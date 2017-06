Έντονη αντίδραση για τους πράκτορες από την Ευαγγελία Παναή

Την έντονη αντίδρασή της για τις οργανωμένες εκδρομές που γίνονται από τη Ρόδο στην Τουρκία, εκφράζει η δημοτική σύμβουλος Ρόδου κα Ευαγγελία Παναή.

Στην επιστολή – σχόλιο της αναφέρει συγκεκριμένα:

«Τί ανάγκη έχουμε από ανταγωνιστές, αφού ξέρουμε να βγάζουμε μόνοι μας τα μάτια μας;

Θερμά συγχαρητήρια σε εκείνους τους "Ροδίτες" επιχειρηματίες, που μοιράζουν τουρκικό διαφημιστικό φυλλάδιο, εκδοθέν από την Ένωση Τουρκικών Τουριστικών Πρακτορείων, το οποίο διαφημίζει διάφορα ταξιδιωτικά πακέτα στην Τουρκία, οργανωμένα εξ ολοκλήρου από την Τουρκία!

Το φυλλάδιο προσπαθεί να πείσει τους Τουρίστες που βρίσκονται για διακοπές στη Ρόδο, να αγοράσουν πλήρη πακέτα για την Τουρκία, - όχι απλά μονοήμερες εκδρομές, αλλά και διήμερες, με διάφορες δραστηριότητες, με παραμονή στην γείτονα! Οι τίτλοι του εξωφύλλου, τα λένε όλα: "Rhodes to Turkey Excursions" "Two Countries in One Holiday".

Δηλαδή, εκεί που όλοι σπάμε το κεφάλι μας πώς να αυξήσουμε τον τουρισμό στο νησί μας, πώς να ζωντανέψει λίγο η αγορά που αργοπεθαίνει μέσα στην μέγγενη του all inclusive, αυτοί οι κύριοι, -έναντι τιμήματος ασφαλώς- στέλνουν "πακέτο" στην Τουρκία, ακόμη και αυτούς τους τουρίστες που κατορθώνουμε να φέρουμε στη Ρόδο!

Μόνο ειρωνεία, που πηγάζει από οργή, μπορεί να αισθανθεί κάποιος που αγαπάει τον Τόπο του!...

"Πιό χαμηλά, Λόλα, μπορείς!"

Συγχαρητήρια "πατριώτες"!

Τί άλλο μπορείτε να κάνετε κατά του Νησιού σας, έναντι αργυρίων;

Ευαγγελία Παναή

Φιλόλογος-Επιχειρηματίας-Δημοτική Σύμβουλος Ρόδου»