Οι αριστούχοι μαθητές των γυμνασίων Ρόδου

Ανακοινώθηκαν χθες οι αριστούχοι μαθητές  του 2ου ημερήσιου γυμνασίου Ρόδου, του 5ου ημερήσιου γυμνασίου-Καζούλλειο Παρθεναγωγείο, του ημερήσιου γυμνασίου Αρχαγγέλου καθώς και του γυμνασίου  και Λυκείου Γενναδίου.

Ειδικότερα ανά σχολείο και ανά τάξη οι μαθητές που αρίστευσαν είναι οι εξής:

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1    ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ    19 1/14    
2    ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΜΑΡΤΙΝ    19 6/14    
3    ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ    19 7/14        
4    ΕΚΙΖΛΕΡ ΣΕΡΚΑΝ    18 11/13    
5    ΗΡΑΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΥΡΑ    19 9/14        
6    ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    19 5/14      
7    ΙΟΒΤΣΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    19 7/14    
8    ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΟΥΖΑΝ    20    
9    ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ    19 3/14    
10    ΜΙΤΡΑΚΕ ΕΛΙΑΝΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ    19 3/13        
11    ΜΟΡΦΩΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ    18 12/14    
12    ΠΑΖΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ    18 12/13      
13    ΠΛΕΞΙΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ    20
14    ΣΑΡΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ    19 6/14        
15    ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    19 10/14    

Β’ ΤΑΞΗ
1    ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    18 13/14    
2    ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    19 3/14
3    ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ    18 12/14
4    ΚΙΤΣΑΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ    18 12/13
5    ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    18 10/14
6    ΜΑΝΩΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ    19 9/14
7    ΜΠΑΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ    18 8/14
8    ΝΕΓΚΡΟΥΣΤΟΥΕΒΑ-ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΝΤΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ     18 9/14
9    ΠΑΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    19 7/14    
10    ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ    19
11    ΤΖΕΛΑΪ ΑΝΙΤΑ    19 9/14
12    ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΙΝΤΙΚΑ    19 2/13

Γ’ ΤΑΞΗ
1    ΓΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    19 10/14
2    ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    19 7/14
3    ΜΟΡΦΩΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    19 1/14
4    ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    19 8/14
5    ΠΑΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    18 7/14
6    ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΝΙΚΗ    19 9/14
7    ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ    19 5/14    

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟ
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ
Α’ ΤΑΞΗ
1    ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ    20
2    ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΚΩΝ/ΝΑ    20
3    ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ    19 11/14
4    ΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ    19 10/14
5    ΒΥΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ    19 9/14
6    ΓΕΩΡΓΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ    19 8/13
7    ΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    19 8/14
8    ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    19 8/14
9    ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ    19 7/14
10    ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΧΑΡΙΣ    19 4/14
11    ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ    19 3/14
12    ΤΟΥΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ    19 3/14
13    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ    19 2/14
14    ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ    19 2/14
15    ΙΣΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ    19 1/14
16    ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ    19
17    ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ    18 13/14
18    ΜΑΝΩΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ    18 13/14
19    ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ    18 13/14
20    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ    18 13/14
21    ΘΑΡΡΕΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ    18 12/14
22    ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΜΑΡΙΝΑ    18 9/14
23    ΑΜΠΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ    18 7/14

Β’ ΤΑΞΗ
1    ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ    20
2    ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣ/ΝΤΗΣ    20
3    ΧΑΛΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ    20
4    ΓΚΟΓΚΟΥ ΘΕΟΚΛΕΙΑ    19 13/14
5    ΜΑΜΜΗ ΝΟΜΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    19 13/14
6    ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ    19 12/14
7    ΚΟΦΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ    19 12/14
8    ΤΕΡΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ    19 12/14
9    ΤΟΡΟΥΜΟΓΛΟΥ ΣΕΛΙΝΑ    19 12/14
10    ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ    19 12/14
11    ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ    19 12/14
12    ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ    19 10/14
13    ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΟΛ/ΠΟΣ    19 10/14
14    ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΣ/ΚΟΣ    19 7/14
15    ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ    19 6/14
16    ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ    19 5/14
17    ΓΙΑΝΝΕΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    19 4/14
18    ΚΑΠΕΤΑΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ    19 3/14
19    ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ    19 3/14
20    ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ    19 1/14
21    ΧΡΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    19 1/14
22    ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    19
23    ΜΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ    19
24    ΜΠΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    18 12/14
25    ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    18 12/14
26    ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ    18 11/14
27    ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣ    18 10/14

Γ’ ΤΑΞΗ
1    ΜΑΜΜΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ    20
2    ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ    19 13/14
3    ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ    19 13/14
4    ΤΣΑΚΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    19 13/14
5    ΑΜΠΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ     19 11/14
6    ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    19 11/14
7    ΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    19 10/14
8    ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ    19 10/14
9    ΔΗΜΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ    19 9/14
10    ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ    19 6/14
11    ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    19 3/14
12    ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ    19 3/14
13    ΑΓΓΟΥΡΑ ΗΛΙΑΝΑ    18 7/14

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1    ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ     20
2    ΟΙΚΟΥΤΑ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ    19 13/14
3    ΣΦΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ    19 13/14
4    ΔΗΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ    19 12/13
5    ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ    19 6/14
6    ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    19 5/14
7    ΜΑΡΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ    19 5/14

8    ΠΑΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ    19 2/14
9    ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ    19
10    ΓΚΑΜΨΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ    18 13/14
11    ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ    18 11/14
12    ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ    18 7/14
13    ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΑΝΙΗΛ    18 7/14

Β’ ΤΑΞΗ
1    ΔΗΜΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ    20
2    ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ    20
3    ΔΑΝΑ ΖΩΗ    19 13/14
4    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    19 11/14
5    ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ ΡΟΝΑΛΤΟ    19 11/14
6    ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 19 9/14
7    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ    19 2/14
8    ΓΚΑΜΨΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ    19
9    ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ    19
10    ΚΟΥΡΣΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    18 9/14
11    ΤΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    18 9/14
12    ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΕΦΡΑΙΜ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ     18 7/14
    
Γ’ ΤΑΞΗ
1    ΣΚΥΛΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ    20
2    ΡΟΥΣΟΥ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ    19 13/14
3    ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    19 11/13
4    ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ    19 11/14
5    ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    19 11/14
6    ΓΑΛΛΙΑ ΖΑΜΠΙΑ-ΜΙΚΑΕΛΑ    19 10/14
7    ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    19 10/14
8    ΠΛΑΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ    19 9/14

9    ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΣΕΒΑ    19 6/14
10    ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ     19 6/14
11    ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    19 4/14
12    ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    19 3/14
13    ΠΟΠΩΒ ΔΑΝΙΗΛ    18 10/14
14    VASILEVA MARIA     18 9/14

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1    ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    19 3/14    
2    ΚΟΙΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ    19 13/14
3    ΜΑΝΚΟΛΛΙ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ      19 11/14    
4    ΜΗΝΕΤΤΟΥ-ΚΑΖΑΝΙΚΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ    18 12/14     
5    ΟΠΡΙΣ ΡΟΜΠΕΡΤΟ    18 13/14         
6     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ     18 9/14     
            
Β’ ΤΑΞΗ
1    ΑΓΛΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ    19 10/14     
2    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΑΦΝΗ    19 12/14    
3    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ    19 4/14    
4    ΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ     19 9/14         
5    ΜΠΕΣΣΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    19 12/14      
6    ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑ    19 12/14  
7    ΣΕΛΙΜΑΙ  ΕΡΑΣΜΙΑ    19 1/14  
            
Γ’ ΤΑΞΗ    
1    ΒΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ    19 4/14
2    ΖΕΝΕΛΑΙ ΣΟΥΖΑΝΑ    18 10/14     
3    ΚΡΗΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ      18 7/14      
 4    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  ΘΕΟΔΩΡΑ     19 10/14          
            
ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1    ΚΑΤΣΑΚΙ ΡΑΦΑΕΛ     18,2     
2    ΚΟΙΛΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ     ΚΩΝΣΤΑΣ  19,0            
 
Β’ ΤΑΞΗ
1    ΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ     18,8     
2    ΖΑΡΙΤΣ ΜΙΛΙΤΣΑ     18,1

Γ’ ΤΑΞΗ
1    ΚΟΛΑ  ΦΛΟΡΙΑΝΑ     18,2           
2    ΛΑΖΕΛΛΑΡΙ  ΑΛΕΞΙ     18,4          
3    ΛΟΥΜΙ ΜΑΡΙΑ    18,3         
4    ΜΑΝΚΟΛΛΙ  ΠΑΟΛΑ     19,3      
5    ΜΠΑΡΔΟ  ΚΛΕΑ     18,1 