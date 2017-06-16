Οι αριστούχοι μαθητές των γυμνασίων Ρόδου

Ανακοινώθηκαν χθες οι αριστούχοι μαθητές του 2ου ημερήσιου γυμνασίου Ρόδου, του 5ου ημερήσιου γυμνασίου-Καζούλλειο Παρθεναγωγείο, του ημερήσιου γυμνασίου Αρχαγγέλου καθώς και του γυμνασίου και Λυκείου Γενναδίου.
Ειδικότερα ανά σχολείο και ανά τάξη οι μαθητές που αρίστευσαν είναι οι εξής:
2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 1/14
2 ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒ ΜΑΡΤΙΝ 19 6/14
3 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 19 7/14
4 ΕΚΙΖΛΕΡ ΣΕΡΚΑΝ 18 11/13
5 ΗΡΑΚΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΚΥΡΑ 19 9/14
6 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 19 5/14
7 ΙΟΒΤΣΕΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 7/14
8 ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΣΟΥΖΑΝ 20
9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 19 3/14
10 ΜΙΤΡΑΚΕ ΕΛΙΑΝΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΑ 19 3/13
11 ΜΟΡΦΩΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 18 12/14
12 ΠΑΖΙΝΑ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ 18 12/13
13 ΠΛΕΞΙΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 20
14 ΣΑΡΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 19 6/14
15 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 10/14
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 13/14
2 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 19 3/14
3 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 18 12/14
4 ΚΙΤΣΑΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 18 12/13
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 10/14
6 ΜΑΝΩΛΑ ΣΕΒΑΣΤΗ 19 9/14
7 ΜΠΑΡΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 18 8/14
8 ΝΕΓΚΡΟΥΣΤΟΥΕΒΑ-ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΝΤΑΡΙΑ-ΗΛΙΑΝΑ 18 9/14
9 ΠΑΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 7/14
10 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 19
11 ΤΖΕΛΑΪ ΑΝΙΤΑ 19 9/14
12 ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΙΝΤΙΚΑ 19 2/13
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΓΚΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 10/14
2 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 7/14
3 ΜΟΡΦΩΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 1/14
4 ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 8/14
5 ΠΑΖΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 7/14
6 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΣΟΦΙΑ-ΝΙΚΗ 19 9/14
7 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ-ΣΚΙΑΔΕΝΗ 19 5/14
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟ
ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ 20
2 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΚΩΝ/ΝΑ 20
3 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 19 11/14
4 ΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 10/14
5 ΒΥΡΙΝΗ ΣΟΦΙΑ 19 9/14
6 ΓΕΩΡΓΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 19 8/13
7 ΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 19 8/14
8 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 8/14
9 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 19 7/14
10 ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ-ΧΑΡΙΣ 19 4/14
11 ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 3/14
12 ΤΟΥΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 19 3/14
13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 19 2/14
14 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ 19 2/14
15 ΙΣΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 1/14
16 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 19
17 ΖΑΓΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 18 13/14
18 ΜΑΝΩΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ 18 13/14
19 ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 18 13/14
20 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18 13/14
21 ΘΑΡΡΕΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 18 12/14
22 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΜΑΡΙΝΑ 18 9/14
23 ΑΜΠΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 18 7/14
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 20
2 ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣ/ΝΤΗΣ 20
3 ΧΑΛΚΙΔΗ ΕΛΕΝΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 20
4 ΓΚΟΓΚΟΥ ΘΕΟΚΛΕΙΑ 19 13/14
5 ΜΑΜΜΗ ΝΟΜΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19 13/14
6 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 12/14
7 ΚΟΦΙΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 19 12/14
8 ΤΕΡΖΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 19 12/14
9 ΤΟΡΟΥΜΟΓΛΟΥ ΣΕΛΙΝΑ 19 12/14
10 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 19 12/14
11 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 19 12/14
12 ΓΟΝΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 19 10/14
13 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΟΛ/ΠΟΣ 19 10/14
14 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΤΣ/ΚΟΣ 19 7/14
15 ΝΙΣΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 19 6/14
16 ΛΟΥΚΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ 19 5/14
17 ΓΙΑΝΝΕΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 19 4/14
18 ΚΑΠΕΤΑΝ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 19 3/14
19 ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 19 3/14
20 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 19 1/14
21 ΧΡΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 1/14
22 ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 19
23 ΜΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 19
24 ΜΠΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 18 12/14
25 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 12/14
26 ΑΥΓΕΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ 18 11/14
27 ΓΚΟΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΣ 18 10/14
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΜΑΜΜΗ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 20
2 ΚΟΥΦΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑ 19 13/14
3 ΠΡΟΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ 19 13/14
4 ΤΣΑΚΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 19 13/14
5 ΑΜΠΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 19 11/14
6 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 11/14
7 ΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 10/14
8 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 19 10/14
9 ΔΗΜΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ 19 9/14
10 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 19 6/14
11 ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 3/14
12 ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 19 3/14
13 ΑΓΓΟΥΡΑ ΗΛΙΑΝΑ 18 7/14
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ 20
2 ΟΙΚΟΥΤΑ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ 19 13/14
3 ΣΦΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 19 13/14
4 ΔΗΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 12/13
5 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 6/14
6 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 5/14
7 ΜΑΡΚΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΜΑΡΚΟΣ 19 5/14
8 ΠΑΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19 2/14
9 ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 19
10 ΓΚΑΜΨΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 18 13/14
11 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 18 11/14
12 ΓΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑ 18 7/14
13 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 18 7/14
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΔΗΜΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 20
2 ΚΟΛΙΑΔΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 20
3 ΔΑΝΑ ΖΩΗ 19 13/14
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 11/14
5 ΧΟΤΖΑΛΛΑΡΙ ΡΟΝΑΛΤΟ 19 11/14
6 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 19 9/14
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 19 2/14
8 ΓΚΑΜΨΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ 19
9 ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ 19
10 ΚΟΥΡΣΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 18 9/14
11 ΤΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 18 9/14
12 ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΕΦΡΑΙΜ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 7/14
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΣΚΥΛΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20
2 ΡΟΥΣΟΥ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΑ-ΥΠΑΠΑΝΤΗ 19 13/14
3 ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 11/13
4 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΝΑ 19 11/14
5 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 19 11/14
6 ΓΑΛΛΙΑ ΖΑΜΠΙΑ-ΜΙΚΑΕΛΑ 19 10/14
7 ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/14
8 ΠΛΑΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ 19 9/14
9 ΑΝΑΣΤΑΣΑ ΣΕΒΑ 19 6/14
10 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 6/14
11 ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 4/14
12 ΜΑΓΚΑΦΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 19 3/14
13 ΠΟΠΩΒ ΔΑΝΙΗΛ 18 10/14
14 VASILEVA MARIA 18 9/14
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 19 3/14
2 ΚΟΙΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 19 13/14
3 ΜΑΝΚΟΛΛΙ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 19 11/14
4 ΜΗΝΕΤΤΟΥ-ΚΑΖΑΝΙΚΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ 18 12/14
5 ΟΠΡΙΣ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 18 13/14
6 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 18 9/14
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΑΓΛΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 19 10/14
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΑΦΝΗ 19 12/14
3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 19 4/14
4 ΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 9/14
5 ΜΠΕΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 19 12/14
6 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑ 19 12/14
7 ΣΕΛΙΜΑΙ ΕΡΑΣΜΙΑ 19 1/14
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΒΕΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 4/14
2 ΖΕΝΕΛΑΙ ΣΟΥΖΑΝΑ 18 10/14
3 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 7/14
4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 19 10/14
ΛΥΚΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
Α’ ΤΑΞΗ
1 ΚΑΤΣΑΚΙ ΡΑΦΑΕΛ 18,2
2 ΚΟΙΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΣ 19,0
Β’ ΤΑΞΗ
1 ΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 18,8
2 ΖΑΡΙΤΣ ΜΙΛΙΤΣΑ 18,1
Γ’ ΤΑΞΗ
1 ΚΟΛΑ ΦΛΟΡΙΑΝΑ 18,2
2 ΛΑΖΕΛΛΑΡΙ ΑΛΕΞΙ 18,4
3 ΛΟΥΜΙ ΜΑΡΙΑ 18,3
4 ΜΑΝΚΟΛΛΙ ΠΑΟΛΑ 19,3
5 ΜΠΑΡΔΟ ΚΛΕΑ 18,1
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