΕΛΑ (ROSELA) 18 8/11
40 ΠΑΝΑΓΟΣ ΗΛΙΑΣ 18 9/14
41 ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18 8/14
42 ΠΛΑΤΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 18 7/14
43 ΦΛΑΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 7/14
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 20
2 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 20
3 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19 13/14
4 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ 19 13/14
5 ΚΑΤΤΑΒΕΝΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ 19 13/14
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 19 13/14
7 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 19 13/14
8 ΠΛΑΤΗ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΡΟΛΙΝΑ 19 13/14
9 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ 19 12/14
10 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 11/14
11 ΖΑΡΙΦΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 19 11/14
12 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 19 11/14
13 ΤΥΡΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 11/14
14 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ 19 10/14
15 ΚΑΡΑΚΙΖΑ Η ΠΑΠΑΘΑΡΡΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 19 8/13
16 ΜΠΑΣΤΙΑΛΗ ΣΕΡΙΦ 19 8/13
17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ 19 7/13
18 ΖΕΡΒΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 19 7/14
19 ΛΕΣΙΩΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19 7/14
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 19 5/14
21 ΜΠΟΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/14
22 ΤΣΙΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 5/14
23 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ 19 4/14
24 ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19 4/14
25 ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 4/14
26 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19 4/14
27 ΜΠΑΡΔΙ (BARDHI) ΚΡΙΣΤΙΝΑ (KRISTINA) 19 3/14
28 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 2/14
29 ΠΕΣΥΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19
30 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 13/14
31 ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΑΡΗΣ 18 12/14
32 ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18 12/14
33 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 18 11/14
34 ΜΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ 18 10/14
35 ΠΕΣΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 18 10/14
36 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 18 7/14
37 ΚΩΣΤΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 7/14
38 ΤΣΟΥΚΟΥ(TSUKU) ΚΡΙΣΤΙΑΝ (KRISTJAN) 18 7/14
7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΛΥΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 19 12/14
2 ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 19 12/14
3 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 10/14
4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 19 9/14
5 ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 9/14
6 ΛΑΜΠΙΡΗ ΑΝΝΑ 19 9/14
7 ΡΑΦΤΗ ΔΙΚΑΙΑ 19 9/14
8 ΠΑΓΩΜΕΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19 8/14
9 ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 19 7/14
10 ΚΟΥΛΛΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 19 6/14
11 ΝΙΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 6/14
12 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 1/14
13 ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19 1/14
14 ΖΙΚΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 12/14
15 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 18 11/14
16 ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΕΛΠΙΔΑ 18 10/14
17 ΒΔΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -ΜΙΧΑΗΛ 18 7/14
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΦΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ- ΚΑΘΟΛΙΚΗ 20
2 ΚΑΤΣΙΚΑΝΤΑΗ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ 19 13/14
3 ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 19 13/14
4 ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 19 12/14
5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 11/14
6 ΡΑΝΤΟΝΙΑ ΧΕΛΕΝΗ 19 8/14
7 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 19 6/14
8 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 4/14
9 ΦΑΝΑΡΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 19 2/14
10 ΦΑΝΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 18 13/14
11 ΑΤΣΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ 18 11/14
12 ΑΧΛΑΔΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18 10/14
13 ΒΟΛΙΤΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 18 10/14
14 ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18 7/14
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΓΕΩΡΓΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 19 12/14
2 ΤΣΑΤΣΑΛΗ ΔΩΡΟΘΕΑ 19 12/14
3 ΤΡΙΓΕΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 19 11/14
4 ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 11/14
5 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΣΕΒΑΣΤΗ - ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 11/14
6 ΓΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 19 10/14
7 ΖΗΣΗ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 19 10/14
8 ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΟΡΝΕΛΑ 19 9/14
9 ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 19 7/14
10 ΠΑΠΑΔΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 19 7/14
11 ΓΙΩΡΓΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 19 5/13
12 ΠΛΑΣΤΡΟΥΓΓΗ ΔΟΥΚΙΣΣΑ 19 5/14
13 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΜΑΡΙΑ 19 4/14
14 ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ 19 3/14
15 ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 3/14
16 ΚΟΛΟΜΠΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 3/14
17 ΜΕΤΑΪ ΙΛΝΤΑ 19 1/14
18 ΞΑΝΘΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 19 1/14
19 ΜΑΪΚΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ 19
20 ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 19
21 ΜΑΙΡΗ ΦΑΙΔΡΑ-ΝΙΚΟΛΕΤΑ 18 10/14
22 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 18 9/14
23 ΝΤΕΜΟ ΑΝΤΖΕΛΑ 18 8/14
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΓΙΑΝΤΣΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 19,13
2 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 19,12
3 ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 19,8
4 ΜΟΥΣΛΗ ΜΑΡΙΑ 19,6
5 ΙΑΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19,4
6 ΜΗΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19,4
7 ΧΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 19,4
8 ΓΙΑΝΝΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 19,3
9 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19,3
10 ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 19,0
11 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 18,12
12 ΣΤΑΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18,12
13 ΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18,12
14 ΧΩΡΑΦΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18,11
15 ΣΤΑΥΡΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 18,9
16 LUSHI FABIO 18,8
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19,13
2 ΠΑΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19,9
3 ΣΤΑΤΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19,8
4 ΚΑΤΣΙΔΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19,6
5 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 19,5
6 ΠΑΝΤΕΛΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 19,5
7 ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΛΑΖΑΡΟΣ 19,1
8 ΤΣΟΡΓΙΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ 19,0
9 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ 18,12
10 ΤΑΒΟΥΛΑ-ΚΑΒΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 18,9
11 ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18,7
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΣΑΜΠΑΝΙ ΤΖΟΑΝΑ 19,11
2 ΚΑΤΣΙΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 19,10
3 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 19,9
4 ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19,5
5 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19,3
6 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΚΟΛΙΟ 19,0
7 ΚΟΥΝΕΛΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 19,0
8 ΜΕΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18,13
9 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 18,12
10 ΛΑΖΙ ΡΟΜΙΝΑ 18,12
11 ΝΤΕΒΑ ΑΡΛΙΝΤΑ 18,12
12 ΜΑΤΣΑΜΑ ΟΛΓΑ 18,10
13 ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΓΙΑΝΟΣ 18,8
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΣΑΡΩΝ ΡΟΔΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΚΛΗΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ 19 5/12
2 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 19 1/12
3 ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 18 8/12
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΝΕΦΕΛΗ 19 6/13
2 ΧΑΣΑΝΙ ΜΑΝΤΕΛΑ 19 5/13
3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 19 3/13
4 ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 18 7/13
5 ΔΑΪΡΕΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18 7/13
6 ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΕΡΟΠΗ 18 7/13
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΠΡΟΚΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 19 12/13
2 ΑΘΑΝΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 11/13
3 ΚΑΝΤΑΡΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 11/13
4 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΔΟΜΝΑ 19 7/13
5 ΖΑΛΑΒΡΑ ΦΑΙΔΡΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 6/13
6 ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 19 3/13
7 ΛΑΖΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 19 2/13
8 ΔΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19
9 ΤΖΑΧΟΛΙ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 19
10 ΠΑΡΙΣΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 9/13
Οι αριστούχοι μαθητές των γυμνασίων της Ρόδου
Ημερομηνία
Κατηγορίες
Στείλε το άρθρο σε μήνυμα στο FB
Ανακοινώθηκαν χθες οι αριστούχοι μαθητές του 1ου Ημερήσιου γυμνασίου Ρόδου, του 7ου γυμνασίου Ρόδου, του Γυμνασίου Καλυθιών καθώς και του ημερήσιου γυμνασίου Μασάρων.
Tο rodiaki.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο κάθε αναγνώστης έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.Παρακαλούμε πολύ, τηρείτε τους κανόνες καλής συμπεριφοράς έναντι των υπολοίπων σχολιαστών και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια. Τα σχόλια με ύβρεις αποδημοσιεύονται αυτόματα. Επίσης, όποια σχόλια είναι συκοφαντικά ή υβριστικά θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Σχολιαστές που επαναλαμβανόμενα προκαλούν ή υβρίζουν άλλους σχολιαστές θα αποκλείονται χωρίς προειδοποίηση