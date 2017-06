Μια θέση ανάμεσα στους 10 καλύτερους χορευτές διεκδικεί η Ροδίτισσα Μαριάννα Παπακωνσταντίνου

Σημαντική χαρακτηρίζεται η αποψινή δοκιμασία σ το τηλεοπτικό talent show του ΑΝΤ1 ‘’So You Think You Can Dance’’, της Ροδίτισσας Μαριάννας Παπακωνσταντίνου.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται διότι απόψε θα αποχωρήσουν 8 από τους 18 υπέροχους χορευτές που βρίσκονται πλέον στο σόου.



Βασικό λόγο έχει και πάλι το τηλεοπτικό κοινό για την αποχώρηση των συμμετεχόντων.

Η Μαριάννα, έχει αποδειχθεί πως έχει την απαράμιλλη στήριξη του νησιού μας, μια και ως τώρα δεν βρέθηκε ποτέ στην θέση του προτεινόμενου ζευγαριού για αποχώρηση, μαζί με το χορευτικό της ζευγάρι Oleksandr Ponomarov.



Το ζευγάρι απόψε θα χορέψει μεν μαζί, αλλά θα διαγωνιστεί ξεχωριστά βάση ατομικής ψηφοφορίας.

Η Μαριάννα θα χορέψει με τον παρτενέρ της για πρώτη φορά χορογραφία της Ζωής Τατόπουλος, η οποία έχει αποσπάσει από την αρχή του σόου εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο από το τηλεοπτικό κοινό όσο και από την κριτική επιτροπή, η οποία απευθύνθηκε με θαυμασμό στο πρόσωπό της σε προηγούμενο live.



Πάντως μέχρι σήμερα οι προβλέψεις της κριτικής επιτροπής επιβεβαιώθηκαν μια και από την πρώτη της κιόλας οντισιόν είπαν ομόφωνα «Μαριάννα πας ζωντανά» (εννοώντας στα lives), ενώ στην πορεία δεν σταμάτησε να αποσπά από όλους τα καλύτερα λόγια.

Απόψε θα θυμηθούμε την κουβέντα του Πάνου Μεταξόπουλου κατά την διάρκεια του πρώτου live ο οποίος είπε κατά λέξη:



«Μαριάννα, στο έχω πει πολλές φορές... νομίζω το έχουμε πει όλοι, είσαι μια χορεύτρια που το επίπεδο σου είναι πολύ πάνω από το μέτριο....δηλαδή αν σας βάζαμε όλους σε έναν μέσο όρο τι είναι ο καθένας σας, εσύ είσαι πολύ κοντά στην κορυφή», προσδοκώντας να επιβεβαιωθούν κι απόψε οι προβλέψεις του!