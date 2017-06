Προβολή της Ρόδου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Με πρωταρχικό στόχο την προώθηση και προβολή της Ρόδου ως τουριστικού προορισμού τεσσάρων εποχών, αλλά και ως εναλλακτικού προορισμού, καθώς και την ροή ταξιδιωτών υψηλού εισοδήματος από την περιοχή των Εμιράτων προς τη Ρόδο, ο Δήμος Ρόδου προγραμματίζει, σε συνεργασία με το “Ellines in Emirates”, δύο σημαντικές δράσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι δράσεις αφορούν σε ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στο έντυπο περιοδικό Explore Greece by Ellines in Emirates και στη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου μέσω της Διεύθυνσης Τουρισμού, στο 1st Ellines in Emirates Greek Travel Forum “Filoxenia” που θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου 2017 στο Dubai.

Για το σκοπό αυτό η αντιδήμαρχος Τουρισμού κα Μαρίζα Χατζηλαζάρου συναντήθηκε προχθές με τον εκδότη του “Ellines in Emirates”κο Γιώργο Γιαννάκη, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τουρισμού Δήμου Ρόδου, προκειμένου να συζητήσουν διεξοδικά για τις συγκεκριμένες δράσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινότητα των Ελλήνων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αριθμεί 10.000 άτομα, επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς, γιατρούς.

To “Ellines in Emirates: The Greek Side of Life” είναι ένα πολυδιάστατο μέσο επικοινωνίας το οποίο αποτελεί γέφυρα διασύνδεσης καθώς και επιχειρηματική πύλη ανάμεσα στα Εμιράτα και την Ελλάδα.

Αφορά δύο αγορές που αλληλεπιδρούν δυναμικά μέσω των Ελλήνων και την εξωστρεφή δράση τους, αλλά και του τουριστικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος από ένα στοχευμένο και αναμφισβήτητα υψηλής οικονομικής δυναμικής κοινό που παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον κίνησης από τα Εμιράτα προς την Ελλάδα.

Στις εκδόσεις της Ellines in Emirates συγκαταλέγονται: το προσωποκεντρικό περιοδικό Ellines in Emirates με Έλληνες που διακρίνονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το περιοδικό Explore Greece με αφιερώματα και προτάσεις για Τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και το περιοδικό Explore Greek Gastronomy πού αφορά στη Γαστρονομία της Ελλάδας.

«Στις προσπάθειες του δήμου για άνοιγμα σε νέες αγορές με απώτερο σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, εντάσσεται και η προβολή του νησιού με σημαντικές δράσεις στο Ντουμπάι και γενικώς στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων» επεσήμανε η αντιδήμαρχος Τουρισμού κα Μαρίζα Χατζηλαζάρου.

Αναλυτικότερα, οι δύο σημαντικές δράσεις του Δήμου Ρόδου, μέσω της Διεύθυνσης Τουρισμού, που θα στοχεύουν στην ενίσχυση και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου ποσοτικά και κυρίως ποιοτικά και θα απευθύνονται στην αγορά των 7 εμιράτων, των ΗΑΕ, είναι:

Ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στο έντυπο περιοδικό Explore Greece by Ellines in Emirates το οποίο θα προβάλει τις φυσικές ομορφιές, τη γαστρονομική παράδοση αλλά και την ιστορία του νησιού μαζί με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Θα αναφέρονται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο γαστρονομικός και ο πολιτιστικός τουρισμός με αναφορά στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους έτσι ώστε ο Δήμος Ρόδου να μην είναι μόνο καλοκαιρινός προορισμός αλλά τουριστική επιλογή όλο το χρόνο.

Παράλληλα το αφιέρωμα της Διεύθυνσης Τουρισμού θα αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό περιοδικό www.ellinesinemirates.com και θα υπάρχει συνεχόμενη ροή ενημερώσεων των δράσεων του νησιού στα Social media Facebook – Instagram του Ellines in Emirates.

Η συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο 1st Ellines in Emirates Greek Travel Forum “Filoxenia” που θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου 2017 στο Dubai.

Στόχος είναι η ροή ταξιδιωτών υψηλού εισοδήματος από την περιοχή των Εμιράτων προς τη Ρόδο , μετά από το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει αναπτυχθεί και συνεχίζει να μεγιστοποιείται τα τελευταία χρόνια από την περιοχή των Εμιράτων προς την Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός».

Στο 1st Ellines in Emirates Greek Travel Forum “Filoxenia” θα έχουν προσκληθεί Τουριστικά γραφεία, Tour operators και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι με προγραμματισμένα Β2Β ραντεβού θα συζητήσουν με την αντιπροσωπευτική αποστολή.

Τη φιλοξενία του κου Γιαννάκη στη Ρόδο ανέλαβαν καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί, τα ξενοδοχεία Atrium Platinum Luxury Resort Hotel and Spa, Μπελλασί Α.Ε.- Bellevue Suites, Γεωργάς Α.Ε. – Τουριστικές Επιχειρήσεις Ξενοδοχείο Plaza και Lindos Royal, ενώ για τις μετακινήσεις του μερίμνησε η εταιρία Στέργος Γιαννάς Α.Ε. Marathon Rent a car.